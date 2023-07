Warren Buffett omistaa jo yli 25 prosenttia tästä energiayhtiöstä – mitä sijoitusguru juonii?

Buffettin sijoitusyhtiö on noussut öljynetsintäyhtiön suurimmaksi omistajaksi.

Markkinat, media ja sijoittajat seuraavat tiiviisti maailman tunnetuimman sijoittajan liikkeitä. Buffettin uusimmat siirrot ovat saaneet amerikkalaisissa talousmedioissa kosolti huomiota.

Uusin tieto on se, että Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on kasvattanut Occidental Petroleumin omistusosuuden 25 prosenttiin.

Occidental Petroleum on Teksasin Houstonissa sijaitseva öljyn- ja kaasun etsintäyritys. Öljy-yhtiö velkaantui voimakkaasti keväällä 2019 ostaessaan kilpailijansa Anadarko Petroleumin. Kauppa arvo oli noin 58 miljardia dollaria ja se oli Yhdysvaltojen toiseksi suurin öljy- ja kaasuyhtiön haltuunotto.

Occidental ei ole vain yksi suurimmista öljyntuottajista Yhdysvaltain suurimmalla öljykentällä, vaan sen tuotantokustannukset myös yksi alhaisimmista. Yhtiölle riittää osingon ylläpitämiseen vain 40 dollarin tynnyrihinta.

Warren Buffettin Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiö on vähitellen lisännyt omistusosuuttaan Occidentalissa.

Myöhään keskiviikkona jättämässään ilmoituksessa Berkshire kertoi käyttäneensä noin 122 miljoonaa dollaria ostaakseen 2,14 miljoonaa Occidentalin osaketta 26. -28. kesäkuuta välisenä aikana, mikä nosti sijoitusyhtiön omistusosuuden 224 miljoonaan osakkeeseen eli 25,1 prosenttiin ulkona olevista osakkeista.

Ilmoituksen mukaan Berkshire osti maanantaina 638 301 osaketta painotettuun keskihintaan 57,01 dollaria, tiistaina 1 239 180 osaketta hintaan 57,17 dollaria ja keskiviikkona 260 769 osaketta hintaan 57,02 dollaria.

Buffettin sijoitusyhtiö alkoi ostaa Houstonissa sijaitsevan Occidentalin osakkeita viime vuoden alussa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja öljyn hinta oli nousussa.

Berkshire on tällä hetkellä Occidentalin suurin osakkeenomistaja 13 miljardin dollarin arvoisella osuudella, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Viime vuonna Berkshire sai Yhdysvaltain sääntelyviranomaisilta luvan hankkia jopa 50 prosenttia öljynetsintäyhtiöstä.

Buffettin sijoitusyhtiön Occidental-lisäostot ja lupa ostaa 50 prosentin omistusosuus herättävät väistämättä kysymyksen: harkitseeko Buffett koko Occidentalin ostamista pois pörssistä.

Tosin Berkshiren osakkeenomistajien vuosikokouksessa 6. toukokuuta Buffett kehui Occidentalin johtoa ja liiketoimintaa, mutta kertoi myös, ettei Berkshire suunnittele yhtiön ostamista.

Buffettia ei näytä haittaavan, että öljyn hinta on tullut viime aikoina reippaasti alaspäin.

Analyytikot arvioivat kuitenkin, että energian hinnat voivat nousta uudelleen myöhemmin tänä vuonna, varsinkin jos Kiinan talouden uudelleen avautuminen johtaa öljyn kysynnän voimakkaaseen kasvuun.

Kysynnän vilkastuminen Kiinassa voisi johtaa Brent-öljylaadun nousuun lähelle 100 dollaria tynnyriltä, vaikka Kiinan talouden avautuminen on toistaiseksi ollut pettymys sen jälkeen, kun se on vähentänyt tiukkaa koronan vastaista politiikkaansa. Kiinteistö- ja tehdastoiminta maassa on hidastunut merkittävästi, ja valtava 88 miljardin dollarin kauppataseen ylijäämä vuoden 2023 alussa viittaa siihen, että kotimainen kysyntä on heikkoa, sanovat asiantuntijat.

Buffettin sijoitusyhtiön lisäpanostus Occidentaliin on yllättävää sikäli, sillä yhtiö ei ole ollut viime aikoina vahvassa hapessa.

Occidentalin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä osakekohtainen tulos romahti 48 prosenttia edellisvuodesta 1,09 dollariin, mikä jäi alle 1,24 dollarin analyytikoiden konsensusennusteesta ja oli yli dollarin vähemmän kuin yhtiön osakekohtainen tulos vuoden 2022 samalla neljänneksellä.

Markkinat eivät näytä luottavan Occidentaliin samalla tavalla kuin Buffettin sijoitusyhtiö. Tämä on pääteltävissä Occidentalin alhaisesta arvostustasosta. Tämän vuoden analyytikoiden konsensusennusteilla yhtiön EV/Ebitda-kerroin on vain 4,9x. Tämä siitä huolimatta, että yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuonna peräti 37 prosenttia.

On tietenkin mahdollista, että Buffett tietää jotain, mitä muut eivät tiedä. Väärässä ovat joko markkinat tai Buffett.