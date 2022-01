Yrittäjille tarjolla työmarkkinatukea koronatilanteen vuoksi

Yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea tammi-helmikuulta 2022, kertoo Työ- ja elinkeinoministeriö.

Ministeriö kertoo tiedotteessaan, että yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea tavallista kevyemmin ehdoin koronaviruspandemian aikana. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi tätä väliaikaista muutosta jatketaan. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutoksen 28.1.2022 ja se tulee voimaan 31.1.2022.

Päätoimisesti yrittäjänä työllistyneellä on oikeus työttömyysetuuteen lähtökohtaisesti sen jälkeen, kun yritystoiminta on lopetettu kokonaan, TEM kertoo. Korona-aikana yrittäjät ovat voineet väliaikaisesti saada työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely on päättynyt tai tulot vähentyneet koronapandemian vuoksi.

Työmarkkinatuki on raha, jolla turvataan kansalaisten toimeentuloa, kun he hakevat töitä. Se on tarveharkintainen eli tuen suuruuteen vaikuttavat saajan omien tulojen lisäksi vanhempiem tulot, jos henkilö heidän kanssaan samassa taloudessa.

Väliaikaisen työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 103,92 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, ministeriö kertoo.

Väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea voidaan maksaa tammi–helmikuun 2022 ajalta. Muutos on voimassa helmikuun 2022 loppuun.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Työmarkkinatukea hakevien yrittäjien tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15. helmikuuta, jotta työmarkkinatukea voitaisiin maksaa koko tammi- ja helmikuun ajalta.

Ensimmäinen vastaava työttömyysturvalain väliaikainen muutos tuli voimaan vuoden 2020 helmikuussa, ja sen voimassaoloa jatkettiin useaan otteeseen koronaviruspandemian jatkuessa. Viimeisin väliaikainen muutos oli voimassa viime vuoden marraskuun loppuun asti.

Tarkemmat ohjeet tulevat TE-palveluiden nettisivuille.