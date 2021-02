Sotkamo Silver painui tappiolle viimeisellä vuosineljänneksellä – osake syöksyi 19 prosenttia

Epävarmuus yhtiön tuotannossa on edelleen suurta. Sotkamo Silver ei anna arviota lähiajan näkymistään.

Hopean maailmanmarkkinahinta on kaksinkertaistunut maaliskuun pohjilta. Silti Sotkamossa hopeakaivoksen omistavan Sotkamo Silverin loka-joulukuun liiketappio painui 16 miljoonaan ruotsin kruunua.

Vielä kolmannella vuosineljänneksellä asiat sujuivat kaikin puolin loistavasti. Kaivosyhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 130 miljoonaan ruotsin kruunuun, kun se vuosi aiemmin oli 82 miljoonaa kruunua. Käyttökate nousi viime vuoden 33 miljoonasta kruunusta 58 miljoonaan kruunuun. Liikevoitto puolestaan nousi viime vuoden 3,0 miljoonasta kruunusta 40 miljoonaan.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto laski kuitenkin 78 miljoonaan kruunuun edelliseen vuoden 86 miljoonaan kruunuun johtuen tuotannon matalammista hopeapitoisuuksista.

Yhtiön mukaan kaivoksen syvempien tasojen kaivostuotannon valmistelu tasoperiä louhimalla malmivyöhykkeiden seuraamiseksi vaikutti malmisyötteen pitoisuuksiin, jotka olivat keskimääräistä alhaisemmat lokakuussa ja marraskuussa, mutta palautuivat joulukuussa keskimääräiselle tasolle.

Lisäksi malmin metallipitoisuudet vaihtelevat luontaisesti, yhtiö kertoo.

Sotkamo Silverin toimitusjohtaja Erkki Kuronen kertoo, että yhtiö on valmistellut tuotantoa kaivoksen syvemmissä osissa louhimalla tasoperiä eli vaaka-asentoisia tunneleita malmivyöhykkeisiin. Tällä oli Kurosen mukaan vaikutus syötteen pitoisuuksiin, jotka olivat keskimääräisiä alhaisempia loka- ja marraskuussa ja palautuivat joulukuussa keskimääräiselle tasolle.

”Vuosineljänneksen hopeatuotanto oli noin 350 tuhatta unssia. Hopeatuotanto on kuuden viimeisen vuosineljänneksen aikana vaihdellut 350-430 tuhannen unssin välillä, eli 390 tuhatta unssia +/- 10 %. Syötteen pitoisuuksien vaihtelu on suurta lyhyellä aikavälillä mutta tasoittaa kun tarkastellaan vuosineljännestä tai kokonaista vuotta. Koko vuoden hopean tuotanto 1,58 miljoonaa unssia on hyvin annetun tuotanto-ohjeistuksen, 1,4-1,7 miljoona unssia, sisällä”, Kuronen toteaa.

Edellistä vuosineljännestä ja vertailukautta alhaisempi metallituotanto ja lopullisen hinnan määräytymismekanismin takia vuosineljänneksen liikevaihto oli 78 miljoonaa kruunua, Kuronen toteaa.

”Tuotannon vaihtelu ja ennen kaikkea hinnan määräytymismekanismi vaikuttavat voimakkaasti yksittäisten vuosineljännesten liikevaihtoon ja taloudellisiin tunnuslukuihin, kun taas koko vuoden luvut kuvaavat paljon paremmin yhtiön tulosta”, toimitusjohtaja kertoo.

Vuosi 2019 oli toimitusjohtajan mukaan tuotannon aloituksen ja ylösajon vuosi, 2020 oli puolestaan tuotannon vakiinnuttamisen vuosi.

”Vuonna 2021 menemme eteenpäin sekä päivittäisessä tuotannossa, että kehityshankkeissa päivitetyn strategian mukaisesti. Olemalla vastuullisia ja olemalla paikallisia.”

Sotkamo Silverin Sotkamon kaivos aloitti tuotantonsa maaliskuussa 2019 ja se tuottaa hopeaa, kultaa, sinkkiä ja lyijyä rikasteissa, jotka myydään sulatolle. Sotkamo Silver AB omistaa tytäryhtiönsä Sotkamo Silver Oy:n kautta kaivos- ja malminetsintäoikeuksia mineraaliesiintymiin Suomessa.

Neljännen vuosineljänneksen lopussa yritys luopui malminetsintäluvistaan Norjassa. Osana uudistetun strategian toteuttamista yhtiö hankki Hietaharjun ja Peura-ahon nikkeli-kupari-platina-palladium-esiintymien kaivosoikeudet Bolidenilta.

Sotkamo Silver ei anna toistaiseksi minkäänlaista arviota lähiajan näkymistään.

”Sotkamo Silverin tulos veti suun mutrulle. Yksittäisille kvartaaleille ei kuitenkaan pidä antaa liian suurta painoarvoa. Suuret vaihtelut niiden välillä kuuluvat asiaan”, Inderesin analyytikko Antti Viljakainen kommentoi.

Kaivosyhtiön osake romahti Helsingin pörssissä keskiviikkona yli 19 prosenttia tappiollisen kvartaalituloksen vuoksi.