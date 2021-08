Tutkimusyhtiö: Nämä pörssiyhtiöt hyötyvät sähköautobuumista

Sähköautojen suosio kasvaa vauhdilla. Trendistä hyötyvät monet muutkin pörssiyhtiöt kuin sähköautovalmistaja Tesla. Sijoitustutkimuspalvelu Morningstar tunnistaa 12 tällaista yhtiötä.

Sähkökäyttöisten autojen eli täyssähköautojen ja ladattavien hybridien suosion kasvu näyttää lähes väistämättömältä. Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan Suomessa noin 28 prosenttia vuoden 2021 heinäkuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli ladattavia. Näistä ladattavien hybridien osuus oli 18 prosenttia ja täyssähköautojen 10 prosenttia.

Ladattavien autojen suosion kasvua selittää osaltaan niiden tarjonnan kasvu.

”Ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä oli heinäkuussa samaa suuruusluokkaa kuin koko alkuvuoden rekisteröinneistä. Vaikka suurin osa ensirekisteröitävistä autoista on vielä perinteisiä bensiiniautoja, kasvava mallivalikoima on lisännyt kiinnostusta ladattaviin autoihin. Ladattavia autoja on tarjolla jo lähes kaikissa kokoluokissa ja monelle kotitaloudelle ladattava auto on ylivoimaisesti taloudellisin hankinta”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Rissa Autoalan Keskusliitosta.

Sijoitustutkimuspalvelu Morningstarin analyytikot ennustavat sähköajoneuvojen saavuttavan 30 prosentin ja hybridien 37 prosentin osuuden liikenteestä vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön ennusteen mukaan vuosi 2025 tulee olemaan käännekohta sähköajoneuvojen ja hybridien käyttöönotossa maailman suurimmilla talousalueilla Kiinassa, EU:ssa ja Yhdysvalloissa.

Morningstarin viimeisimmän Electric Vehicle Observer -julkaisun mukaan sähköautobuumi hyödyttää muitakin yhtiöitä kuin Teslan kaltaista sähköautojen valmistajaa.

Useilla toimialoilla ja toimitusketjuissa tapahtuu muutoksia. Tästä trendistä hyötyvät esimerkiksi osien toimittajat, akkujen valmistajat, litium-raaka-aineen tuottajat, erikoiskemikaalien valmistajat, teknologiakomponenttien valmistajat, yleishyödylliset laitokset sekä jopa öljyn ja kaasun tuottajat.

Isot autovalmistajat mukaan sähköautobuumiin

Teslan lisäksi Morningstar on tunnistanut 12 yhtiötä, jotka hyötyvät sähköautojen suosion kasvusta.

Autovalmistajista hyötyjiä ovat BMW, General Motors, Ford ja Volkswagen. Kaikki nämä yhtiöt ovat päättäneet panostaa lähivuosina vahvasti sähkökäyttöisiin autoihin.

Autovalmistajista vain BMW:llä on sähkökäyttöisissä malleissa taloudellinen vallihauta. Vallihaudan saavuttaneella yrityksellä on selkeä etu kilpailijoihinsa nähden, minkä ansiosta se voi suojata markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan. Vallihauta on usein etu, jota on vaikea jäljitellä tai toistaa.

Morningstarin analyytikko Richard Hilbert arvioi, että BMW:n vallihauta perustuu sen vahvoihin tuotemerkkeihin ja immateriaalioikeuksiin. BMW odottaa täyssähköisten mallien myynnin kasvavan keskimäärin peräti 50 prosenttia vuodessa vuoteen 2025 asti, jolloin sillä on tarkoituksena olla valikoimissaan 25 sähkökäyttöistä mallia.

Volkswagen tulee nyt ryminällä sähköautomarkkinoille, sillä viime vuonna konsernin sähköautojen tuotanto ja myynti kaksinkertaistuivat yli 200 000 autoon. Tänä vuonna se tarkoitus edelleen jatkaa samaa kasvuvauhtia ja toimittaa asiakkaille 450 000 sähkö-Volkswagenia.

