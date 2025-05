Japani rauhoitti korkomarkkinoita harvinaisella väliintulolla – vaikutus näkyi globaalisti

Kuva: Japanin pitkien valtionlainojen korkotaso on ollut noususuunnassa viimeaikoina. Kuvassa 20-vuotisen valtionlainan tuoton kehitys.

Bloomberg uutisoi tiistaina, että Japanin valtiovarainministeriö lähetti maanantai-iltana kyselylomakkeen markkinatoimijoille — poikkeuksellinen sekä ajankohtansa että laajan kohderyhmänsä osalta — pyytäen näkemyksiä emissioista ja markkinatilanteesta.

Japanin 20 vuoden valtionlainan tuotto laski uutisen jälkeen matalimmillaan noin 2,3 prosenttiin, kun se perjantaina oli vielä 2,6 prosenttia. Uutinen vaikutti myös globaalisti markkinakorkoihin. Esimerkiksi Yhdysvaltain 20-vuotisen valtionlainan tuotto laski noin kuusi korkopistettä ja Saksan 20-vuotisen noin viisi korkopistettä.

”Kun korkokäyrä jyrkkenee maailmanlaajuisesti, päättäjät eivät voi vain seurata sivusta,” sanoi Hiroshi Matsumoto, salkunhoitaja Pictet Asset Management Japanista. ”Heidän oli näytettävä, että (korkokäyrän) pitkällä päällä on merkitystä ja että he seuraavat tilannetta tarkasti.”

Kyseinen toimi korostaa Japanin pyrkimystä vakauttaa korkomarkkinoita sen jälkeen, kun viime viikon 20 vuoden valtionlainan emission kysyntä oli heikointa yli vuosikymmeneen.

”Jeniä myydään, koska superpitkien lainojen tarjontaa saatetaan vähentää, mikä laskee korkoja jyrkästi,” kommentoi Shogo Karitani, strategi Minato Bankilta. ”Todennäköisesti taustalla on oletus, että Yhdysvaltojen ja Japanin korkoero kasvaa.”

Bloomberg: Japanilta tukipaketti tariffien negatiivisten vaikutusten vuoksi

Japanin hallitus on hyväksynyt suunnitelman, jonka mukaan 388 miljardia jeniä (noin 2,7 miljardia dollaria) otetaan käyttöön valtion vararahastoista yritysten ja kotitalouksien tukemiseksi Yhdysvaltojen tullien vaikutusten vuoksi. Sillä pyritään lieventämään presidentti Donald Trumpin laajamittaisen kauppapolitiikan aiheuttamia kotimaisia seurauksia.

Talouspaketti sisältää 288 miljardia jeniä energia- ja sähköhyvityksiin sekä 100 miljardia jeniä alueellisten yritysten tukemiseen nousevien kustannusten keskellä, ilmenee hallituksen suunnitelmaa koskevasta asiakirjasta.

Paketin kokonaislaajuuden odotetaan nousevan noin 2,2 biljoonaan jeniin, kun mukaan lasketaan muun muassa parempi pääsy Japan Finance Corporationin lainoihin ja vakuutustuki, kertoi hallituksen pääsihteeri Yoshimasa Hayashi. Sähkötuki ja alueellinen yritystuki kasvattavat kokonaisuutta vielä arviolta 600 miljardilla jenillä.

Tukipaketti nähdään myös strategisena keinona vahvistaa pääministeri Shigeru Ishiban ja hänen vähemmistöhallituksensa kansansuosiota lähestyvien kesän ylähuoneen vaalien alla. Tuoreiden mielipidemittausten mukaan hallituksen kannatus on laskenut matalimmalle tasolle sitten Ishiban virkakauden alun viime lokakuussa, ja vastaajat nostavat talouskysymykset suurimmaksi huolenaiheekseen.

”Teemme kaikkemme tukeaksemme pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka ovat kärsineet Yhdysvaltojen tullitoimista,” totesi Hayashi.

Japanista Yhdysvaltoihin vietävien tuotteiden tulli on tällä hetkellä 10 prosenttia. Lisäksi 24 prosentin ”vastavuoroinen” tullimaksu on määrä ottaa käyttöön heinäkuussa, ellei Japani onnistu saavuttamaan sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Japani lukeutuu myös Trumpin määräämän 25 prosentin auto-, teräs- ja alumiinitullin suurimpiin kärsijöihin.

Ishiban totesi sunnuntaina, että tullineuvottelut Yhdysvaltojen kanssa jatkuvat, tavoitteena on päästä lopputulokseen kesäkuussa pidettävässä G7-huippukokouksessa.

Japanin inflaatio on korkeampi kuin keskuspankin tavoite

Japanin vuosikymmeniä kestänyt deflaatiokierre on tältä erää ohi. Japanin kuluttajahintaindeksi on noussut keskimäärin noin kolme prosenttia vuodessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Inflaatio on siis ollut nopeampaa kuin Japanin keskuspankin kahden prosentin tavoite.

Japanin inflaatio kiihtyi huhtikuussa 3,6 prosenttiin. Nousua vauhditti muun muassa riisin hinnan nopea kallistuminen. Riisin hinta on kaksinkertaistunut vuoden aikana. Toukokuun 11. päivän tietojen mukaan viiden kilon riisipussin keskihinta 1 000 supermarketin otoksessa nousi viikossa 54 jenillä uuteen ennätykseen, 4 268 jeniin (noin 29,6 dollaria).

Pohjainflaatio, josta on poistettu tuoreiden elintarvikkeiden hinnat, oli 3,5 prosenttia. Pohjainflaatio nousi maaliskuun 3,2 prosentista ja oli korkein sitten tammikuun 2023.

Japanin keskuspankin pääjohtaja Kazuo Ueda on ilmaissut aikomuksensa jatkaa korkojen nostamista hintakehityksen perusteella, mutta painotti myös, että Yhdysvaltojen tullien vaikutuksia on seurattava tarkasti.

Ishiba on tiettävästi luvannut laskea riisin hinnan alle 4 000 jenin (noin 28 dollarin) per 5 kilon pussi — jopa uransa kustannuksella.

Japanin pohjainflaation odotetaan hidastuvan tulevina kuukausina, arvioi Sompo Institute Plusin ekonomisti Masato Koike, viitaten raakaöljyn hinnan laskuun ja jenin vahvistumiseen.

Koiken mukaan, kuten Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella nähtiin, Yhdysvaltojen tullien aiheuttama elintarvikkeiden ylitarjonta voi painaa hintoja alas. Kesällä uudelleen käyttöön otettavat sähkö- ja kaasulaskujen tukiaiset lisäävät myös laskupainetta inflaatioon.

Capital Economicsin Aasian ja Tyynenmeren alueen johtaja Marcel Thieliant kuitenkin arvioi, että inflaatiopaine saa Japanin keskuspankin nostamaan korkoa uudelleen lokakuussa.