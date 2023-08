Talousjohtajat ovat aiempaa optimistisempia Yhdysvaltain talousnäkymien suhteen

Yhdysvaltain vahva työllisyystilanne on tukenut amerikkalaisten ostovoimaa.

Toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauskausi on osoittautunut Yhdysvalloissa odotettua paremmaksi, vaikka S&P 500 -indeksin yhtiöiden tulossumma on supistunut 3,8 prosenttia vuoden takaisesta. Liikevaihdot ovat kasvaneet 0,4 prosenttia.

Raportoineista S&P 500 -indeksin yhtiöistä 79 prosenttia on ylittänyt analyytikoiden tulosennusteen ja 63 prosentin liikevaihto on ollut odotuksia korkeampi. Odotettua parempi osavuosikatsauskausi ei ole yllätys, sillä yhtiöt tyypillisesti ylittävät analyytikoiden ennusteet.

Reaalitalouden suuntaa hyvin kuvaavien yhtiöiden, kuten päivittäistavara-alan ja harkinnanvaraisia kulutustuotteita ja -palveluita tarjoavien yritysten liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti.

S&P 500 -indeksin päivittäistavara-alan yhtiöiden tulossumma on kasvanut 7,2 prosenttia ja liikevaihto on kohonnut 2,6 prosenttia toisen vuosineljänneksen aikana suhteessa viime vuoden vertailukauteen. Harkinnanvarainen kulutus on ollut lukujen valossa vahvin S&P 500 -indeksin sektori. Tulossumma on kasvanut peräti 52,3 prosenttia ja liikevaihto 9,3 prosenttia. Viime vuosi oli sektorille heikko, kun kuluttajien ostovoima heikkeni korkean inflaation vuoksi.

Useiden amerikkalaisten pörssiyhtiöiden talousjohtajat uskovat, että taantuma saatetaan välttää. Talouskasvunäkymä on kuitenkin epävarma ja arviot sen osalta jakautuneet.

Talouden riskejä arvioivan neuvonantaja Chatham Financialsin Amol Dhargalkar kommentoikin Wall Street Journalille, että yhtiöiden talousosastolla on epävarmat ajat. Yhtiöt eivät paina täydellä höyryllä eteenpäin, mutta eivät myöskään ajattele, että taantuma olisi ovella.

Amazonin liiketoiminta on vahvistunut heikon viime vuoden jälkeen

Amazon.comin talousjohtaja Brian Olsavsky arvioi elokuun alun osavuosikatsauksen yhteydessä, että kotitalouksien taloustilanne on tiukka, mutta inflaation aiheuttamat haasteet ovat hellittämässä.

Se on näkynyt Amazonin kesän myyntiluvuissa. Amazonin heinäkuussa järjestetyn myyntitapahtuman, Prime Dayn, myynti oli 12,7 miljardia dollaria. Viime vuonna se oli 11,9 miljardia dollaria.

Vuosi 2022 oli Amazonille haastava, kun korkea inflaatio heikensi kysyntää ja kasvatti Amazonin kustannuksia. Kuluvana vuonna liiketoiminnan suunta on ollut positiivinen. Amazonin liikevaihto kasvoi toisen neljänneksen aikana 10,9 prosenttia vuodessa. Osakekohtainen tulos nousi 18 sentistä 65 senttiin. Amazonin osakekurssi on kallistunut 61,3 prosenttia tänä vuonna.

Pörssilistattu ravintolaketju Chipotle Mexican Grillin talousjohtaja Jack Hartung on toiveikas seuraavan parin vuosineljänneksen talouskehityksen suhteen. Hänen mukaansa talouden indikaattorit eivät ennakoi taantumaa. Hartung arvioi, että niin kauan kuin kuluttajien työtilanne on hyvä, niin heillä on halu tehdä samoja asioita, kuten nauttia kokemuksista, ruoasta, lomista ja ulkona syömisestä. Hän kuitenkin kertoi, että haluaa pitää yhtiön kustannukset matalina.

