Yrityksen pysyvä kilpailuetu on väkevä valttikortti – neljän yrityksen erilaiset vallihaudat

Sijoittaja ja sijoitusammattilainen Pat Dorsey tunnetaan erityisesti taloudellisten vallihautojen (economic moats) käsitteen kehittämisestä ja hyödyntämisestä sijoitusstrategiassaan. Hän on Dorsey Asset Managementin perustaja, ja hänen yrityksensä keskittyy globaalisti sijoittamaan kilpailuetua omaaviin yrityksiin, jotka voivat kasvattaa arvoaan pitkällä aikavälillä.

Ennen oman yrityksensä perustamista Dorsey johti sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin osaketutkimusosastoa, jossa hän kasvatti tiimin 10 analyytikosta yli sataan ja kehitti Morningstarin kilpailuetuarvioinnin metodologian.

Dorsey keskittyy sijoitusstrategiassaan yrityksiin, joilla on kestäviä kilpailuetuja, kuten vahva brändi, patentit, kustannusetu tai verkostovaikutukset. Hän painottaa osakkeiden ostamista merkittävällä alennuksella niiden todelliseen arvoon nähden varmistaakseen turvamarginaalin ja suojautuakseen markkinoiden epävakaisuudelta.

Hänen lähestymistapansa korostaa myös pitkäaikaista omistamista, jotta korkoa korolle -ilmiö voi maksimoida tuoton. Dorsey suosii hyvin keskittyneitä salkkuja, joissa on vain 10–15 yritystä, ja välttää liiallista kaupankäyntiä.

Taloudellinen vallihauta on käsite, joka kuvaa yrityksen kestävää kilpailuetua markkinoilla. Tämä Warren Buffettin tunnetuksi tekemä termi viittaa yrityksen kykyyn suojata markkinaosuuttaan ja kannattavuuttaan pitkällä aikavälillä.

Vallihauta antaa yritykselle mahdollisuuden tehdä keskimääräistä parempaa tulosta kestävästi, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen

Dorsey on kirjoittanut kaksi merkittävää sijoituskirjaa: The Five Rules for Successful Stock Investing ja The Little Book That Builds Wealth. Näissä hän jakaa näkemyksiään yritysten analysoinnista, kilpailuetujen tunnistamisesta ja yleisistä sijoitusvirheistä, joita tulisi välttää.

Dorseyn työ on vaikuttanut merkittävästi moderniin osakeanalyysiin ja hänen ajatuksensa ovat saaneet laajaa huomiota niin akateemisessa kuin käytännön sijoittamisessa.

Dorseyn mukaan yrityksellä voi olla erilaisia taloudellisia vallihautoja. Näitä hän on tunnistanut neljä.

Aineettomat varat

Aineeton varallisuus on ei-fyysinen omaisuuserä, joka tukee yrityksen liiketoimintaa. Dorsey määrittelee aineettomat varat brändiarvoksi, sääntelylisensseiksi tai patenteiksi.

Sijoitussivusto FinChat kertoo, että tälläinen selkeästi vahvan brändin yhtiö on esimerkiksi ranskalainen luksustuotteiden valmistaja Hermès, joka tunnetaan korkealaatuisista ja eksklusiivisista tuotteistaan. Hermèsin liiketoimintamalli perustuu vertikaaliseen integraatioon, jossa yritys hallitsee kaikkia tuotannon vaiheita suunnittelusta valmistukseen ja jakeluun. Tämä lähestymistapa takaa tuotteiden laadun ja aitouden sekä luo brändille vahvan eksklusiivisuuden auran.

Hermès valmistaa tuotteensa usein rajattuina määrinä, mikä lisää niiden kysyntää ja mahdollistaa premium-hintojen perimisen. Ikoniset tuotteet, kuten Birkin- ja Kelly-laukut, ovat tunnettuja pitkistä odotuslistoistaan, mikä edelleen vahvistaa brändin haluttavuutta

Birkin-laukut ovat hyvin kalliita ja usein vaikeasti saatavilla. Laukkujen korkea hinta ei perustu pelkästään niiden korkeatasoiseen laatuun, vaan hinta on seurausta myös Birkin-laukkujen brändiarvosta.

