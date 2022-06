Varainhoitaja: Vastuullisuus edellyttää keskittymistä mahdollisuuksiin, ei numeroihin

Stuart Dunbar, skotlantilaisen varainhoitajan Baillie Giffordin partneri.

Vastuullisen sijoittamisen suosion kasvulla on ollut odottamattomia seurauksia.

ESG-arvojen kartoittaminen on muuttunut tylsäksi mittaamiseksi, ruutujen rastittamiseksi ja ESG-pisteiden laskemiseksi.

”Elämämme monimutkaisia ​​ongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista numeroilla. Kvantitatiivinen analyysi ei koskaan pysty saamaan aikaan niitä myönteisiä yhteiskunnallisia muutoksia, joita tarvitsemme”, toteaa Stuart Dunbar, skotlantilaisen varainhoitajan Baillie Giffordin partneri.

Dunbar vakuuttaa, että ESG-mittareihin keskittyminen ei auta meitä lisäämään taloutemme tuottavuutta, parantamaan elintasoamme tai varmistamaan, että maapallomme säilyy asuinkelpoisena.

”Meidän on omaksuttava kokonaisvaltainen lähestymistapa, etenkin kun on kyse vastuullisuudesta eli ESG-kysymyksistä.”

Dunbar väittää, että todellisia pitkän aikavälin vaikutuksia talouden, yhteiskunnan ja planeetan hyvinvointiin ei voida ankkuroida ESG-sääntöihin ja virheellisiin mittaustuloksiin. Sijoittajien ei tulisi tukeutua pelkästään ESG-mittareihin, vaan heillä tulisi olla paljon laajempi näkemys.

Monille sijoittajille vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa yksinkertaisesti vain jonkin ESG-indeksiä passiivisesti jäljittelevän rahaston ostamista. Tämä lähestymistapa on erityisen yleinen ilmastonäkökulmat huomioivassa sijoittamisessa. Periaatteessa ei ole mitään väärää siinä, että sijoittajat haluavat parantaa salkkunsa vastuullisuutta tai alentaa sen hiilijalanjälkeä.

Siksi sen jyrkkä kritisointi ei ole asianmukaista. Ja kuitenkin edellä mainittu lähestymistapa on Dunbarin mukaan harhaanjohtava.

”Jos teemme sijoituspäätöksemme vain kulloistenkin mittareiden perusteella, olemme kaukana vastuullisen salkun muodostamisesta, joka on kokonaisvaltaisen ESG-käsityksen mukainen. Tämä johtuu siitä, että käytetyt ESG-mittarit keskittyvät paremminkin salkun systemaattisiin riskeihin kuin yksittäisten yritysten positiivisen toiminnan luomiin mahdollisuuksiin”, Dunbar toteaa.

Subjektiiviset ESG-pisteet eivät ole ohjenuora

Kvantitatiivisten ESG-lähestymistapojen heikkous voidaan havainnollistaa selkeästi eri ESG-mittaajien samasta yrityksestä antamien ESG-pisteiden eroilla, varainhoitoyhtiö toteaa.

Mutta miksi pisteiden välillä on niin paljon eroa? Koska ne ovat erittäin subjektiivisia. Sekä varainhoitajien että sijoittajien on oltava tietoisia tästä. Varainhoitaja Baillie Giffordin mukaan ESG-luokitukset, joihin he luottavat, eivät välttämättä vastaa heidän omaa tulkintaansa vastuullisesta sijoittamisesta kyseisellä hetkellä tai tietyllä alalla.

Vastuullinen sijoittaminen vaatii siten kokonaisvaltaista ja hyvin erityistä lähestymistapaa. Erityisesti sijoittajien tulisi itse perehtyä yksittäisiin yrityksiin kohdennetusti selvittääkseen vastaavatko yritykset todellisen maailman haasteisiin ja missä määrin, varainhoitoyhtiö toteaa.

