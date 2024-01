Ponssen tytäryhtiö Epec avasi uuden elektroniikkatehtaan

Ponsse-konserniin kuuluva teknologiayhtiö Epec avasi uuden tehtaan. Yhtiön strategiassa on painaa vastuullisuus.

Metsäkonevalmistaja Ponssen tytäryhtiö, teknologiayhtiö Epec avasi modernin tehtaan Seinäjoelle torstaina. Uusi tehdas kantaa nimeä Epec Smart Factory 1, eli ytimekkäämmin ESF1. Tehtaassa valmistetaan mm. ohjausyksiköitä, näyttöjä, sensoreita sekä tehonjakoyksikköjä ja telematiikkayksikköjä erilaisten liikkuvien työkoneisiin ja hyötyajoneuvoihin.

Seinäjoen Rovekseen rakennettu tehdas sisältää tuotantotilaa yhteensä 8500 neliömetrin verran. Lisäksi tehtaaseen kuuluu kolmikerroksinen toimistotila, johon Epec siirsi yhtiön pääkonttorin tutkimus-, tuotekehitys-, suunnittelu-, tuki- ja tuotantotoimintoineen. Aiemmin nämä tilat sijaitsivat Seinäjoen kampusalueelta. Uuden tehtaan ohella Epecillä on toimistot Suomessa Tampereella, Turussa ja Kuopiossa sekä Kiinassa Shanghaissa.

Uuden tehtaan hanke eteni alusta loppuun suunnitellun aikataulun mukaisesti. Rakennustyöt alkoivat huhtikuussa 2022 ja kesäkuussa Ponssen hallitus sekä Epecin johtoryhmä olivat muuraamassa tehtaan perustuksia. Perustuksiin muurattiin tuolloin päivän lehti, Ponssen viimeisin vuosikertomus ja pohjalainen Koskenkorva-pullo. Epec muutti pääkonttorinsa ja tuotantonsa uusiin tiloihin loppuvuodesta 2023 ja varsinaisia avajaisia vietettiin torstaina.

Vastuullisuutta monella mittarilla

Epec kertoo, että laajentuneet ja modernit tuotantotilat mahdollistavat valmistusprosessien optimoinnin ja materiaalivirtojen hallinnan parantamisen. Lisäksi tehdasta suunniteltaessa on keskitytty vastuullisiin sekä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Tehtaaseen kuuluu mm. 600 aurinkopaneelia sekä maalämpöjärjestelmä.

Hiilineutraalius, ympäristöystävällisyys ja nollapäästöt eivät ole uuden tehtaan kohdalla sattumaa, sillä Epecin ja Ponssen strategiassa vastuullisuudella on merkittävä rooli.

”Ponssen visiona on olla vastuullisen metsätalouden halutuin yhteistyökumppani, ja tämä velvoittaa rohkeaan kehitystyöhön myös ympäristöä ajatellen. Ponsse pyrkii tuote- ja palvelukehityksessään kohti ilmasto- ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja”, kertoo Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela.

”Seinäjoelle noussut tehdas on konkreettinen askel kohti tätä sekä tuotetarjoaman että päivittäisen toiminnan osalta”, Nummela jatkaa.

Lisäksi Nummelan mukaan teknologian nopea kehitys ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset antavat Epecille oivan mahdollisuuden tuottaa nollapäästöisyyteen tähtäävää teknologiaa.

Kuva: Epec Oy

”Vastuullisuustavoitteet ohjaavat myös teknologiamurrosta työkone- ja hyötyajoneuvosektorilla. Murros lisää kiihtyvällä vauhdilla digitalisaatiota ja sähköistymistä työkoneissa ja ajoneuvoissa”, toteaa Epecin toimitusjohtaja Jyri Kylä-Kaila.

”Epecin tuotteet ovat keskeisessä roolissa mahdollistamassa vastuullisempien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehittämistä. Ne tarjoavat ratkaisuja sähköisten järjestelmien ja ohjausjärjestelmien integroimiseen, optimoivat koneiden tehokkuutta ja edistävät tuottavuutta, samalla vähentäen päästöjä. Tuotteillamme mahdollistetaan tie kohti nollapäästöisiä työkoneita”, Kylä-Kaila jatkaa.

Hurjaa kasvua

Vaikka uusi tehdas on ollut luonnollisesti iso projekti, tilaa kasvamiselle on jätetty myös uuden tehtaan alueella. Yhtiön mukaan tontilla riittää yhä tilaa myös mahdollisiin laajennuksiin tulevaisuuden kasvua silmällä pitäen.

Muiden teknologiayhtiöiden tavoin myös Epec on kasvanut nopeasti viime vuosina. Jo aiemmin yhtiö oli kertonut henkilöstömäärän nousseen lähes 70 prosenttia vuosien 2019-2022 aikana. Kasvusta huolimatta yhtiön rekrytointitarve on pysynyt suurena, ja suurin tarve on ollut erilaisiin tuotekehitys- ja ohjelmointitehtäviin. Vuoden 2022 lopulla Epec kertoi uuden elektroniikkatehtaan tarjoavan työpaikat alustavasti 250 henkilölle.

Pitkä historia Ponssen kanssa

Ponssen ja Epecin yhteinen historia on kestänyt jo parikymmentä vuotta. Ponssesta tuli Epec Oy:n pääomistaja vuonna 2004. Teknologiayhtiö Epec on järjestelmätoimittaja, joka on erikoistunut työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehittyneeseen elektroniikkaan ja ohjelmistoihin, sähköisen voimansiirron järjestelmiin sekä avustaviin ja autonomisiin järjestelmiin.

Ponsse-konserniin kuulumisesta huolimatta metsäkonevalmistaja ei ole Epecin ainoa asiakas. Yhtiön asiakkaita ovat mm. myös Metso, Sandvik, Husqvarna ja Liebherr.

Kuva: Epec Oy

Epec-yhteistyöstä syntynyt Ponsse EV1

Yksi viime vuosien näyttävimmistä Ponssen ja Epecin yhteistyön tuloksista on ollut Ponsse EV1, sähkökäyttöinen metsäkoneen teknologiakonsepti. Projekti starttasi vuonna 2019, kun Ponsse ja Epec ryhtyivät yhdessä tutkimaan vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia voimanlähderatkaisuja.

”Teknologia kehittyy vauhdilla ja se antaa valtavasti mahdollisuuksia kehittää ratkaisujamme edelleen, jopa yllättäviin suuntiin. Olemme tehneet yhdessä teknologiayhtiömme Epecin kanssa valtavasti töitä tämän konseptin mahdollistamiseksi”, Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela kertoi vuonna 2022.

”Samalla molempien yhtiöiden kyvykkyys on kehittynyt erittäin hienosti tämän projektin aikana ja olemme oppineen paljon uutta. Tämä teknologialanseeraus on kurkkaus tulevaisuuteen, ja yksi ratkaisu sähköisen voimansiirron mahdollisuuksista”, Nummela pohti tuolloin teknologiakonseptin mahdollisuuksia.

Viimeiset pari vuotta ovat olleet Ponsselle hankalia. Lokakuun 2021 kurssihuipusta yhtiön osake on pudonnut noin puoleen. Ponsselle hankaluuksia on tuonut liiketoiminnan kannattavuutta nakertanut sitkeä inflaatio, heikentyvä sykli, organisaation kulurakenteisiin liittyvät haasteet ja Venäjän liiketoiminnan poistuminen.

Positiivisempia uutisia Ponsselta kuultiin joulukuussa, jolloin Vieremän metsäkonetehtaalta rullasi ulos yhtiön historian 20 000. valmistettu metsäkone.