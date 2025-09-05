Kiinteistösijoitusyhtiö: Suomi tarjoaa houkuttelevia tuotto-odotuksia

Suomen kiinteistömarkkina elpyy, ja parhaat kohteet keräävät sijoittajia nopeasti, väittää kiinteistösijoitusyhtiö.

Suomen kiinteistömarkkina on osoittanut selkeitä elpymisen merkkejä vuonna 2025. Näin markkinatilanteen näkee kiinteistösijoitus- ja kiinteistövarainhoitoyhtiö Trevian Asset Management.

Tiedotteessaan yhtiö kertoo, että Euroopan ja Pohjoismaiden viime vuonna alkanut kaupankäyntivolyymien elpyminen alkaa nyt näkyä vahvasti myös Suomen kiinteistömarkkinassa. Lisäksi sijoituslikviditeetti on vahvistunut ja ulkomaisten sijoittajien kiinnostus kasvussa.

Kehitys kertoo markkinoiden palautuneesta luottamuksesta. Kaikki viittaa siihen, että aktiviteetti tulee selvästi ylittämään viime vuoden tason.

”Tämä luo vahvan pohjan kiinteistösektorin positiiviselle vireelle, jonka uskomme markkinadatan jatkossa vahvistavan”, Trevian kertoo.

Asuntosektorista odotetaan nousevan yksi vuoden 2025 keskeisimmistä kasvun vetureista. Vaikka rakentamisen kustannustaso on yhä korkealla Venäjän hyökkäyssodan jälkeisen jyrkän nousun jälkeen, uudisrakentaminen on käynnistymässä varovaisesti.

Trevianin mukaan muuttovoittoalueet tarjoavat kysynnälle kestävän pohjan ja vauhdittavat rakentamisen elpymistä, mikä edelleen vahvistaa asuntosektorin kysynnän ja tarjonnan tasapainoa.

Liiketilamarkkinan aktiviteetti on selvässä nousussa, mutta pääomat suuntautuvat nyt entistä tarkemmin valikoituihin, korkealaatuisiin kohteisiin. Pitkien vuokrasopimusten tarjoama vakaus tekee näistä kohteista erityisen houkuttelevia sijoittajille.

Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomea kohtaan on vahvistunut selvästi, Trevian kertoo.

Suomi nähdään yhä useammin houkuttelevana kohteena niin kiinteistö- kuin infrastruktuurisijoituksille. Rahoitusmarkkinoiden olosuhteiden paraneminen ja lainaehtojen keventyminen vauhdittavat sijoitusaktiivisuuden kasvua. Sekä Suomessa jo toimivat että uudet toimijat hakevat kohteita päivitettyjen tai täysin uusien strategioiden pohjalta.

Myös niin sanottujen core-sijoittajien kasvava kiinnostus kertoo vahvasta luottamuksesta Suomen vakaaseen toimintaympäristöön, Trevian kertoo. Core-sijoittajilla kiinteistömarkkinoilla tarkoitetaan erittäin riskinkarttavia instituutioita ja sijoittajia, jotka keskittyvät vakaaseen ja ennustettavaan kassavirtaan. He sijoittavat yleensä uusiin tai erinomaisessa kunnossa oleviin kiinteistöihin keskustoissa tai muilla arvostetuilla alueilla, joissa vuokralaiset ovat laadukkaita ja pitkäaikaiset sopimukset tuovat varmuutta tuotoista.

Monipuolinen kiinteistömarkkina tarjoaa mahdollisuuksia eri strategioille, mikä tekee Suomesta houkuttelevan kohteen laajalle sijoittajajoukolle.

Trevianin mukaan Suomen kiinteistömarkkinan pitkän aikavälin fundamentit pysyvät vahvoina, ja tuottotasot ovat edelleen kilpailukykyisiä, erityisesti muihin Pohjoismaihin verrattuna.

Prime-toimistojen tuottotasoero Ruotsiin nähden on historiallisen suuri, ja tyypillisesti tuottotasot eri markkinoiden välillä lähentyvät ajan myötä, kun rahoitusolosuhteet ovat samankaltaiset.

Trevian uskoo, että parempien kohteiden vuokrausfundamenttien asteittainen vahvistuminen Suomessa käynnistää tuottoeron pienenemisen, mikä luo houkuttelevia mahdollisuuksia erityisesti sijoittajille, jotka hyödyntävät yield shift -strategioita, kun Suomen prime-toimistojen tuottotasot lähestyvät muiden Pohjoismaiden tasoa.

Yield shift -strategia kiinteistösijoittamisessa tarkoittaa sijoittajan pyrkimystä hyötyä kiinteistöjen tuottovaatimusten muutoksista eli yieldien liikkeistä markkinoilla. Strategiassa sijoittaja ennakoi markkinakehitystä, esimerkiksi ostamalla kiinteistön ajankohtana, jolloin tuottovaatimus eli yield on korkea ja omaisuus arvioidaan matalalle.

Liiketilasegmentissä ei sen sijaan tällä hetkellä havaita vastaavia tuottotasoeroja, mikä viittaa markkinan tasapainoisempaan hinnoitteluun.

Trevianin mukaan kiinteistömarkkinoiden polarisaatio korostaa entistä enemmän strategista otetta: kasvukeskuksiin ja hyvin hoidettuihin kohteisiin sijoittaminen tarjoaa sekä vakautta että tuottoa, kun taas syrjäisemmillä alueilla riskit pysyvät edelleen korkeina.