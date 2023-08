Arvostusmittari P/E-kerroin sisältää useita ongelmia

Sijoittaja ja sijoituskirjailija Heikki Keskiväli osoittaa konkreettisilla esimerkeillä, kuinka harhaanjohtava tunnetuin arvostuskerroin saattaa olla.

Osakkeiden arvostusmittareista P/E-kerroin on yleisin, eikä syyttä. Näppärästi mittari kertoo osakkeen hinnan suhteessa osakekohtaiseen tulokseen.

P/E-kerroin saattaa kuitenkin viedä sijoittajaa harhaa erityisesti syklisten osakkeiden kohdalla. Laskusuhdanteessa syklisen osakkeen osakekohtainen tulos on matala. Jos osakkeen kurssinoteeraus ei ole laskenut samassa tahdissa kuin mitä osakekohtainen tulos on laskenut, näyttää P/E-kerroin laskusuhdanteessa sykliselle yhtiölle korkeaa P/E-kerrointa.

Ongelma on siis siinä, että P/E-kerroin on korkealla juuri silloin, kun olisi otollisin aika pitkäjännitteiselle sijoittajalle ostaa syklistä yhtiötä. Vastaavasti noususuhdanteessa arvostuskerroin saattaa olla matalalla, vaikka aika on mitä kehnoin syklisten yhtiöiden tankkaukselle.

P/E-kertoimien keskeisin puute on korkotekijän puuttuminen arvostuskertoimista.

Muitakin ongelmia tunnusluvussa on.

Ehkä yksi keskeisimpiä mittarin puutteita on se, että se ei huomioi millään tavalla yhtiön kasvunäkymiä – paitsi lähiajan kasvun, mikäli kertoimen tuloksena käytetään esimerkiksi seuraavan vuoden ennustettua tulosta. P/E-luvun yleisimmin havaittu ongelma on myös, että se ei kerro yrityksen pääomarakenteesta mitään.

Esimerkkejä P/E-kertoimen ongelmista

Näihin kahteen mittarin haasteeseen, kasvutekijän ja pääomarakenteen puuttumiseen, porautuu konkreettisin esimerkein sijoittaja ja sijoituskirjailija Heikki Keskiväli X:ssä (entinen Twitter) julkaisemissa tviiteissään. Lisäksi hän tuo esille nettotuloksen kertaerien sekä tappiollisen tuloksen aiheuttamat ongelmat mittarin hyödynnettävyyteen.

1/????



Tuloskerroin eli P/E-luku on yksi käytetyimpiä tunnuslukuja. Se on usein myös todella huono ja harhaanjohtava.



Vältetään yhdessä sudenkuopat ja tutkitaan viittä esimerkkiä, joissa sama P/E-luku johtaa eri lopputuloksiin.



???? — Heikki Keskiväli (@hkeskiva) August 12, 2023

”Tuloskerroin eli P/E-luku on yksi käytetyimpiä tunnuslukuja. Se on usein myös todella huono ja harhaanjohtava”, Keskiväli toteaa.

Keskiväli esittää P/E-luvun ongelmista viisi havainnollista esimerkkiä.

Ensimmäisessä esimerkissä toinen yhtiö kasvaa 15 prosenttia vuodessa ja toinen ei kasva lainkaan. Molemmilla on sama P/E-kerroin 15x. Kumpikaan yhtiö ei jaa osinkoja.

Keskiväli laskee, että kasvavan yhtiön vuosituotoksi tulee 15 prosenttia, kun kasvamattoman yhtiön vuosituotto on pyöreä nolla. Samat arvostukertoimet, eri tuotto.

Esimerkiksi Applen ja Intelin P/E-kerroin oli molemmilla yhtiöillä 15x vuoden 2015 alussa. Kuitenkin nopeasti kasvaneen Applen vuosituotto on ollut peräti 26 prosenttia, kun Intelin vuosituotto on ollut yhden prosentin negatiivinen.

Tuottoero on valtava, vaikka arvostuskertoimet olivat samat.

Velalla ja kassalla on väliä

Toisessa Keskivälin esimerkissä kahden yhtiön P/E-kerroin on sama eli 20x, mutta yhtiöillä on erilaiset pääomarakenteet. Toisella on markkina-arvonsa verran velkaa, toisella puolestaan puolet markkina-arvosta kassassa käteistä.

Tässäkin tapauksessa pääomarakenteen erot saavat yhtiöiden tuotot näyttämään erilaisilta, vaikka niiden P/E-kertoimet ovat samat.

”Kun verrataan sijoittajan saamaa tuottoa velattomaan hintaan, tuottaa toinen yhtiö 10 prosenttia tuottoa, kun toinen ainoastaan 2,5 prosenttia tuottoa. Valtava ero”, Keskiväli toteaa.

Kolmannessa esimerkissä kahden yhtiön P/E-kerroin on sekä nyt että vuoden päästä 10x, mutta toinen yhtiö joutuu jatkuvasti sijoittamaan kaikki rahavirrat takaisin liiketoimintaan tuloksen ylläpitämiseksi ja toinen pystyy palauttamaan kaiken vuosittain osakkeenomistajille.

Keskivälin laskelma osoittaa, että pääomia enemmän sitovan yhtiön vuosituotto on nolla ja pääomakevyen yhtiön 10 prosenttia.

Investointitarpeilla on väliä

Sijoituskirjailijan johtopäätös on selvä: Yhtiön liiketoiminnan investointitarpeilla on hurjasti väliä.

Tästäkin Keskiväli antaa esimerkin. Pääomaintensiivisyydestä esimerkkinä informaation elinkaaripalveluja tarjoava Iron Mountain ja verkkopalveluita tarjoava Verisign. Molemmilla yhtiöillä kirjoitushetkellä P/E- kerroin on noin 31x, mutta vapaat kassavirrat sijoittajille ovat poikenneet merkittävästi toisistaan.

Keskivälin mukaan Verisignilla on kyky tuottaa vapaata kassavirtaa jopa tuloslaskelman puolelta löytyvää nettotulosta enemmän.

Näiden lisäksi Keskiväli kertoo esimerkin siitä, kuinka tuloksen kertaerät voivat tehdä P/E-kertoimesta harhaanjohtavan mittarin. Lisäksi yrityksen tappiollisuus tekee mittarista ongelman, jolloin P/E-kerroin ”menee tyystin mutkalle”, Keskiväli muistuttaa.