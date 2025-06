Stablecoin-yhtiö Circle tavoittelee listautumalla 7,2 miljardin dollarin arvostusta

Circle on yksi kryptomarkkinoiden keskeisimmistä toimijoista ja USDC-stablecoinin liikkeeseenlaskija. Yhtiö aloittaa listautumisannin New Yorkin pörssiin.

Circle nostanut listautumisannin kokoa ja tavoittelee nyt jopa 7,2 miljardin dollarin arvostusta. Yhtiö aikoo kerätä jopa 896 miljoonaa dollaria tarjoamalla 32 miljoonaa osaketta hintahaarukassa 27–28 dollaria kappaleelta, mikä on selvä korotus aiempaan suunnitelmaan verrattuna.

Muutos kuvastaa vahvaa sijoittajakiinnostusta kryptoyhtiöitä kohtaan, erityisesti kun markkinat odottavat myönteisempää sääntely-ympäristöä presidentti Donald Trumpin hallinnon aikana.

MAINOS Coinmotion​ / ​SalkunRakentaja ​-​​yhteistyötarjous Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun ja aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1%:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Circle listautuu New Yorkin pörssiin tunnuksella ”CRCL”. Yhtiön päätuote, dollarin arvoon sidottu stablecoin USDC, on maailman toiseksi suurin stablecoin heti Tetherin USDT:n jälkeen. USDC:n markkina-arvo on noin 60 miljardia dollaria, kun koko stablecoin-markkinan arvo on noussut 250 miljardiin dollariin.

Stablecoinien kysyntä on kasvanut nopeasti: ne ovat yhä keskeisemmässä roolissa sekä kryptomarkkinoiden sisäisissä siirroissa että laajemmin hajautetussa rahoituksessa (DeFi) ja kansainvälisissä maksuliikenteessä.

Circle hyötyy erityisesti Yhdysvalloissa etenevästä stablecoin-lainsäädännöstä, kuten GENIUS Act -lakiesityksestä, jonka odotetaan tuovan selkeyttä ja vauhdittavan institutionaalista käyttöönottoa.

USDC:n kaltaiset stablecoinit eli vakaavaluutat on suunniteltu säilyttämään vakaa arvo, yleensä 1:1 dollarin kanssa.

Circle saa pääosan tuloistaan USDC:n taustalla olevista Yhdysvaltain valtionlainoista kertyvistä koroista. Yhtiön reservitulo kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 55 prosenttia ja oli 558 miljoonaa dollaria, mutta jakelu- ja transaktiokulut kasvoivat vielä nopeammin, 68 prosenttia. Tämä kertoo sekä liiketoiminnan kasvusta että kovasta kilpailusta stablecoin-markkinalla, jossa yhteistyökumppanit, kuten Coinbase, ovat keskeisessä roolissa.

Listautuminen nostaa Circlen uskottavuutta

Circlen toimitusjohtaja Jeremy Allaire perustelee yhtiön listautumisen arvoa ennen kaikkea Circlen vahvalla taloudellisella asemalla, USDC-stablecoinin kasvavalla käytöllä sekä yhtiön sitoutumisella läpinäkyvyyteen ja hyvään hallintoon.

Allairen mukaan Circle ei tarvitse listautumisesta uutta rahoitusta, vaan yhtiö on jo nyt taloudellisesti vahva ja kannattava, mikä tekee listautumisesta enemmän strategisen askeleen kuin välttämättömän rahoitusliikkeen.

Hän painottaa, että Circle on rakentanut vakaan liiketoiminnan ja USDC:n hyötyarvo kasvaa erityisesti kansainvälisissä maksuissa ja kryptomarkkinoiden infrastruktuurina.

Allairen mukaan listautuminen lisää Circlen läpinäkyvyyttä ja vahvistaa yhtiön asemaa luotettavana toimijana nopeasti kehittyvällä stablecoin-markkinalla. Hän näkee listautumisen jatkumona Circlen pitkäaikaiselle strategialle toimia julkisen yhtiön kaltaisin periaattein, kuten säännölliset tilintarkastukset ja avoin raportointi, ja pitää listautumista luontevana jatkona tälle kehitykselle.

Allairen mukaan Circlen arvo perustuu myös siihen, että yhtiö on onnistunut kasvattamaan USDC:n liikkeessä olevan määrän lähes 60 miljardiin dollariin ja saavuttanut kannattavuuden haastavassa markkinaympäristössä.

Listautumisen ajankohta osuu nappiin

Circlen listautumisen ajankohta on merkittävä, sillä kryptomarkkinoiden sääntelyilmapiiri Yhdysvalloissa on muuttumassa.

Presidentti Trumpin hallinto on luvannut tukea kryptosektoria, purkaa aiempia rajoituksia ja luoda selkeämmän sääntelykehyksen. Samaan aikaan Trumpin omat kytkökset kryptoprojekteihin ja niihin liittyvät eturistiriitahuomiot ovat herättäneet keskustelua sekä kongressissa että sijoittajien keskuudessa.

Circle-listautuminen nähdään laajasti stablecoin-markkinan ja koko kryptosektorin institutionaalisen hyväksynnän merkkipaaluna.

Sijoittajakiinnostuksen tukemana Circle pyrkii vakiinnuttamaan asemansa paitsi kryptomarkkinoilla myös perinteisen rahoitusjärjestelmän osana – ja samalla määrittelemään uudelleen koko digitaalisen rahan tulevaisuutta.