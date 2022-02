Golfin palvelukonserni GoGolf suunnittelee listautumista

GoGolf Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki.

GoGolf on kasvanut keskimäärin 30 prosenttia vuosittain. Nyt yhtiö suuntaa kansainvälisille markkinoille.

GoGolf Oy:n hallitus on käynnistänyt selvitystyön, jonka tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia toteuttaa listautumisanti ja listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle vuoden 2022 aikana. Mahdollisen listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on tukea GoGolfin kasvustrategian toteuttamista.

GoGolf on golfmarkkinalla toimiva kasvuyhtiö ja Suomen suurin golfalan toimija liikevaihdolla, henkilö- ja pelaajamäärällä mitattuna. Yhtiö perustettiin vuonna 2010 tavoitteenaan uudistaa golfmarkkinan perinteisiä toimintatapoja sekä tehdä golfin harrastamisesta helpompaa, rennompaa ja joustavampaa.

Golfblogina alkunsa saanut toiminta kehittyi nopeasti laajemmaksi mediaksi keräten samalla ympärilleen yli 40 000 pelaajasta muodostuvan yhteisön.

Tänä päivänä yhtiön liiketoiminta on jakautunut kahteen liiketoiminta-alueeseen.

GoGolf Finland on keskittynyt golfkenttien, harjoitusalueiden ja sisäharjoittelupaikkojen operoimiseen sekä näihin liittyvään konsultointiin ja urakointiin. Lisäksi sen liiketoiminta kattaa golfmedian, pelaamiseen ja harjoitteluun liittyvän verkkokaupan, valmennuksen sekä tapahtumatuotannon.

Golf Sky puolestaan vastaa golfvälineiden jälleenmyynnistä verkossa sekä kivijalassa.

GoGolfin toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki kertoo, että GoGolf-konserni on ainoa täyden palvelun toimija Suomen golfmarkkinalla.

Nokialle avattiin 11.11.2021 GoGolf Lounge Tampere-viihdekeskus, jossa yhdistyvät Euroopan suurin golfin erikoisliike ja sisäharjoittelutilat ravintolapalveluineen. Kuva: GoGolf Oy.

”Liiketoimintakonseptimme on ainutlaatuinen ja perustuu kykyymme tarjota kaikki golfaajan tarvitsemat palvelut saman katon alta. Konseptissamme yhdistyvät media ja verkkokauppa, golfvälineketju sekä useat golfkentät ja ympärivuotiset harjoittelualueet asiakkaille arvoa luovalla tavalla”, Rehumäki toteaa.

Rehumäen mukaan GoGolfin liiketoiminta on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostoin, vuodesta 2016 vuoteen 2021 keskimäärin yli 30 prosenttia vuosittain. Tavoitteena on jatkaa voimakasta kasvua, Rehumäki vakuuttaa.

”Golfmarkkina niin Pohjoismaissa kuin laajemminkin Euroopassa avaa kiinnostavia mahdollisuuksia liiketoimintamme kasvattamiselle ja kansainvälistymiselle tulevina vuosina. Ainutlaatuisen liiketoimintamallimme jatkokehittäminen sekä tuote- ja palveluvalikoimamme laajentaminen tarjoavat meille houkuttelevia kehityspolkuja myös kansainvälisille markkinoille. Listautumisannilla kerättävät varat osaltaan mahdollistaisivat erilaisten kasvuhankkeiden toteuttamisen.”

GoGolfin hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt: Paavo Kettunen (puheenjohtaja), Mikko Asonen, Christina Dahlblom, Joakim Frimodig, Ville Honkanen ja Hans Weckman.

GoGolf tiedottaa mahdollisesta listautumisen ja listautumisannin toteutuksesta selvitystyön valmistuttua. Yhtiön neuvonantajana selvitystyössä toimii Ernst & Young Oy.

GoGolf-konserniin kuuluvat media- ja verkkokauppa GoGolf, Golf Sky -välineketju, sisä- ja ulkoharjoittelukeskuksia sekä useita golfkenttiä: Kurk, Peuramaa, Hirvensalo ja Vuosaari. Lisäksi yhtiö operoi Isosaaren ja Hillsin golfkenttiä. Konserni tuotaaa vuosittain myös lukuisia tapahtumia.

Alustavan tilintarkastamattoman arvion mukaan GoGolf-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli lähes 23 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee yli 140 henkilöä.