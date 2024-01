Analyytikot: Nokian osakkeen arvostustaso erittäin matala

Handelsbanken antaa Nokian osakkeelle selvästi nykykurssia kovemman tavoitehinnan.

Entinen Helsingin pörssin kruununjalokivi, Nokia, on kohdannut viime aikoina vaikeuksia, joiden vuoksi sijoittajien luottamusta yhtiöön on koeteltu toden teolla. Osakkeen arvosta on sulanut vuodessa lähes kolmannes.

Nokian mobiiliverkkoliiketoiminta koki kovan takaiskun, kun amerikkalainen teleoperaattorijätti AT&T teki 14 miljardin dollarin sopimuksen ruotsalaisen Ericssonin kanssa ohi Nokian.

Yhtiö alensi hiljattain pitkän aikavälin liikevoittomarginaalitavoitettaan. Uusi tavoite on yli 13 prosentin liikevoittomarginaali aikaisintaan vuoteen 2026 mennessä, kun aiempi ohjeistus oli 14 prosenttia vuosiin 2024-2026 mennessä. Tämä heijastaa yhtiön odotuksia vastatuulesta matkaviestinverkkosegmentissä.

Kaiken kukkuraksi Nokia antoi vuoden 2023 viimeisen pörssipäivän jälkeen aamuyöllä tulosvaroituksen.

Nokia ennakoi tuloksensa jäävän alle vuodelle 2023 annetun taloudellisen ohjeistuksen, sillä yhtiö odottaa lisenssien uusimisneuvottelujen jatkuvan ensi vuoden puolelle. Yhtiö ei enää oleta neuvotteluiden päättyvän ennen vuodenvaihdetta, vaan arvioi niiden ratkaisun siirtyvän ensi vuoden puolelle ja näin ollen hyödyttävän vuoden 2024 tulosta – tähän lukeutuvat myös aikaisempiin kausiin liittyvät maksut.

Lisenssien viivästyminen ei ole iso asia

Koska neuvotteluiden ratkaisu siirtyy ensi vuoteen ja lisäksi kysyntäympäristö on jatkunut haastavana viimeisellä vuosineljänneksellä, Nokia ei enää usko saavuttavansa vuodelle 2023 antamaansa taloudellista ohjeistusta liikevaihdon, vertailukelpoisen liikevoittoprosentin ja vapaan kassavirran osalta.

Handelsbankenin analyytikot Daniel Djurberg ja Fredrik Lithell arvioivat pankin aamukatsauksessa, että Nokia on oikeassa asettaessaan etusijalle pitkän aikavälin reilujen IPR-lisenssiehtojen suojaamisen lyhyen aikavälin taloudellisten tavoitteiden sijaan.

”Lisenssien viivästyminen on vain ajoituskysymys, ja odotammekin allekirjoitettua sopimusta nyt Q1:llä kohtuullisin ehdoin”, analyytikot uskovat.

Djurberg ja Lithell näkevät Nokian kuluvan vuoden edellisvuotta valoisampana. Alkaneesta vuodesta tulee Nokialle vahvempi.

”Ennustamme vertailukelpoisen marginaalin yltävän tänä vuonna 12 prosenttiin. BBK Electronicsin kanssa solmitun sopimuksen pitäisi myös nostaa IPR-tuloja ja osakekurssia.”

Pehmeästä viime vuodesta huolimatta Handelsbankin analyytikot eivät odota merkittävästi vahvempaa markkinatilannetta tänä vuonna. Kuitenkin yhä useammat operaattorit siirtyvät 5G-invrestointisykliin, ja Nokialla on siten mahdollisuus kasvattaa markkinaosuuttaan erityisesti Euroopassa.

Houkutteleva arvostustaso

Myös Danske Bank suhtautuu yhä Nokiaan myönteisesti.

Danske Bankin analyytikko Sami Sarkamies arvioi, että AT&T:n menettäminen asiakkaana lähettää Nokian taaksepäin parilla vuodella, mutta poiketen vuoden 2020 Verizonin menetyksestä, yhtiö on nyt tukevalla pohjalla kilpailukyvyn ja taloudellisen aseman puolesta.

Pankin mukaan Nokialla on vahva teknologia-asema laajalla teknologia- ja tuotekategoria-alueella sekä yksi suurimmista ja vahvimmista immateriaalioikeussalkuista mobiili- ja verkkoteknologian alalla.

Kiinalaisten toimittajien käyttöä koskevat rajoitukset tarjoavat Nokialle Danske Bankin arvion mukaan merkittävän mahdollisuuden markkinaosuuden kasvattamiseen useimmilla tuotealoilla. Yritysmarkkinat tarjoavat operaattorimarkkinoita laajempaa kasvupotentiaalia, ja Nokia hyötyy varhaisesta aloituksesta ja laajasta tuotevalikoimasta.

Lisäksi Nokian osakkeen arvostus on erittäin matala, Djurberg ja Lithell muistuttavat. Vuoden 2024 analyytikoiden konsensusennusteilla yhtiön P/E-kerroin on 12,9x ja EV/Ebitda-kerroin vain 3,6x. Varsinkin jälkimmäinen on selvistä viime vuosien keskimääräistä tasoa alhaisempi.

Handelshanken säilyttää Nokian kolmen kuukauden ostosuosituksen. Kolmen vuoden tavoitehinta osakkeelle on 5,6 euroa, mikä ylittää selvästi tämän hetken 3,1 euron kurssinoteerauksen.

Nokian osakkeen arvostuskertoimet vuosille 2021-2025