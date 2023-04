Räjäyttääkö Google nykyisen hakukoneensa lyödäkseen tekoälykilpailijat tulevaisuudessa?

Teknologiajätti Google pyrkii suojelemaan ydinliiketoimintaansa hakukoneensa radikaalilla modernisoinnilla. Mittava projekti kulkee nimellä Magi.

OpenAI esitteli marraskuussa 2022 ChatGPT-nimisen chatbotin, ja koko internet näytti menevän täysin sekaisin kuin yhdessä yössä. ChatGPT aiheutti valtaisan kohinan, saaden paljon palstatilaa ympäri maailman. Samalla ChatGPT on tuonut yhä konkreettisemmaksi sen, millaisia mahdollisuuksia tekoälyllä voi olla jo lähitulevaisuudessa.

Kaikki eivät ole kuitenkaan ottaneet ChatGPT:n tuloa vastaan yhtä riemuisasti. Googlen palveluista tuttu amerikkalainen teknologiajätti Alphabet on ollut huolissaan sen ydinliiketoimintansa tulevaisuudesta, jonka ChatGPT ja muut tekoälyä käyttävät yritykset tulevat haastamaan. New York Times kertoi hiljattain Googlen olevan nyt hakukoneidensa kanssa pahimmassa paikassa 25 vuoteen, jos se haluaa säilyttää paikkansa maailman suurimpana hakukoneena.

Samsung aiheutti paniikin Googlella

Harmaita hiuksia Googlelle on tuonut myös se, että Microsoft on lyönyt hynttyitä yhteen ChatGPT:tä kehittelevän OpenAI:n kanssa. Windowsin uusi käyttöjärjestelmäpäivitys tuo ChatGPT:llä höystetyn Bing-hakukoneen suoraan käyttöjärjestelmän tehtäväpalkkiin, jonka jälkeen vastaukset tekoälylle esitettyihin kysymyksiin aukeavat Edge-selaimessa. Lisäksi Microsoft haluaa tuoda tekoälyä Wordiin ja Exceliin.

Bing-hakukoneen modernisointi on saanut myös muut teknologiayritykset tekemään uudenlaisia päätöksiä. Huhujen mukaan eteläkorealainen elektroniikkayritys Samsung olisi suunnittelemassa Googlen hakukoneiden korvaamista Bingillä tulevaisuudessa. Samsung valmistaa vuosittain satoja miljoonia älypuhelimia, joiden käyttöjärjestelmänä on toiminut Googlen omistama Android.

Vaikka Samsung ei ole vielä korvannut Googlen hakukoneita kilpailijalla, pelkät suunnitelmat ovat nostaneet merkittävästi Googlen valmiustasoa. Google on asettanut yli 160-henkisen tiimin työskentelemään projektin parissa, jonka määränä olisi lyödä tekoälyllä varustettu Bing.

Miten hakukoneet toimivat nykyään?

Nykyinen Googlen hakukone on ehtinyt käydä tutuksi luultavasti kaikille internetin käyttäjille. Hakukoneelle annetaan erilaisia hakusanoja, joiden pohjalta Google on tarjonnut hakijalle aiheeseen liittyviä sivustoja ja siellä olevia sisältöjä.

Haun toimivuus on ollut Googlelle ensisijaisen tärkeää, sillä liiketoiminnan kannalta on kestämätöntä, mikäli hakukone ei osaa hakea sellaista tietoa, joka palvelee hakijaa. Google on jo vuosien ajan ottanut hakutuloksissaan huomioon myös muitakin tekijöitä, kuin pelkän sisällön.

Hakutuloksissa on suosittu sivustoja, jotka ovat luotettavia, jotka latautuvat nopeasti ja jotka latautuvat nopeasti. Lisäksi Google on tutkinut mm. sitä, kuinka pitkään hakijat ovat viettäneet sivustoilla aikaa. Mikäli sivustojen istunnot ovat jääneet lyhyiksi ja sieltä on jatkettu katsomaan kilpailevaa hakutulosta, se on ollut Googlelle indikaattori siitä, ettei sisältö ole ollut vastannut hakijan kysymykseen.

Tämän lisäksi osa Googlen liiketoiminnasta on muodostunut siitä, että se on myynyt hakutulosten sekaan kaupallisia mainospaikkoja. Yritykset ovat näin ollen päässeet ostamaan paikkoja hakutulosten kärkisijoille.

