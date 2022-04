Nämä amerikkalaisyhtiöt tuovat inflaatiosuojaa sijoitussalkkuun – Joukosta erottuu kaksi teknologiatoimijaa

Listalla on vahvan hinnoitteluvoiman yrityksiä.

Korkea inflaatio, talouskasvun hidastuminen ja Ukrainan sota huolestuttavat sijoittajia. Maaliskuussa kuluttajahinnat nousivat Yhdysvalloissa peräti 8,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Euroalueella inflaatio oli ennakkotietojen mukaan maaliskuussa 7,5 prosenttia vuodessa.

Amerikkalaisyhtiöiden tuloskunto on edelleen ennätystasolla suhteessa historiaan. Takana on vahva talouskasvun vuosi 2021. Pidemmällä aikavälillä vahva tuloskunto selittyy heikolla palkkakehityksellä viime vuosikymmenten aikana. Palkat eivät ole nousseet lähimainkaan samassa suhteessa yhtiöiden tuloksiin. Myös modernin teknologian hyödyntämisellä on ollut osuutensa. Se on auttanut muun muassa liiketoimintojen skaalautumisessa.

Yhtiöiden tuloskunto on huipputasolla, kuvion lähde: Yardeni Research.

Palkkakehitys on tällä hetkellä vahvinta vuosikymmeniin. Myös ammattiliittojen asemissa on ollut nähtävissä käänne parempaan.

Sijoittajan näkökulmasta nyt on keskeistä löytää yhtiöitä, jotka onnistuvat sisällyttämään muun muassa kohoavat energia-, palkka- ja raaka-ainekustannukset tuotteidensa tai palveluidensa myyntihintoihin. Siispä yhtiöiden hinnoitteluvoiman merkitys korostuu tämän hetken inflaatioympäristössä.

Taloussivusto listasi yhteensä 16 vahvan hinnoitteluvoiman yritystä

Taloussivusto MarketWatch analysoi S&P 500 -indeksin yrityksiä ja etsi yhtiöitä, joilla on vahva hinnoitteluvoima. Hinnoitteluvoimaa tutkittiin erilaisilla kriteereillä.

Ne olivat muun muassa operatiivisen liikevoiton muutos, liikevaihdon kasvuprosentti sekä kvartaalikohtaisen bruttomarginaalin että vuotuisen operatiivisen EBIT-marginaalin muutos.

Kyseisten mittareiden perusteella hinnoitteluvoiman osalta parhaat yhtiöt olivat APA Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Nucor Corporation, Mosaic Company, Franklin Resources, Micron Technology, Bristol-Myers Squibb Company, Boston Scientific Corporation, PVH Corporation, Celanese Corporation, Robert Half International, Prologis, Expeditors International of Washington, Darden Restaurants, Dow ja Advanced Micro Devices.

Mitkä yhtiöistä ovat analyytikoiden suosikkiosakkeita?

Tutkitaan seuraavaksi yksitellen yhtiöitä ja analyytikoiden arvioita kunkin yhtiön osakkeesta.

APA Corporationia seuraa 28 analyytikkoa. Keskimääräinen tavoitehinta on 48,62 dollaria. Yhtiön osakekurssi on nyt 43,68 dollaria, joten nousuvaraa verrattuna nykykurssiin on 11,31 prosenttia.

Raytheon Technologiesia seuraa 23 analyytikkoa. Ilmailu- ja puolustusalan yhtiön osakekurssi on 104,27 dollaria. Keskimääräinen tavoitehinta on 111,06 dollaria, nousuvaraa on 6,51 prosenttia.

Nucor Corporationin osakkeen analyytikot arvioivat laskevan 22,33 prosenttia seuraavan vuoden aikana. Terästuottajan keskimääräinen tavoitehinta on 128,40 dollaria ja tämän hetken kurssi on 165,32 dollaria.

Mosaic Company on ollut kuluvan vuoden yksi suurimmista voittajista. Lannoitevalmistajan osakekurssi on kallistunut peräti 89,23 prosenttia vuoden alusta. Analyytikoiden tavoitehinnat eivät ole pysyneet nousun mukana. Keskimääräinen tavoitehinta on nyt 66,84 dollaria.

