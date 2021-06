Toivo Groupin yleisöanti ja henkilöstöanti ylimerkittiin

Toivo Groupin toimitusjohtaja Markus Myllymäki

Toivo Groupin kiinteistösijoitusyhtiöksi korkea listautumishinta ei sijoittajia säikäyttänyt.

Toivo Group Oyj:n yleisöanti yksityishenkilöille ja yhteisöille, henkilöstöanti yhtiöön tai sen konserniyhtiöihin merkintäaikana työsuhteessa olevalle henkilöstölle sekä yhtiön johtoryhmän jäsenille on ylimerkitty.

Toivon hallitus on päättänyt yleisöannin ja henkilöstöannin merkintäaikojen keskeyttämisestä listautumisannin ehtojen mukaisesti tänään 7.6.2021 klo 16:00. Instituutioanti jatkuu listautumisannin ehtojen mukaisesti.

Toivo on suomalainen vuonna 2015 perustettu kiinteistötalo, jonka liiketoiminta koostuu hankekehityksestä ja kiinteistöjen pitkäaikaisesta omistamisesta.

Yhtiön liiketoimintamalli on omintakeinen. Sen liiketoiminta yhdistää koko kiinteistöliiketoiminnan arvoketjun aina kiinteistökehityksestä rakennuttamiseen ja valmiin kiinteistön omistamiseen, hallinnointiin ja vuokraukseen.

Toivo hoitaa omalla tiimillään kiinteistön koko elinkaaren aina raakamaasta vuokrasopimusneuvotteluihin ja kiinteistön ylläpitoon. Näin toimimalla Toivo uskoo pystyvänsä tuottamaan lisäarvoa asiakkailleen, osakkeenomistajilleen ja sidosryhmilleen.

Toivon strategiana on kehittää Toivo-konseptin mukaisia kiinteistöjä, joiden tavoitteena on vahva kehitysmarginaali sekä vakaa ja houkutteleva tuotto, ja jotka mahdollistavat näin kiinteistöjen pitkäaikaisen omistajuuden sekä korkeamman lisäarvon tuottamisen Toivon asiakkaille.

Toivon tiimin jäsenet ovat olleet mukana kehittämässä ja rakentamassa yhteensä yli 12 000 asuntoa, ja heillä on keskimäärin kymmenen vuoden kokemus kiinteistöalalta.

Toivon liikevaihto vuonna 2020 oli 4,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto 7,2 miljoonaa euroa.

Toivo Groupin listautumishinta on korkea, jos sitä verrataan tyypilliseen kiinteistöyhtiöön. Osakekohtainen pitkäaikainen nettovarallisuus osaketta kohden on annin jälkeen noin 0,55 euroa. Jos 0,55 euroa verrataan osakkeen antihintaan eli 2,10 euroon, on arvostustaso merkitsijälle noin 383 prosenttia suhteessa nettovarallisuuteen.

Toivon arvostus laskee annin jälkeen, mutta jää siten vielä kovin korkeaksi jo pörssilistattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden arvostuksesta. Kojamolla on vastaava arvostustaso 107 prosenttia.

Listautumisen ylimerkintä kertonee kuitenkin siitä, että sijoittajat uskovat Toivon kykyyn kehittää kiinteistöjä ja luoda sitä kautta arvoa omistajille.

Yhtiön listautumishetken P/E-luku on vuoden 2021 ennusteelle noin 10. Toivo ei vielä kerro sitä, kuinka paljon vuoden 2021 tuloksesta muodostuu kiinteistöjen arvojen mahdollisista arvonkorotuksista niin sanottuun käypään arvoon kirjaamisessa. Avoimeksi jää vielä, kuinka suureksi tulee yhtiön nettorahavirta liiketoiminnasta.

Vastaavasti P/E-luku esimerkiksi Kojamolla on noin 15–20.