Maailman toiseksi suurimpana hakukoneena toimiva YouTube on niin ikään Alphabetin omistuksessa. YouTuben haku on poikennut merkittävästi perinteisestä Google-hausta, sillä YouTube-haun avulla haetaan tietoa YouTubeen jätetyistä videoista.

Myös YouTuben kautta on ollut mahdollista saada vastauksia erilaisiin kysymyksiin, sillä palvelussa on esimerkiksi lukuisia How to -videoita, joissa annetaan ohjeita esimerkiksi auton huoltamiseen, koodaamiseen tai vaikkapa solmion solmimiseen.

ChatGPT mullisti tiedonhaun yhdessä yössä

ChatGPT on kuitenkin mullistanut tiedon hakemisen kuin yhdessä yössä. Nimensä mukaisesti palvelu toimii perintistä hakukonetta enemmän keskustelun, tai tarkemmin sanottuna chattailemisen kautta. ChatGPT:lle voi jättää myös kokonaisia kysymyksiä, joita voi jopa myöhemmin tarkentaa, ikään kuin keskustellen tekoälyn kanssa siinä missä ihmisenkin kanssa.

Saatu vastaus eroaa merkittävästi perinteisistä hakukoneista. Siinä missä Google on tarjonnut hakijalle vain eräänlaisen linkkilistauksen, ChatGPT:ltä hakija on saanut suoria vastauksia ilman ylimääräisiä siirtymisiä toisille verkkosivustoille.

Ei siis ihme, että myös Google haluaa tehdä nyt omasta haustaan yhä enemmän keskustelun kaltaista. Google on panostanut vahvasti täysin uudenlaiseen hakukoneeseen, joka kulkee nimellä Project Magi. Se on ilmeisesti määrä julkaista isolle yleisölle toukokuussa – joskin todennäköisesti lanseeraus lähtisi liikkeelle rajoitetusta käyttäjämäärästä ja Yhdysvaltain markkinalla.

Uusi hakukone ei ole Googlelta mikään pieni päätös, sillä se mahdollisesti tuhoaa samalla vanhan tavan hakea asioita hakukoneen avulla. Jatkossa hakukone tarjoaisi vastauksia hakuihin suoraan tekstimuodossa – ilman klikkausta varsinaiselle sivustolle. Googlen visioissa sen rooli tulisi kasvavaan entisestään, sillä mahdollisesti jopa verkko-ostoksia voisi tehdä Googlen puolella ilman verkkokaupoissa vierailua.

Rautalankaesimerkkinä käyttäjä haluaa ostaa lentoliput, mutta hänen ei tarvitsisi siirtyä lainkaan lentoyhtiön sivustolle ostaakseen niitä. Lisäksi Googlen aiempi aluevaltaus, Google Pay -maksutapa istuisi hyvin luonnollisesti näihin kaavailuihin.

Muutokset tapahtunevat kuitenkin hitaasti

Hakukoneliiketoiminta on ollut Googlelle viime vuonna 162 miljardin dollarin arvoinen bisnes, joten hakukoneiden tulevaisuus tulee varmasti näkymään Googlen kyvyssä tehdä rahaa. Rahallisesti pelissä on siis erittäin isot panokset.

Hakukoneen modernisointi voi vähentää hakutulosten yhteydessä olevia mainospaikkoja, mutta toisaalta onnistuessaan Googlen hakukoneen rooli vain suurenisi nykyisestä. Nykyisessä mallissa Googlen tehtävä on kuitenkin vain ohjata käyttäjiä muille sivustoille, mutta yhtiön visioiden toteutuessa käyttäjä voisi hoitaa koko asiansa alusta loppuun Googlen puolella.

Vaikka ChatGPT julkistettiin heti isolle yleisölle, Googlen kohdalla näin ei välttämättä tule käymään. Todennäköisesti Google julkistaa uuden hakukoneensa aluksi vain rajatulle määrälle käyttäjiä. Myös Microsoft toimi Bingin kanssa samalla tavalla aiemmin, eli uutta ominaisuutta pääsi aluksi kokeilemaan vain pieni yleisö.

Googlen kohdalla mielenkiintoista tulee olemaan myös se, jättääkö se perinteisen hakukoneen yhä käyttöön uuden rinnalle – ja jos jättää, niin kuinka pitkäksi aikaa.