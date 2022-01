Salkunhoitajat myyvät ennätystahtia teknoyhtiöitä – mitkä osakkeet ovat niiden suosiossa?

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin kiristyvä rahapolitiikka ja erityisesti mahdolliset koronnostot ovat keskeinen syy keventää teknologiasektorin painoa salkussa.

Sijoitusmaailman kuninkaiden eli hedgerahastojen kauppoja kannattaa seurata. Niiden salkunhoitajat ovat myyneet joulukuusta alkaen kasoittain teknologiasektorin osakkeita. Sitä ennen ne kahmivat kalliisti arvostettuja kasvuyhtiöitä kaksin käsin.

Rahapolitiikan kiristyminen on suurin syy myynti-innokkuuteen. Lisäksi suositun momentum-strategian alisuoriutuminen suhteessa markkinaan on motivoinut myynteihin. Momentum-strategialla tarkoitetaan edellisen 3-12 kuukauden voittajaosakkeiden suosimista (long) ja toisaalta häviäjäosakkeiden välttämistä (short).

Positiivinen osakemarkkinoiden kehitys oli viime vuonna harvojen yhtiöiden harteilla. Yhtiöistä suurimman osan osakekurssikehitys oli sivuttaissuuntaista tai laskevaa. Sen vuoksi pitkällä aikavälillä hyväksi sijoitusstrategiaksi osoittautunut momentum johti miinusmerkkisiin tuottoihin vuonna 2021. Myös matalan volatiliteetin yhtiöihin sijoittaminen osoittautui kehnoksi strategiaksi viime vuonna.

Tammikuu on käynnistynyt hedgerahastojen osalta vauhdikkaasti. Nyt myyntien kohteena ovat olleet varsinkin ohjelmistoyhtiöt ja siruvalmistajat. Rahastojen myyntivolyymit ovat kohonneet korkeimmalle tasolle sitten finanssikriisin vuosien 2008 ja 2009.

Myynti-innokkuus kasvoi entisestään keskiviikkona, kun markkinat saivat lisäinfoa edellisen keskuspankin korkokokouksen keskusteluista. Ainakin osa keskuspankkiireista on valmis supistamaan Fedin tasetta nopealla aikataululla. Sijoittajat eivät olleet varautuneet niin ”haukkamaisiin” kommentteihin.

Hedgerahastot suosivat rahoitusalan osakkeita

Mitkä osakkeet ovat tällä hetkellä hedgerahastojen suosiossa? Joulukuun 23. päivän datan perusteella 40 suuren hedgerahaston suosikkiosakkeisiin lukeutuu Charter Communications, Danaher Corporation, Google, Intuit, Mastercard, Moody’s, Moderna, Qualcomm, TransDigm Group ja Visa.

Hedgerahastot ylipainottavat rahoitusalan osakkeita. Niistä esimerkiksi Visa ja Mastercard ovat yhtiöitä, jotka hyötyvät elektronisen maksutavan suosion kasvusta. Rahastonhoitajat odottavat myös pandemian väistyvän. Se tarkoittaisi matkailun vapautumista ja yksityisen kulutuksen kasvua. Kyseiset tekijät tukisivat Visan ja Mastercardin liiketoimintaa.

Yksi osaksi matkailuun liittyvä mielenkiintoinen hedgerahastojen suosikkiyhtiö on TransDigm. Yhtiö on ilmailu- ja avaruustekniikan kehittäjä ja valmistaja. TransDigmin asiakkaista muun muassa Airbus ja Boeing hyötyisivät matkailurajoitusten purkamisesta.

Ilmailualan yhtiöiden osakkeissa on ollut viime aikoina negatiivinen sentimentti omikron-variantin vuoksi. Se tarkoittaa, että alan yhtiöiden osakekursseihin ei ole hinnoiteltu matkailurajoitusten todennäköistä purkamista lähikuukausien aikana. Siispä sijoittajien ”liiallinen” pessimistisyys tarjoaa houkuttelevan ostomahdollisuuden alan yhtiöiden osakkeissa.

Hedgerahastot huomioivat korkoriskin osakevalinnoissa

Muista hedgerahastojen suosikkiosakkeista mainittakoon muun muassa lääkeyhtiö Moderna. Yhtiö on tällä hetkellä tuottavin amerikkalaisyritys, jos mittarina käytetään liikevaihtoa per työntekijä. Moderna tekee liikevaihtoa 15,6 miljoonaa dollaria työntekijää kohden. Yhtiön liiketoiminnan arvioidaan jatkuvan vahvana myös tänä vuonna.

Teknologiajäteistä Google on mukana hedgerahastojen suosikkiosakelistalla. Yhtiöllä on käytännössä monopoliasema hakupalveluissa. Googlen osake on muita teknologiajättejä maltillisemmin arvostettu, varsinkin kun huomioidaan yhtiön vahva kilpailutilanne ja sen tukema vahva kasvunäkymä.

Defensiivisenä sijoituskohteena hedgerahastot suosivat laajakaistoihin, internet- ja mobiilimarkkinaan erikoistunutta Charter Communicationsia. Yhtiö onnistui ylittämään analyytikoiden odotukset edellisellä vuosineljänneksellä ja liiketoiminnan odotetaan jatkuvan vahvana. Sitä tukee yhtiön mobiilisegmentin vahva kysyntä.

Yleisesti ottaen hedgerahastot huomioivat kasvaneen korkoriskin sijoituskohteiden valinnassa. Se tarkoittaa, että ne ovat siirtyneet korkean valuaation spekulativiisista kohteista kohti toimialoja ja yhtiöitä, joiden liiketoimintaa korkojen nousu ei merkittävästi hidastaisi.

Toisaalta hedgerahastot eivät ylipainota sektoreista energiaa ja raaka-aineita, jotka hyötyvät eniten korkeasta inflaatiosta. Salkunhoitajien konsensus ei kenties arvioi inflaation pysyvän korkeana.