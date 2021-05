Kryptomarkkinoilla Ethereum kasvaa nyt bitcoiniakin kovemmin

Etherin markkina-arvo kaikkien kryptojen yhteenlasketusta markkina-arvosta on kasvanut merkittävästi viimeisen vuoden sisällä, kertoo Cointelegraph-sivusto. Suomessa aiheesta kertoo Bittiraha.fi.

Samaan aikaan suosituimman kryptovaluutan, eli bitcoinin merkitys markkinoilla on laskenut.

Etherin markkina-arvo on noussut jo 19,2 prosenttiin kaikkien kryptojen yhteenlasketusta markkina-arvosta. Samaan aikaan bitcoinien markkina-arvo on laskenut jo 40,7 prosenttiin. Etherin markkina-arvo suhteessa bitcoiniin on kaksinkertaistunut vuoden aikana.

Ethereumin suosion kasvua selittää muun muassa Ethereumin lohkoketjun käyttö erilaisissa defi-projekteissa ja vaihtoehtokryptoissa.

We’ve written extensively on being bullish Ethereum, Polkadot & DeFi tokens relative to other blockchains.



The ratio of Ethereum’s market cap to Bitcoin’s has doubled in the last year.



We think this is just the beginning.



More in our May investor letter https://t.co/8JxNsXS04S pic.twitter.com/4dgHrBWaMF