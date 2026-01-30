Rahastosijoittamisessa tapahtui historiallinen käänne

OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen. Kuva: OP Ryhmä.

Vuosi 2025 oli suomalaisten rahastojen osalta käänteentekevä, sillä ensimmäistä kertaa 2020-luvulla Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin sijoittaa useampi kuin Suomeen sijoittaviin osakerahastoihin. Tämä selviää OP Pohjolan Rahastopulssista, joka hyödyntää Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraporttia.

Data kuvaa sekä suomalaisten kotitalouksien että suurimpien suomalaisten institutionaalisten sijoittajien, kuten vakuutuslaitosten, sijoituksia Suomeen rekisteröityihin rahastoihin eli suomalaisiin rahastoihin. Kotitaloudet ovat Suomessa rahastopääoman suurin omistajajoukko.

Vuonna 2024 puolestaan Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot ylittivät osuudenomistajien määrässä Suomeen sijoittavat osakerahastot.

Nyt siis sekä Eurooppa-rahastoissa että Pohjois-Amerikka-rahastoissa on enemmän osuudenomistajia kuin Suomi-rahastoissa.

”Viesti sijoitusten hajauttamisen tärkeydestä on mennyt läpi. Suomalaiset uskaltavat hajauttaa sijoituksiaan Suomen osakemarkkinoiden ulkopuolelle, mikä on mielestäni monella tapaa järkevää, sillä Suomen osakemarkkinan koko edustaa vain noin 0,2 prosenttia maailman osakemarkkinoista”, OP Pohjolan päästrategi Lippo Suominen sanoo.

Alueellisista osakerahastoista eniten omistajia on yhä Pohjois-Amerikkaan sijoittavilla osakerahastoilla. Kuitenkin tämä aiempien vuosien suursuosikki keräsi uusia sijoittajia viime vuonna vain noin 16 000, samaan aikaan kun Eurooppaan sijoittavien osakerahastojen osuudenomistajat kasvoivat 55 000:lla.

”Muutos edeltävään vuoteen on suuri, sillä vuonna 2024 Pohjois-Amerikka-rahastot keräsivät 73 000 uutta omistajaa, ja Eurooppa-rahastot vain reilut 8 000”, Suominen avaa.

Vuoden 2025 aikana talouden ja yritysten tulosten käänne parempaan houkutteli sijoittamaan Euroopan osakemarkkinoille. Samaan aikaan Yhdysvaltain osakemarkkinoiden korkea arvostus ja toisaalta uuden presidentin poukkoileva politiikka vähensivät Pohjois-Amerikan houkuttelevuutta.

”Amerikasta Eurooppaan siirtyminen oli kannattavaa, sillä Eurooppa-rahastot tuottivat lähes 17 prosenttia Pohjois-Amerikkaan sijoittavien rahastojen jäädessä vain hiukan plussalle. Tämä johtuu siitä, että Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen söi tuotot”, Suominen sanoo.

Tilastokeskuksen vuoden 2024 varallisuustutkimuksen mukaan yli 1,6 miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia.

Suomalaisilla sijoitusrahastoilla oli vuoden 2025 lopussa lähes 5 miljoonaa osuudenomistajaa. Moni yksittäinen sijoittaja sijoittaa siis useampaan rahastoon.

Suomalaiset rahastot saivat yhteensä yli 320 000 uutta osuudenomistajaa viime vuonna. Viime vuosi ei kuitenkaan ollut ennätyksellinen uusien osuudenomistajien määrissä tarkasteltuna, sillä eniten viimeisen 10 vuoden aikana uusia osuudenomistajia tuli koronapandemian jälkimainingeissa vuonna 2021: yli 400 000 osuudenomistajaa.

”Rahastojen vuosi oli silti kaikkiaan suuri menestys. Rahastojen osuudenomistajien määrä Suomeen rekisteröidyissä rahastoissa nousi yhteensä 7 prosenttia. Uusia rahastomerkintöjä kaikkiin suomalaisiin rahastoihin tehtiin yhteensä 5,6 miljardilla eurolla”, Suominen sanoo.

Rahastosäästäjälle Suominen antaa tälle vuodelle yksinkertaisen vinkin.

”Hajauta ja pidä pää kylmänä. Markkinatunnelmat heiluvat tänä vuonnakin, eikä vähiten Yhdysvaltain presidentin toimien takia. Laajasti rahastoihin sijoittaneen ei kannata kuitenkaan joka kommentista hätkähtää”, hän muistuttaa.