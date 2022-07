Fortum jatkaa Saksan hallituksen kanssa keskusteluja tytäryhtiö Uniperin tilanteen vakauttamiseksi

Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo. Kuva: Fortum Oyj, kuvaaja: Tomi Parkkonen.

Saksan hallituksella on keskeinen rooli Uniperin pelastamisessa, Fortum painottaa.

Fortum kertoo torstaina julkistamassaan tiedotteessa, että se jatkaa ”rakentavassa hengessä” keskusteluja Saksan hallituksen kanssa löytääkseen ratkaisun, jolla Uniperin taloudellinen vakavaraisuus ja liiketoiminnan riskien hallinta voidaan varmistaa ja näin turvata energian toimitusvarmuus Saksassa. Mitään päätöksiä ei ole tehty.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) on torstaina neuvotellut Saksan valtion ja energiayhtiö Uniperin edustajien kanssa yhtiön vaikeuksista.

Ukrainan sota ajoi Uniperin vaikeuksiin, kun yhtiön kaasutoimitukset Venäjältä ovat laskeneet. EU-maiden asettamien Venäjän vastaisten energian tuontirajoitusten vastavetona Venäjä asetti EU:lle kaasun vientirajoitukset. Uniper joutuu nyt myymään kaasua ostohintaa halvemmalla, koska yhtiö on tehnyt pitkäaikaisia toimitussopimuksia.

Fortum omistaa Uniperista 78 prosenttia. Koska Suomen valtio on puolestaan Fortumin pääomistaja, kaatuvat Uniperin vaikeudet nyt lopulta suomalaisten veronmaksajien käsiin.

Fortum on jo alkuvuonna myöntänyt Uniperille kahdeksan miljardin euron rahoituspaketin, jonka takaisinmaksu on epävarmaa. Uniperin johdon mukaan tästä rahoituksesta iso osa on jo käytetty.

”Maailman tilanne on muuttunut pysyvästi, joten meidän on vakavasti harkittava kaikkia vaihtoehtoja, joilla voimme pitkällä aikavälillä varmistaa Euroopan energiaturvallisuuden ja energiamarkkinoiden toiminnan. Olen erittäin tyytyväinen, että pääomistajamme Suomen valtio tukee meitä ratkaisun saavuttamisessa”, kertoo Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.

Rauramon mukaan Fortum on valmis ja sitoutunut jatkamaan neuvotteluja kohti ratkaisua, joka on ottaa huomioon eri osapuolten, myös henkilöstön ja asiakkaiden tarpeet.

”Tässä Venäjän aiheuttamassa kriisissä tulevaisuutemme turvaaminen edellyttää, että me kaikki olemme valmiita tekemään kompromisseja”, Rauramo toteaa.

Fortum on korostanut, että ratkaisu tarvitaan nopeasti ja sen on oltava kestävä myös pitkällä aikavälillä. Näin ollen seuraavien tavoitteiden tulisi täyttyä: Ratkaisun on katkaistava mittavat taloudelliset tappiot, jonka Venäjän kaasunviennin tyrehtyminen on aiheuttanut Uniperille; sen on mahdollistettava Uniperille pääomavaltaisella energia-alalla välttämätön ”investment grade” -luottoluokitus; sekä huomioitava, että Venäjän kaasutoimituksiin ei voi enää luottaa.

Mikäli ongelmat kaasutoimituksissa pitkittyvät entisestään ja kaasun hinnat jatkavat nousuaan, Uniperin tappiot kasvavat kiihtyvällä vauhdilla.

Fortumin mukaan Saksan hallitus voi katkaista tämän tappiokierteen ottamalla käyttöön maan uuden energialainsäädännön mahdollistamat kustannustenkorvausmenettelyt. Saksan hallituksella on yhtiön mukaan keskeinen asema tilanteen ratkaisemisessa.

Uniper on Saksassa tärkeä kaasunjakelija, eikä maan hallitus halua päästää yhtiötä konkurssiin. Jos tukea Saksalta ei Uniperin pelastamiseen kuitenkaan löydy, ovat jäljelle jäävät vaihtoehdot suomalaisten veronmaksajien kannalta kolkkoja. Joko yhtiö ajautuu konkurssiin tai Fortum joutuu hakemaan lisäpääomaa omistajiltaan, eli myös suomalaisilta veronmaksajilta.

Fortumin osakkeenomistajien kärsivällisyys on ollut Uniper-vaikeuksien keskellä kovalla koetuksella. Fortumin markkina-arvosta on kuukaudessa sulanut lähes 27 prosenttia ja kuudessa kuukaudessa yli 55 prosenttia.