Franklin Resourcesia analysoi 11 analyytikkoa. Sijoitustalon osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 30,56 dollaria. Nousuvaraa on 19,52 prosenttia verrattuna nykyiseen 25,57 dollarin osakekurssiin.

Micron Technologya seuraa peräti 39 analyytikkoa. Yhtiön tuotevalikoimaan lukeutuvat muun muassa tietokoneiden muistit sekä tallennustilat. Micron Technologyn osake on analyytikoiden mukaan merkittävästi alihinnoiteltu. Osakkeessa on nousuvaraa peräti 61,49 prosenttia, sillä keskimääräinen tavoitehinta on 113,25 dollaria.

Bristol-Meyers Squibb Companya analysoi 24 analyytikkoa. Lääkeyhtiön osake on analyytikoiden tavoitehintojen perusteella lähes neutraalisti hinnoiteltu. Laskuvaraa on keskimääräisen tavoitehinnan perusteella 1,68 prosenttia.

Boston Scientific Corporationia seuraa 31 analyytikkoa. Terveysteknologiavalmistajan keskimääräinen tavoitehinta on 50,19 dollaria. Se tarkoittaa 13,42 prosentin nousuvaraa verrattuna nykykurssiin.

PVH Corporationia analysoi 19 analyytikkoa. Vaatealan yhtiön osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 107,44 dollaria. Se on 35,42 prosenttia korkeampi kuin torstainen päätöskurssi.

Celanese Corporationin osaketta arvioi 23 analyytikkoa. Globaalin kemia- ja materiaalialan toimijan keskimääräinen osakkeen tavoitehinta on 183,15 dollaria. Se tarkoittaa 26,16 prosentin nousuvaraa.

Robert Half International on konsultointiyritys. Yhtiön osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 13 analyytikon perusteella 112,00 dollaria. Se on 3,17 prosenttia korkeampi kuin nykykurssi 108,56 dollaria.

Prologis on kiinteistösijoitusyhtiö, jonka osaketta seuraa 21 analyytikkoa. Keskimääräinen tavoitehinta on 176,78 dollaria. Se on 8,65 prosenttia nykyistä osakekurssia korkeampi.

Expeditors International of Washington tarjoaa logistiikka- ja rahtipalveluita. Yhtiön osaketta analysoi 17 analyytikkoa. Osakkeen keskimääräinen tavoitehinta on 109,36 dollaria. Se on 13,10 prosenttia kalliimpi kuin tämän hetken kurssi 96,69 dollaria.

Darden Restaurants on nimensä mukaisesti ravintoalan yritys. Yhtiön osake on 30:n analyytikon seurannassa. Keskimääräinen osakkeen tavoitehinta on 159,50 dollaria. Nousuvaraa on siis 21,34 prosenttia.

Dow on kemia-alan tuottajan The Dow Chemical Companyn ja sen tytäryhtiöiden holdingyhtiö. Yhtiötä analysoi 24 analyytikkoa. Osake on tavoitehintojen perusteella lähes neutraalilla tasolla. Keskimääräinen tavoitehinta on 67,95 dollaria. Se on 3,76 prosenttia torstaista päätöskurssia korkeampi osakekurssi.

Vahvan hinnoitteluvoiman yhtiöiden listalla on myös Advanced Micro Devices, AMD. Tietokoneiden prosessivalmistajan osaketta seuraa 43 analyytikkoa. Nykyinen tavoitehinta on keskimäärin 148,07 dollaria. Se on peräti 59,11 prosenttia korkeampi kuin torstainen päätöskurssi 93,06 dollaria.

Siispä yhteensä 16:n vahvan hinnoitteluvoiman yrityksen listalta kaksi erottuu ylitse muiden, kun arvioidaan analyytikoiden tavoitehintoja suhteessa nykykurssiin. Ne ovat Micron Technology ja AMD.