Wulff yllätti positiivisesti – osake ampaisi vahvaan nousuun

Wulff-Yhtiöiden Heinä—syyskuun liikevaihto kasvoi 19,4 prosenttia edellisvuodesta ja oli 31,2 miljoonaa euroa. Ennätyksellinen liikevaihto toi yhtiölle jo viidennen peräkkäisen vuosineljänneksen, jolloin kasvu oli kaksinumeroista.

Analyysitalo Inderes odotti 29,2 miljoonan euron liikevaihtoa, joten myynnin kasvu oli hiukan odotettua vahvempaa.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto nousi myös reippaasti – 1,5 miljoonaan euroon vertailukauden 0,8 miljoonasta eurosta. Inderes odotti 0,8 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa, joten kannattavuuskehitys oli selvästi odotusta parempi.

Vahvat kasvuluvut olivat yllätys myös sijoittajille, sillä Wulffin osake oli 12 prosentin nousussa tulosraportin julkaisun jälkeen maanantaina.

Wulff-Yhtiöiden toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo, että yhtiön työelämän palvelujen liikevaihto kasvoi 71 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstövuokrausyhtiö Wulff Worksin liikevaihdon kasvu oli 82 prosenttia ja kannattavuus oli yhtiön historian paras.

Myös tilitoimistopalvelut kasvoivat voimakkaasti, kun liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 90 prosenttia.

”Kasvuun vaikutti määrätietoinen, strategiamme mukainen aktiivinen yritysostojen toteuttaminen sekä toiminnan kasvu ja kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja kaupallisesti vahvemmaksi”, Rahkonen kertoo.

Vuoden 2024 lopulla perustettu Wulff Consulting kääntyi kumulatiivisesti kannattavaksi elokuussa. Rahkosen mukaan konsultointipalveluille on kysyntää.

Työpaikkatuotteiden markkinakysyntä sen sijaan on varovaista Suomessa ja Skandinaviassa.

Rahkosen mukaan Suomessa toteutetut organisaatiouudistukset ovat tehostaneet toimintaa odotetusti.

”Syyskuussa markkinassa on näkynyt pieniä piristymisen merkkejä. Jatkamme työpaikkatuotteiden valikoiman vastuullisuustyötä ja logistiikan operatiivisen tehokkuuden parantamista. ”

Wulff julkisti keväällä uuden Wulffin kasvustrategian ja kunnianhimoisen tavoitteen tuplata liikevaihto vuoteen 2030 mennessä.

Yhtiö hakee kasvua erityisesti Työelämän palvelut -segmentissä. Yhtiön henkilöstövuokraus- ja konsultointiliiketoiminnoilla on hyvät edellytykset vahvaan orgaanisen kasvuun. Kasvua Wulff vauhdittaa myös jatkamalla yritysostoja erityisesti Wulffin tilitoimistoliiketoiminnassa.

Yhtiö pitää lähiajan näkymänsä ennallaan. Wulff arvioi liikevaihdon kasvavan ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2025.

Ohjeistus perustuu johdon arvioon markkina- ja liiketoimintatilanteesta Suomessa ja Skandinaviassa. Erityisesti palveluliiketoimintojen yhtiö odottaa kasvavan vuodesta 2024.

Keskeisiä näkymiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä ovat yleinen talous- ja työllisyystilanne, inflaation ja korkotason kehitys sekä geopolitiikka: kriisit, jännitteet, protektionismi ja suurvaltojen välisen kilpailun kiristyminen.