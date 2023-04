Rakentamisen ja teollisuuden suhdannetilanne heikkenee

Suomi on menossa kohti perinteistä suhdannesykliä, jossa rakentaminen ja teollisuus heikkenevät etunenässä, arvioi EK:n johtaja.

Kuva: Elinkeinoelämän Keskusliitto.

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tuorein huhtikuun suhdannebarometri osoittaa, että suomalaisyritysten näkemykset suhdannetilanteesta ovat pysyneet alkuvuoden tapaan heikkoina. Tosin odotukset ovat jatkaneet hienoista nousuaan.

EK:n mukaan ei nopeasti nousseiden korkojen vaikutusta talouskehitykseen ole vielä täysimääräisesti nähty.

”Suomessa yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen heikkona kevään aikana. Vaikka suhdanneodotukset eivät ole enää yhtä pessimistiset kuin talvella, ei talouskasvu ole vielä kestävällä pohjalla. Kuljemme kohti perinteistä suhdannesykliä, jossa rakentaminen ja teollisuus heikkenevät etunenässä palveluiden pitäessä vielä jotenkin pintansa”, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Riittämätön kysyntä on yritysten suurin kasvun este tällä hetkellä. Huomionarvoista on myös ammattityövoiman puute. Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta 26 % vastaajayrityksistä raportoi ongelmia työvoiman saatavuuden suhteen. @Elinkeinoelama pic.twitter.com/g0Cl4C7Wk3 — Sami Pakarinen (@SaPakarinen) April 27, 2023

Yritysten odotukset tuleville kuukausille ovat pessimistiset.

Suurimpia ongelmia päätoimialoista on rakentamisessa, jossa korkojen nousu heijastuu kysynnän selvänä heikkenemisenä. Myös teollisuudessa näkymät ovat synkentyneet, kun tilauskannat ovat jatkaneet supistumistaan.

”Suurin kasvun este on yhä riittämätön kysyntä, josta raportoi 41 prosenttia vastaajayrityksistä. Kysynnän puute vaivaa yrityksiä toimialasta riippumatta. Pahin tilanne on rakentamisessa, jossa 63 prosenttia yrityksistä raportoi liian vähäisestä kysynnästä. Viimeksi tätä korkeammalla tasolla on oltu finanssikriisin aikaan vuonna 2009”, kertoo Pakarinen.

Palvelualoilla suhdannetilanne on jatkunut heikkona kevään aikana. Suhdannetilannetta mittaava saldoluku pysyi huhtikuussa edelliskerran tasolla. Suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on sen sijaan jatkanut nousuaan ylöspäin.

Heikosta suhdannetilanteesta huolimatta palvelualojen myynti on jatkanut kasvuaan loppuvuoden aikana ja odotukset tulevaisuuden suhteen ovat myönteiset.

Teollisuudessa suhdannetilanne on jatkanut hieman heikentymistään, ja suhdanneodotukset ovat yhä selvästi pakkasen puolella. Verrattuna alkuvuoteen, arviot suhdannenäkymistä ovat kohentuneet hieman.

Teollisuuden tuotanto on vähentynyt viime vuoden lopun aikana. Tuotanto-odotukset tuleville kuukausille ovat pessimistiset, sillä tilauskannat ovat jatkaneet supistumistaan.

Rakentamisen puolella sekä suhdannetilanne että -näkymät säilyivät molemmat selvästi pakkasella.

Nousua kuitenkin tapahtui molemmissa indikaattoreissa edelliskerrasta. Rakennustuotannon arvioidaan vähentyvän tulevien kuukausien aikana. EK:n barometrin mukaan tuotannon vähentyminen edelleen heijastuu myös alan henkilöstökehitykseen. Työllisyys on alalla jo vähentynyt ja laskun odotetaan jatkuvan myös tulevina kuukausina.