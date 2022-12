Levi Strauss vaikuttaa edullisesti arvostetulta markkinajohtajalta

Farkut ovat käyneet pandemian jälkeen kaupaksi. Vuonna 2023 on edessä haasteita.

Sijoittajia varoitetaan usein sijoittamasta muotiin, mutta farkkumuoti on ollut voimissaan 60-luvulta lähtien. Farkkumarkkinan ykkösenä onpitkään viihtynyt vuonna 1853 perustettu Levi Strauss.

Kestokulutustavaroita valmistavat yhtiöt ovat nyt sijoittajien inhokkeja. Inflaatio nakertaa kuluttajien ostovoimaa ja pelkona on se, että ostopäätöstä lykätään tai tuote vaihdetaan edullisempaan.

Lisäksi jälleenmyyjillä sekä valmistajilla on varastossa tavaraa poikkeuksellisen paljon niiden varauduttua koronan aiheuttamiin toimitusketjuongelmiin. Ylisuuret varastot heikentävät kannattavuutta ja saavat aikaan myynnin vaihteluita yhdessä viimeiaikaisten valuuttakurssimuutosten kanssa.

Leviksellä on suuret suunnitelmat

Numeroiden valossa Levi Straussin liiketoiminta on vaikuttavaa. Yhtiön liikevaihto on lähes kuusi miljardia dollaria noin sadan miljardin farkkumarkkinalla. Levi Straussilla on yli 3000 omaa kauppaa, joista puolet sijaitsee Aasiassa. 40 prosenttia yhtiön myynnistä tapahtuukin suoraan kuluttajille omissa myymälöissä tai verkkokaupassa. Maantieteellisesti liikevaihdosta puolet tulee Amerikan mantereelta.

Legendaaristen farkkujen lisäksi yhtiön brändivalikoimaan kuuluvat Docker’s khakihousut, Signature, Denizen ja Beyond Yoga, joka on vasta 100 miljoonan euron brändi mutta voimakkaasti kasvava. Hieman yllättäen viidennes yhtiön myynnistä on yläosia. Levi Straussin myynnistä vain kolmannes on naisten vaatteita, mille Levi’s tavoittelee kaksinumeroista vuosikasvua.

Yhtiöllä on selkeä suunnitelma omistaja-arvon luomiseksi. Levi Straussin tavoitteena on kasvattaa myyntiä 6-8 prosenttia vuodessa, yltää yli 15 prosentin liiketulokseen ja luoda omistaja-arvoa 10-12 prosenttia vuosittain. Levi Straussin omistajaperhe on ainakin onnistunut luomaan itselleen arvoa ostamalla yhtiön ulos pörssistä vuonna 1985 ja tuoden sen takaisin pörssiin vuonna 2019. Perheen jäsenet kontrolloivat yhtiötä äänivaltaisemman osakesarjan kautta.

Levi Straussin suunnitelma luoda omistaja-arvoa. Lähde: Levi Straussin sijoittajamateriaali.

Levi Straussin tavoitteena ei ole maksaa korkeaa osinkoa, mutta nykykurssilla osinkotuotoksi muodostuu kohtuullinen kolme prosenttia. Pörssilistautumisesta lähtien osinko on kasvanut yli 40 prosentin vuosivauhtia. Osingonjakosuhde on kuitenkin yhä maltillinen rullaavan 12 kuukauden tulokseen nähden, noin 30 prosenttia, mikä on täsmälleen yhtiön tavoitehaarukan puolivälissä.

Markkinajohtaja on hinnoiteltu houkuttelevasti

Farkkuyhtiön osake on laskenut vuoden alusta lähes 40 prosenttia. Levi’s listautui pörssiin vuoden 2019 alkupuolella noin 22 dollarin hintaan ja nyt osake on noin 30 prosenttia alempana. Levi Straussin velat huomioiva yritysarvo ei ole laskenut yhtä voimakkaasti. Yhtiöllä on kuitenkin kohtuullisesti velkaa suhteessa käyttökatteeseen (1,1 x EBITDA). Sen lainat ovat kiinteäkorkoisia ja erääntyvät vasta vuodesta 2027 alkaen.

Levi Straussin arvostuskertoimet. Lähde: Koyfin.

