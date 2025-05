Bill Ackmanin Pershing Square Capital Management on nostanut Uberin ykkösosakkeeksi salkussaan, mikä kertoo vahvasta uskosta kyytipalvelun pioneeriin.

Uber on sijoituslegenda Bill Ackmanin suurpanostus

Pershing Square Capital Managementin perustaja ja toimitusjohtaja Bill Ackman on tehnyt merkittävän uuden siirron ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2025 sijoittamalla Uber Technologiesiin niin paljon, että siitä on tullut hedge-rahastonsa suurin omistus.

Maaliskuun loppuun mennessä Pershing Square omisti 30,3 miljoonaa Uberin osaketta, joiden arvo oli noin 2,2 miljardia dollaria, eli noin 18,5 prosenttia koko rahaston salkusta.

Tämä huomattava panostus kertoo Ackmanin vahvasta uskosta Uberin pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin.

Bill Ackman on Yhdysvalloissa vaikuttava hedge-rahastonhoitaja ja aktivistisijoittaja, joka on tunnettu keskittyneestä sijoituslinjastaan. Hän perusti Pershing Square Capital Managementin vuonna 2004 ja on sittemmin rakentanut maineensa ottamalla suuria omistustuksia pörssiyrityksissä ja ajaessaan niissä strategisia muutoksia osakkeenomistajien arvon kasvattamiseksi.

Hedgerahasto Pershing Square Capital Managementin perustaja ja toimitusjohtaja Bill Ackman.

Ackmanin linja perustuu usein sijoituksiin yrityksiin, jotka hän näkee aliarvostettuina, ja hän pyrkii realisoimaan niiden arvon toiminnallisten parannusten, johdon muutosten tai strategisten uudistusten avulla.

Hänen tunnetuimpiin kampanjoihinsa kuuluvat vaikuttajasijoitukset yrityksiin kuten Canadian Pacific, Chipotle ja Howard Hughes Holdings.

Ackmanin salkku on kuuluisa siitä, että siinä on tyypillisesti vain muutamia osakkeita kerrallaan.

Uber on muutakin kuin ihmisten kyytipalvelu

Uber Technologies on globaali teknologia-alusta, joka mahdollistaa ihmisten ja tavaroiden liikuttamisen kyydityksen, ruoan ja tavaroiden sekä rahtikuljetusten kautta. Yhtiö toimii yli 70 maassa palvelemalla kuluttajia, kuljettajia, kauppiaita, lähettäjiä ja kuljetusyrityksiä monilla aloilla.

Kasvu on ollut kovaa. Kun vuonna 2022 liikevaihto oli 32 miljardia dollaria, povaa analyytikoiden konsensus tälle vuodelle jo lähes 51 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Uberin ydinaloja ovat Mobility (kyytipalvelu), Delivery (ruoka, ruokakauppa ja tavarat) sekä Freight (logistiikka ja rahti).

Uberin kasvua ohjaa useat tekijät. Yhtiö on tehnyt jatkuvaa kasvua sekä Mobility- että Delivery-liiketoiminnoissaan.

Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä Mobilityn tulos nousi 15 prosenttia 6,5 miljardiin dollariin ja Deliveryn tulos 18 prosenttia 3,8 miljardiin dollariin.

Kysyntää kuvaavat kokonaistilaukset kasvoivat 14 prosenttia ja olivat 42,8 miljardia dollaria, kun taas matkojen määrä nousi 18 prosenttia 3,04 miljardiin.

Uberilla on eväitä kasvuun

Uberin laajeneminen uusille markkinoille, erityisesti vähäisemmin asutuille kaupunkialueille ja kehittyviin talouksiin, on merkittävä kasvutekijä. Viimeaikaiset yritysostot korostavat Uberin pyrkimystä kansainvälisille toimitusmarkkinoille.

Toinen merkittävä kasvualue on Uberin sijoittaminen autonomiseen ajoneuvoteknologiaan. Yhtiö kehittää ja ottaa käyttöön robottitaksipalveluita yhteistyössä sellaiste yritysten kanssa kuten Waymo, Volkswagen, May Mobility ja Aurora.

Uber laajentaa itseajavia autojen liiketoimintaa muun muassa Texasin Austinissa, ja suunnitelmissa on laajentaa toimintaa Atlantaan ja Dallasiin.

Uber One -jäsenyysohjelma on kasvattanut asiakkaiden uskollisuutta ja keskimääräistä käyttöä, ja sen jäsenmäärä on kasvanut jopa 75 prosenttia vuodessa.

Lisäksi Uber on laajentanut palveluitaan uusilla tuotteilla, kuten Uber for Teens ja Uber for Business, joilla varmistetaan asiakaskunnan kasvu myös tulevaisuudessa.

Uber on myös asettanut kunnianhimoisia kestävyystavoitteita ja tavoittelee nolla-päästöjä vuoteen 2040 mennessä, mikä voi erottaa sen kilpailijoista ja vetää puoleensa ympäristötietoisia kuluttajia.

Skaalautuva liiketoimintamalli

Uber ei rajoitu pelkästään kyydinjakoon, vaan sen palvelut kattavat myös ruoka- ja tavaratoimitukset sekä rahdin. Tämä monipuolisuus vähentää riippuvuutta yhdestä liiketoimintasegmentistä ja mahdollistaa kasvun eri markkinoilla sekä asiakasryhmien välillä.

Uber hyödyntää tekoälyä ja algoritmeja reititykseen, hinnoitteluun ja asiakaspalveluun. Tämä mahdollistaa nopean ja tehokkaan palvelun sekä lyhyet odotusajat. Dynaaminen hinnoittelu tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan, mikä lisää sekä kuljettajien että asiakkaiden tyytyväisyyttä ja kannattavuutta,

Uberin teknologia myös parantaa kapasiteetin käyttöastetta, kun kuljettajat viettävät suuremman osan ajastaan kyydissä eivätkä tyhjänä ajellen.

Uber ei omista autoja, vaan kuljettajat käyttävät omia ajoneuvojaan. Tämä mahdollistaa nopean skaalautumisen ilman suuria pääomapanostuksia ja vähentää riskejä, kun markkinat muuttuvat.

Uber tarjoaa helppokäyttöisen mobiilipalvelun, jossa matkat voi tilata ja maksaa suoraan sovelluksesta. Käyttäjäkokemus on sujuva ja palvelu on saatavilla lähes kaikkialla maailmassa. Lisäksi Uber on rakentanut vahvan brändin, joka houkuttelee sekä asiakkaita että kuljettajia.

Wall Streetin analyytikoilla riittää uskoa Uberiin. Yhtiötä seuraavista 54 analyytikosta 31 antaa osakkeelle ostosuosituksen ja 13 analyytikon suositus on lisää. 10 analyytikko antaa pidä-suosituksen.

Analyytikoiden kuluvan vuoden tulosennusteilla Uberin P/E-kerroin on tällä hetkellä kasvuyhtiölle tyypillinen 31x.