Guggenheimin Minerd: Nasdaq-osakeindeksi saattaa laskea 75 prosenttia huipuista

Sijoitusjohtaja arvioi myös S&P 500 -indeksin laskun jatkuvan.

Guggenheim Partners Globalin Scott Minerd kommentoi taloussivusto MarketWatchin haastattelussa tämän hetken osakemarkkinoiden tilannetta.

Minerd arvioi, että kesästä ja syksystä saattaa tulla haastava. Hän ennustaa kurssilaskua lähikuukausille.

Sijoitusjohtaja arvioi, että Nasdaq Composite -indeksin pohjat saattaa löytyä 75 prosenttia alempaa kuin marraskuun 19. päivän huiput. Tähän mennessä indeksi on laskenut ”vasta” noin 29 prosenttia.

Maailman seuratuimman osakeindeksin, S&P 500:n, arvio kurssilaskun osalta on luonnollisesti konservatiivisempi, koska indeksin koostumus ei ole niin teknologiapainotteinen. Minerd arvioi, että S&P 500 -indeksin pohja löytyy 45 prosenttia alempaa kuin tammikuun 3. päivän huippu.

Minerdin mukaan nykytilanne muistuttaa 1990-luvun lopun ja vuosituhannen alun teknokuplaa. Hän arvioi, että Fed jatkaa päättäväisesti koronnostoja välittämättä finanssimarkkinoiden tilanteesta. Sijoitusjohtaja ei usko, että Fed puuttuisi kurssilaskuun samoin kuin se on aiemmin tehnyt viime vuosina. Fed ”put” on siis historiaa.

Minerdin näkemys on linjassa Fedin pääjohtajan Jerome Powellin kommenttien kanssa. Powell puhui tiistaina Future of Everything Festival -tapahtumassa, jonka järjesti Wall Street Journal.

Powell kertoi, että hintavakauden palauttaminen on keskuspankin ehdoton tavoite. Hän toivoo sen tapahtuvan niin, että työmarkkinan tilanne pysyy vahvana.

Minerd kertoi muuttaneensa näkemystään synkemmäksi sen jälkeen, kun hän osallistui 13. toukokuuta Hoover Institutionin järjestämään tilaisuuteen, jossa aiemmat Fedin keskuspankkiirit ja maan johtavat ekonomistit, kuten John Taylor, John Cochrane ja Michael D. Bordon, keskustelivat sen hetkisestä taloustilanteesta.

Taloustieteilijät kertoivat konferensissa, että neutraali korkotaso saattaisi olla 3,5 ja 8 prosentin välillä. Osallistujat arvioivat, että Fed nostaa korkotasoa, kunnes jotain tapahtuu reaalitaloudessa, finanssimarkkinoilla tai kummassakin.

Minerd arvioi, että kurssipohjat saatetaan nähdä syksyllä, tarkemmin sanoen lokakuussa.