Vaihtokustannukset

Dorseyn mukaan vaihtokustannuksia syntyy, kun käyttäjälle olisi kalliimpaa siirtyä uuteen palveluun kuin pysyä nykyisessä. Tässä tapauksessa ”kustannukset” eivät kuitenkaan aina tarkoita rahaa.

Kirjassaan The 5 Rules for Successful Stock Investing Dorsey toteaa, että vaihtokustannusten ei tarvitse olla rahallisia. Paljon useammin asiakkaiden vaihtamista toiseen tuotteeseen tai palveluun estää siihen kuluva aika.

Tällaisen vallihaudan yhtiöitä ovat FinChatin mukaan esimerkiksi lääketieteellisten laitteiden valmistajat. Niillä on korkeat vaihtokustannukset, jotka takaavat asiakasuskollisuuden.

Tällainen yhtiö on esimerkiksi Stryker. Se on yhdysvaltalainen terveysteknologiayritys, joka keskittyy innovatiivisten lääketieteellisten laitteiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Yritys tarjoaa laajan tuotevalikoiman, joka kattaa ortopediset implantit, kirurgiset ja lääketieteelliset laitteet sekä neuroteknologian ja selkärangan hoitoon liittyvät ratkaisut.

Yritys investoi merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen pysyäkseen lääketieteellisen teknologian eturintamassa. Esimerkiksi vuonna 2023 Stryker käytti yli miljardi dollaria tutkimukseen kehittäen muun muassa tekoälypohjaisia kuvantamisratkaisuja, robotiikkaa sekä digitaalisen kirurgian alustoja.

”Koska kirurgit koulutetaan käyttämään Strykerin tuotteita, kuten tekoniveliä, he kehittävät mieltymyksen niihin, sillä muiden brändien käyttöönottoprosessin opettelu on aikaa vievää”, FinChat toteaa.

Verkostovaikutukset

Verkostovaikutukset on mielenkiintoinen ilmiö, joka eittämättä saattaa tuoda yritykselle voimakkaan taloudellisen vallihaudan.

Dorsey määrittelee verkostovaikutuksen tuotteeksi tai palveluksi, jonka arvo kasvaa käyttäjämäärän kasvaessa. Yleisesti ottaen niin kauan kuin palvelun käyttö jatkaa kasvuaan, verkostovaikutus säilyy.

Usein käytetty esimerkki verkostovaikutusta hyödyntävästä yhtiöstä on sosiaalisen median alustojen Facebookin, Whatsappin ja Instagramin omistaja Meta. Metalla on yli kolme miljardia päivittäistä aktiivista käyttäjää eri sovelluksissaan, ja käyttäjät tuottavat jatkuvasti sisältöä, joka houkuttelee uusia käyttäjiä.

Meta on ollut Dorseyn suurin sijoituskohde yli kahdeksan vuoden ajan.

Kustannusedut

Yritys voi saavuttaa kustannus- eli mittakaavaetuja, jos yritys on kehittänyt edullisemman tavan toimittaa tuote tai palvelu tavalla, jota ei ole helppo kopioida.

FinChatin mukaan esimerkki mittakaavaetuja hyödyntävästä yhtiöstä on yhdysvaltalainen noutotukkumyymäläketju Costco.

Costco on niin sanottu warehouse club, joka on suunnattu sekä tukku- että vähittäisasiakkaille. Yhtiö tarjoaa jäsenilleen laajan valikoiman tuotteita alennettuun hintaan.

Yrityksen liiketoimintamalli perustuu siihen, että asiakkaat maksavat vuosittaisen jäsenmaksun päästäkseen ostamaan tuotteita suurten varastomyymälöiden kautta. Costco keskittyy myymään rajoitettua valikoimaa korkealaatuisia tuotteita suurissa erissä, mikä mahdollistaa alhaiset hinnat ja hyvät sopimukset toimittajien kanssa. Tämä lähestymistapa yhdistettynä tehokkaaseen toimitusketjuun ja vähäiseen hallinnolliseen kustannukseen mahdollistaa Costcoa tarjoamaan edullisia hintoja ja pitää yllä kannattavuutta.

Costcon suuren koon ansiosta se pystyy neuvottelemaan toimittajilta alhaisemmat yksikköhinnat, jotka se siirtää suoraan asiakkaille. Vastineeksi yritys tarjoaa korkeakatteisen jäsenyysohjelman, jonka avulla asiakkaat voivat jatkossakin hyödyntää edullisia päivittäishintoja.