Volkswagen on siten haastamassa amerikkalaisen Teslan vähintäänkin Euroopan automarkkinoilla. Tesla toimitti viime vuonna 499 550 autoa

Vuoteen 2030 mennessä Volkswagen aikoo kasvattaa markkinaosuuttaan yli 70 prosenttiin täyssähköautojen toimituksista Euroopassa – eli kaksinkertaistaa aikaisemman 35 prosentin suunnitellun tavoitteensa. Yhdysvalloissa ja Kiinassa brändi tavoittelee yli 50 prosentin markkinaosuutta täyssähköautoissa samalla ajanjaksolla.

Tavoitteen saavuttamiseksi Volkswagen esittelee vähintään yhden uuden täyssähköauton joka vuosi.

Neljä osien valmistajaa aallon harjalla

Toinen sähköautobuumista hyötyvä toimiala on autonosien valmistajat. Morningstarin mukaan tällaisia yhtiöitä ovat nämä:

BorgWarner valmistaa sähkökäyttöisiä autoja varten moottoreita, vaihteistoja, inverttereitä, muuntimia, akunhallintajärjestelmiä, ajoneuvolatureita ja ohjelmistoja.

Continental valmistaa tytäryhtiönsä Vitescon kautta moottoreja, vaihteistoja, invertterejä, muuntimia, akunhallintajärjestelmiä, ajoneuvolatureja, lämmönhallintajärjestelmiä ja ohjelmistoja. Continental myös yhdistää komponentteja ja ohjelmistoja täydellisiksi korkeajänniteakselien käyttömoduuleiksi.

STMicroelectronics on Morningstarin mukaan keskeinen toimittaja sähköautojen valmistajille, koska se myy piikarbidipohjaisia (SiC) tehopuolijohteita Teslalle Model 3:n inverttereitä varten.

STMMicroelectronics saa täydet 10 pistettä pörssiyhtiöitä ja analyytikkoja arvioivalla TipRanks-sivustolla.

Johnson Matthey valmistaa sähköautojen akkujen suurienergisiä katodimateriaaleja.

Luonnollisesti myös akkuvalmistajat näkevät ennusteissaan kasvua. Morningstarin mukaan Panasonic on yksi maailman suurimmista sähköautojen akkujen valmistajista. Morningstar arvioi Panasonicin akkujen tuotantokapasiteetin kasvavan 6-8-kertaiseksi ja yhtiön pystyvän saavuttamaan kustannusetua kilpailijoihin nähden.

Sähköautobuumi tarjoaa raaka-ainetuottajille kasvunäkymiä

Osansa sähköautojen suosion kasvusta saavat luonnollisesti myös akuissa käytettävien raaka-ainevalmistajat.

Morningstarin mukaan Glencore on sidoksissa sähköautojen kehitykseen kuparin, koboltin ja nikkelin tuotannon kautta. Yhtiön hyödykekauppa- ja markkinointitoiminnot tuovat sille kustannusetujensa perusteella taloudellisen vallihaudan.

Sociedad Quimica y Minera on sähköautojen akkujen keskeisen raaka-aineen, litiumin, tuottaja. Morningstarin mukaan yhtiöllä on kustannusetuja litiumin tuotannossa.

Sähköautojen lisääntyminen vähentää raakaöljyn kysyntää. Siirtymä polttomoottoriautoista sähkökäyttöisiin autoihin tulee olemaan kuitenkin hidas, ja siksi Morningstar uskoo, että kustannuskäyrän alaosissa sijaitsevien öljyn tuottajien voivan edelleen menestyä. Tällainen yhtiö on sijoitustutkimuslaitoksen mukaan öljyjätti Exxon Mobile.

Lue tarkemmat kuvaukset 12 yhtiön kilpailueduista ja mahdollisuuksista Morningstarin artikkelista.