Yleisesti ottaen Chipotle ei yleensä tee uusien ravintoloiden investointipäätöksiä taloussuhdanteiden perusteella. Yhtiö avasi 47 uutta ravintolaa huhti-kesäkuussa. Chipotlen osakekohtainen tulos kasvoi 33,2 prosenttia vuoden toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto nousi 13,6 prosenttia vuodessa. Chipotlen osakekurssi on kallistunut 34,7 prosenttia tänä vuonna.

Toisen päivittäistavara-alan yhtiön, Conagra Brandsin, talousjohtaja David Marberger arvioi niin ikään Yhdysvaltain työttömyysastetta talousindikaattorina. Hänen mukaansa inflaation ja korkotason nousu heikentää yleensä työllisyyttä. Tällä kertaa työllisyys on pysynyt vahvana, koska työvoimasta on ollut pula. Muun muassa ketsuppia, pakasteaterioita ja lihaa sisältäviä naposteltavia valmistavan yhtiön myytyjen tuotteiden hankintameno on kasvanut yhteensä 30 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana.

Osa kohonneista kustannuksista on siirtynyt myyntihintoihin. Asiakkaat ovat sen pääosin hyväksyneet. Marberger arvioi kuitenkin, että kuluttajat tarkastelevat nyt tarkemmin budjettiaan ja vaihtavat tarvittaessa edullisempaan elintarvikkeeseen.

Conagra Brandsin liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia 28. toukokuuta päättyneellä vuosineljänneksellä. Yhtiön osakekohtainen tulos kuitenkin laski 75,8 prosenttia. Heikentyneen kannattavuuden vuoksi Conagra Brandsin osakekurssi on laskenut 19,4 prosenttia tänä vuonna.

Kosmetiikka-alan yritys e.l.f Beautyn talousjohtaja Mandy Fields näkee taantumaan liittyvien puheiden vähenemisen houkuttelevana mahdollisuutena. Yleisesti ottaen kosmetiikka-ala ei ole suhdanneherkkä. e.l.f Beautyn liikevaihto kasvoi 76 prosenttia viimeisimmän vuosineljänneksen aikana suhteessa viime vuoden vertailukauteen. Osakekohtainen tulos lähes tuplaantui nousten 96,4 prosenttia. Yhtiö aikoo lisätä jakelukapasiteettiaan ja kasvattaa varastoaan. Myös uutta työvoimaa tarvitaan vastaamaan kysyntään. e.l.f Beautyn osakekurssi on kallistunut peräti 139,4 prosenttia tänä vuonna.

Osavuosikatsauskausi jatkuu alkavalla viikolla

Alkavalla viikolla saadaan lisää informaatiota Yhdysvaltain taloustilanteesta, kun tiistaina osavuosikatsauksen julkistaa Home Depot. Keskiviikkona vuorossa on Target ja torstaina Walmart.

Sveitsiläispankki UBS:n Yhdysvaltain elintarvikemarkkinan analyytikko Michael Lasser arvioi Yahoo Financelle, että Walmart on nykytilanteeseen hyvin asemoitunut. Ei ainostaan siksi, että kuluttajat ovat siirtyneet ostoksille Walmartiin, vaan myös yhtiön uudistusten ansiosta. Walmart on lanseerannut Walmart Plus -palvelun, jotta verkko-ostosten ja niiden toimitusten tekeminen olisi helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Lasser arvioi, että Walmart suhtautuu todennäköisesti varovaisesti vuoden toiseen puoliskoon.

Targetin osalta Lasserin näkemys on, että vähittäiskaupan supistuminen vaikuttaa edelleen negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan. Aiemmin yhtiö arvioi, että se saattaa heikentää tulosta jopa 500 miljoonaa dollaria. Analyytikon mukaan tilanne on arvion jälkeen pysynyt jokseenkin ennallaan.