Se tarkoittaa aktiivisen vuoropuhelun ylläpitämistä yritysten kanssa ja niiden rohkaisemista tekemään edistykseen tähtääviä muutoksia.

ESG:n käyttäminen mahdollisuutena eikä itseisarvona

Globaali yhteiskuntamme on rakentunut siten, että se tarvitsee monia ympäristölle haitallisiksi katsottujen toimialojen tuottamia asioita.

Kansainväliset toimitusketjut ovat riippuvaisia ​​lentoyhtiöistä. Tietoa on jaettava, ja digitalisaatiosta huolimatta suuri osa siitä on edelleen saatavilla vain paperimuodossa. Elintarvikkeet pitää pakata. Teitä, siltoja ja rakennuksia on rakennettava – erityisesti kehittyvissä maissa.

”Mielestämme tärkeintä on keskittyä näiden toimintojen vaikutusten vähentämiseen sen sijaan, että teeskentelisimme, että pärjäämme ilman niitä. Juuri tässä tiettyyn hetkeen perustuvat kvantitatiiviset ESG-arviot epäonnistuvat. Harkittu lähetymistapa vastuullisuuden lisäämiseksi ei pelkästään paikanna aikamme ESG-haasteita, vaan luo myös sijoitusmahdollisuuksia”, Dunbar sanoo.

Varainhoitotalon mukaan yritykset, jotka vastaavat yhteiskunnan tarpeiisiin ja haasteisiin, menestyvät myös taloudellisesti pitkällä aikavälillä. Loppujen lopuksi yritysten kapitalistinen motiivi ei ole vihollinen, vaan mekanismi, joka kannustaa inhimillistä luovuutta ja kehitystä.

Emme tietenkään saa unohtaa, että vastuullisuuden edistämiseksi meidän on ajateltava pitkällä aikavälillä, Dunbar muistuttaa. Meidän täytyy myös olettaa, että haitallisia ulkoisvaikutuksia aiheuttavat yritykset ovat niistä vastuussa sijoitushorisontin aikana.

Järkevä lähestymistapa vastuulliseen sijoittamiseen voi olla sotkuinen ja vaikeasti kvantifioitavissa. Mutta jos sijoittajat integroivat ESG-tekijät ja -periaatteet kokonaisvaltaisesti analyysiinsä, pitävät vastuullisuutta mahdollisuutena ja selittävät selkeästi sijoituspäätöstensä taustalla olevat syyt, he voivat vastata vastuullisuuden kolmen ESG-tekijän heille asettamiin todellisiin vaatimuksiin.

Tesla mullistaa autoteollisuutta, mutta sen ESG-pisteet eivät ole korkeat

Dunbarin mukaan esimerkki väärästä ESG-tulkinnasta on Tesla, jonka merkittävä osakkeenomistaja Baillie Gifford on pitkään.

Yrityksen ESG-uskottavuuden arvioinnissa käytetyt standardimittarit johtaisivat todennäköisesti negatiiviseen tulokseen, koska Tesla ei täytä moniakaan näistä ESG-vaatimuksista. Kun katsotaan Teslan hallituksen kokoonpanoa, sen johtajien palkkausjärjestelmää, sen yhteenottoja Yhdysvaltain rahoitustarkastusviranomaisen SEC:n kanssa sekä Teslan radikalismia Twitterissä, niin niiden perusteella Tesla ei ole yritys, joka saa sijoittajat innostumaan itsestään ESG-mielessä.

Ei ole kuitenkaan epäilystäkään siitä, etteikö Elon Musk olisi vienyt koko autoteollisuutta huomattavasti vastuullisempaan suuntaan, Dunbar muistuttaa. Ei vain siksi, että hän on poistamassa autojen polttomoottoreita, vaan koska hän on pakottanut vastahakoisen toimialan muutokseen.

Juttu on kirjoitettu ennen kuin Tesla poistettiin S&P 500 ESG -indeksistä.