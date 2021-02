Sähköautoyhtiö Tesla lisää kierroksia bitcoinin ympärillä

Institutionaaliset sijoittajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita bitcoinista.

Sähköautoyhtiö Tesla kertoi tällä viikolla, että se investoi kryptovaluutta bitcoiniin 1,5 miljardia dollaria. Lisäksi yhtiö tutkii kryptovaluutan hyväksymistä jatkossa myös maksuvälineenä.

llmoitus ei ollut yllätys kryptovaluutta-asiantuntijalle. Coinmotionin toimitusjohtaja Heidi Hurskainen kertoo Kauppalehdelle, että Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on jo aiemmin tuonut sosiaalisessa mediassa esille myönteisen kantansa muun muassa koira-meemistä nimensä saaneen kryptovaluutta dogecoinin puolesta. Musk on osoittanut myös kasvavaa kiinnostusta bitcoinia kohtaan.

Teslan liike on Hurskaisen mukaan merkittävä ja erittäin positiivinen koko kryptovaluuttasektorin kannalta.

Bittiraha.fi-sivuston toimittaja Jiri Keronen arvioi, että Muskin tarkoituksena tuskin on saada nopeita pikavoittoja kryptovaluutoista. Elon Musk on maailman rikkain ihminen, eikä hänellä ole mitään tarvetta pikavoittojen metsästykseen, Keronen arvioi. Lisäksi Muskin oma ideologia suosii juurikin Bitcoinin pitkäaikaisempaa kasvua ja käyttöä.

Bitcoinin suosio on lisääntymässä instituutionaalisten sijoittajien joukossa ja Teslan bitcoin-sijoitus on yksi merkki tästä. Institutionaalisten tahojen kasvavasta mielenkiinnosta bitcoinia kohtaan kertoo se, että rahastoyhtiö Fidelityn viime kesäkuussa teettämän selvityksen mukaan 60 prosenttia haastatelluista institutionaalisista sijoittajista kertoivat digivaluutoiden sopivan heidän sijoitussalkkuihinsa.

Tällä viikolla Teslan lisäksi toinenkin merkittävä suuryritys kertoi mielenkiintonsa bitcoinia kohtaan. Amerikkalaispankki Bank of New York Mellon aikoo jatkossa tarjota palveluja kryptovaluuttojen säilyttämiseen. Pankki aikoo sallia virtuaalivaluuttaliikenteen samassa järjestelmässä, jossa kulkevat esimerkiksi osakkeet ja valtionvelkakirjat.

Lisäksi maksukorttiyhtiö Mastercard aikoo jatkossa tukeavalikoituja kryptovaluuttoja verkossaan.

Teslan bitcoin-sijoitus tarkoittaa, että poliitikkojen ja päättäjien on muutettava suhtautumistaan bitcoiniin, uskoo Keronen.

”Kun puolet pankeista ja sijoituslaitoksista alkavat omistaa bitcoineja, ei kryptojen kieltäminen enää olekaan realistinen mahdollisuus päättäjien työkalupakissa. Heidän on vain sopeuduttava.”

Kohkoketjudatan mukaan institutionaaliset sijoittajat pitävät hallussaan noin kolmea prosenttia kaikista kierrossa olevista bitcoineista, Keronen toteaa. Yhteensä 24 instituutiota ovat hankkineet noin 460 500 bitcoinia, mikä on nykykurssilla noin 22 miljardia dollaria.

Teslan bitcoin-ostos herättää myös kritiikkiä.

Teslan vuoksi bitcoinin hinta on noussut ja samalla bitcoinien louhinta on tullut aiempaa kannattavammaksi. Se lisää louhintaa, mikä tarkoittaa valtavasti lisääntyvää sähkönkulutusta. Osa sähköstä on hiilivoimalla tuotettua ympäristölle haitallisesti tuotettua sähköä.

Bitcoinin hinta on noussut jo yli 48 600 dollarin. Bitcoinin arvo on noussut vuodessa jo 370 prosenttia.