Avainkysymyksiä on muutama. Kuinka paljon palautuminen pandemiasta on kohottanut yhtiön tulostasoa? Miten kuluttajien ostovoiman heikentyminen tulee vaikuttamaan farkkuostoksiin? Levi Straussin lyhyen pörssihistorian takia arviointi on vaikeaa. Vuonna 2019 yhtiön osakekohtainen tulos oli dollarin osakkeelta, kun se päättyvänä vuonna tulee olemaan noin 1,4 dollaria. Koronan jälkeen yhtiö vaikuttaa nousseen uudelle tasolle, mutta onko se kestävää?

Edellisellä vuosineljänneksellä myynnin kehitys oli hyvin vaihtelevaa eri puolilla maailmaa ja yhtiö laski tulosohjeistustaan lokakuussa. Myös analyytikot ovat laskeneet tulosennusteita vuodelle 2023, jolle odotetaan noin neljän prosentin tulosheikennystä. Vuodesta 2024 lähtien tuloksen odotetaan olevan takaisin kaksinumeroisessa kasvussa.

Levi Straussin myynnin ja tuloksen kehitys. Lähde: Koyfin.

Nykyhinnalla osakkeeseen on hinnoiteltu noin viiden prosentin tuloskasvu vuosikymmeneksi, kymmenen prosentin tuottovaatimuksella ja 12 terminaalikertoimella. Sijoittajan on lopulta tehtävä oma arvionsa kuinka kuluttajien ostokäyttäytyminen kehittyy seuraavan vuoden aikana, ja pukeudummeko yhä farkkuihin vai pelkästään verkkareihin viiden vuoden kuluttua.

Levi Strauss tavoittelee vuodelle 2027 2,27 dollarin osakekohtaista tulosta. Nykyisellä 12 P/E-luvulla laskettuna osakkeen hinta olisi tuolloin noin 27 dollaria. Kymmenellä prosentilla diskontattuna osakkeesta kannattaisi maksaa tänään vielä 16,8 dollaria. Analyytikot ovat yhtiön tapaan optimistisia ja odottavat vuodelle 2027 2,2 dollarin osakekohtaista tulosta.

Milloin sektorin paine hellittää?

Joulukuun puolivälissä Goldman Sachs laski tavoitehintansa 17 dollariin peläten, ettei yhtiö yltäisi vuonna 2023 odotuksiin kulujen noustessa ja kauppojen leikatessa varastojaan. Analyytikoiden keskitavoitehinta osakkeelle on 20 dollaria.

Jotta osakkeessa olisi nousuvaraa keskipitkällä aikavälillä, tulisi sijoittajien lakata hyljeksimästä sektorin osakkeita. Ennen sitä kärsivälliselle ja ostojaan ajallisesti hajauttavalle sijoittajalle voi avautua tilaisuus hankkia markkinajohtajasta omistusosuus edullisesti suhteessa pitkän aikavälin potentiaaliin.

Levi Straussin pääkilpailijan Kontoor Brandsin, joka tunnetaan Lee ja Wrangler farkkumerkeistä, osakekurssi on selviytynyt päättyvästä vuodesta paremmin. Monella mittarilla osakkeet ovat samanhintaisia. Kontoor Brands on kuitenkin huomattavasti velkaantuneempi ja selkeästi pienempi kooltaan. Levi Straussin kasvu on ollut historiallisesti hivenen nopeampaa.

Kontoor Brandsin osakkeesta saa suuremman efektiivisen osinkotuoton korkeammalla osingonjakosuhteella. Tärkeimmällä mittarilla ROIC:lla, eli sijoitetun pääoman tuotolla, mitattuna Levi’s on kuitenkin huomattavasti kilpailijaansa vahvempi.

Sijoittajalle Levi Strauss on kasvuhaluinen brändiyhtiö sektorilla, joka on sijoittajien epäsuosiossa perustellusti mutta mahdollisesti vain tilapäisesti. Amerikkalaisyhtiön sijoittajaviestinnästä ei kasvumahdollisuuksia puutu. Jos kasvuhankkeista puoletkaan toteutuu, näyttää yhtiön tulevaisuus valoisalta.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.