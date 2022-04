Alphabetin osavuosikatsaus oli lähes odotettu – Onko yhtiön osake nyt houkutteleva sijoituskohde?

Hakukonejätin osakekurssi on laskenut merkittävästi viime viikkojen aikana.

Alphabet eli Google julkaisi tiistaina vuoden ensimmäisen kvartaalin osavuosikatsauksen. Yhtiön liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 68,01 miljardia dollaria. Analyytikoiden konsensusennuste oli 68,11 miljardia dollaria. Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia verrattuna viime vuoden vertailukauteen.

Mainosmyynnin osuus oli noin 80 prosenttia liikevaihdosta eli 54,66 miljardia. Loput myynnistä tuli paljolti muista Googlen palveluista sekä yhtiön pilvipalvelusta. Mainosmyyntiä yhtiö nettoaa muun muassa Google-hakukoneen, YouTuben ja Google-verkoston avulla.

Alphabetin tulos jäi prosentuaalisesti liikevaihtoa enemmän analyytikoiden ennusteista. Yhtiön osakekohtainen tulos oli 24,62 dollaria. Refinitivin datan mukaan ennuste oli 25,91 dollaria.

Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichain mukaan erityisesti Googlen haku- ja pilvipalvelun kasvu oli vahvaa tammi-maaliskuussa.

Yhtiön talousjohtaja Ruth Porat arvioi, että käynnissä olevasta kvartaalista saattaa tulla haasteellinen. Google on keskeyttänyt mainosmyynnin Venäjällä ja Euroopan markkinatilanne on heikentynyt viime kuukausina.

Yhtiön omistajilla ei ole vielä suurta huolta. Alphabetin liiketoiminta on hyvin hajautettu ja toisaalta varsin defensiivinen suhteessa moniin riskeihin markkinoilla.

Raymond Jamesin analyytikko Aaro Kessler kommentoi tuoreeltaan Alphabetin lukuja. Hänen mukaansa yhtiön liiketoiminnan näkymät ovat edelleen hyvät. Hieman ennakoitua heikompi tulos kuitenkin indikoi, että koronapandemian aiheuttama vahvin kasvuvaihe on nyt ohitettu. Sen myötä myös tulosodotukset ovat jatkossa aiempaa maltillisempia.

Kessler huomautti, että Alphabetin hieman pehmeä raportti saattaa ennakoida heikkoja tuloksia muille saman toimialan yhtiöille. Esimerkiksi Meta ja Snap eivät ole vielä julkistaneet ensimmäisen kvartaalin tulosta.

YouTube oli sijoittajille pettymys

Alphabetin yksittäisistä liiketoimintasegmenteistä YouTube oli pettymys, vaikka sen liikevaihto kasvoi vertailukauden 6,0 miljardista dollarista 6,9 miljardiin dollariin. Lukema jäi kuitenkin heikommaksi kuin analyytikoiden 7,51 miljardin dollarin konsensusennuste.

YouTuben liiketoiminta hyötyi pandemia-ajasta, mutta paluu arkeen on tarkoittanut kasvun heikentymistä. Toisaalta myös kilpailu on kiristynyt. TikTokin suosion kasvulla on ollut vaikutusta ja toisaalta Ukrainan sota on heikentänyt videopalvelun kysyntää. Kaiken kaikkiaan YouTuben liiketoiminnan tilanne on edelleen hyvä.

YouTuben liikevaihdon pehmeyttä paikkasi Google Cloudin vahva kasvu. Pilvipalvelun myynti kasvoi 44 prosenttia ja ylitti analyytikoiden odotukset. Google Cloud on edelleen tappiollista toimintaa Alphabetille. Sen operatiivinen tappio oli 931 miljoonaa dollaria.

Lisäksi Alphabetin tulokseen vaikutti muut liiketoiminnot. Yhtiö omistaa biotiedealan yrityksiä sekä Waymonin, joka toimii robottiautoalalla. Kyseisten liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 440 miljoonaan dollariin. Vertailukaudella se oli 198 miljoonaa dollaria.

Alphabet maksoi tammi-maaliskuussa yhteensä 11,99 miljardia dollaria verkkoliikenteeseen liittyviä kustannuksia muille verkkosivustoille. Se oli analyytikoiden arvioita korkeampi lukema. Verkkoliikenteeseen liittyvät kustannukset olivat noin 22 prosenttia mainostuloista. Se on varsin normaali lukema Googlelle. Viime vuonna osuus oli 21,75 prosenttia.

Onko Alphabetin osake nyt ostohinnoissa?

Sijoittajan näkökulmasta huomionarvoista on, että vaikka yhtiön nettotulos heikkeni, niin Alphabetin operatiivinen tulos kasvoi merkittävästi ja oli tammi-maaliskuussa 20,1 miljardia dollaria. Edellisvuoden vertailukaudella operatiivinen tulos oli 16,4 miljardia dollaria. Operatiivisen toiminnan marginaali oli 30 prosenttia, joka oli sama kuin vuotta aiemmin.

Heikompi nettotulos selittyi erällä ”Muut tuotot tai kustannukset”. Niihin yhtiö kirjasi 1,2 miljardin dollarin tappiot, kun viime vuonna syntyi 4,8 miljardia dollaria voittoa. Tappioita aiheutui lähinnä Googlen tekemistä osakesijoituksista. Niistä yhtiö kirjasi miinusta 1070 miljoonaa dollaria.

Näin ollen Alphabet onnistui kasvattamaan perusliiketoimintaa kannattavasti myös tammi-maaliskuussa. Se on luonnollisesti hieno asia yhtiön osakkeenomistajille.

Tulevien kuukausien aikana liiketoiminnan pehmentymistä saattaa olla kuitenkin odotettavissa varsinkin Euroopan markkinoilla. Sitä hinnoitellaan jo nyt Alphabetin osakkeeseen. Yhtiön osake halpeni tulosjulkistuksen jälkeen. Myös tänään keskiviikkona pre-markkinassa osakekurssi on miinuksella.

Viime viikkojen kurssilaskun ansiosta yhtiön osake näyttää kuitenkin houkuttelevalta sijoituskohteelta varsinkin pitkään salkkuun.

Alphabetilla on luonnollinen monopoliasema ja se on onnistunut kasvamaan kannattavasti. Yhtiön tulospohjainen arvostustaso on matala suhteessa historiaan. Osakkeen P/E-luku on toteutuneella tuloksella 21,1 ja analyytikoiden tulosennusteilla 19,5.

Alphabet julkaisi osavuosikatsauksen yhteydessä omien osakkeiden osto-ohjelman. Se aikoo ostaa omia osakkeita 70 miljardilla dollarilla. Yhtiöltä on tulossa 20:1 osakkeiden splittaus. Se julkaistiin 1. helmikuuta ja tulee voimaan heinäkuun alussa. Omien osakkeiden osto-ohjelman ja osakkeiden splittauksen odotetaan tukevan Alphabetin osakkeen kysyntää.

Jos taloussuhdanne heikkenee nykyisestä, saattaa yhtiön osaketta saada kesällä ja syksyllä vielä nykyistä edullisemmin. Mutta jo nykytasoilta yhtiön osake kannattaa laittaa harkintaan ostokohteena.