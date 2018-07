Suomessa nyt enemmän työllisiä kuin koskaan aikaisemmin

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö ei allekirjoita väitteitä, joiden mukaan viime aikojen hyvä työllisyyskehitys johtuisi lyhytaikaisista työsuhteista.

Kesäkuun Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Suomessa oli noin 2 670 000 työllistä, mikä on 99000 enemmän kuin vuosi sitten.

Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikön, Janne Huovarin mukaan vain vuosina 1989 ja 1990 työllisiä on ollut enemmän ja silloin työllisyyden kausivaihtelu oli suurempaa nykyisin.

”Kausivaihtelusta puhdistettuna Suomessa onkin nyt enemmän työllisiä kuin koskaan aikaisemmin”, Huovari toteaa artikkelissaan.

”Työllisyyden kasvuvauhti onkin ollut viime vuoden lopulta lähtien huiman nopeaa. Vielä viime kesänä juuri kukaan ei uskonut hallituksen työllisyystavoitteen toteutuvan, koska sen saavuttaminen olisi vaatinut niin nopeaa työllisyyden kasvua, että sellaista on Suomessa harvoin nähty. Nyt on taas nähty”, Huovari hehkuttaa.

Kesäkuussa työllisyys kasvoi 3,8 prosenttia vuoden takaa ja alkuvuonna keskimäärin 2,9 prosenttia. Ennustepäällikön mukaan näin nopeaa kasvua on nähty viimeksi 1990-luvun lopulla Nokian siivittämänä.

Huovarin mukaan nopea työllisyydenkasvu on ennen muuta seurausta hyvästä kansainvälisestä suhdannetilanteesta, minkä seurauksena Suomen talous on kasvanut vuodesta 2016 lähtien hyvää vauhtia.

Täysin kansainvälisen suhdannetilanteen piikkiin työllisyyden kasvua ei luultavasti kuitenkaan voi laittaa, Huovari painottaa.

”Suomen talouskasvu on kilpailijamaita nopeampaa, joten hintakilpailukykyä parantaneilla matalilla palkkaratkaisuilla ja kiky-sopimuksella on luultavasti ollut jotain merkitystä. Lisäksi työllisyyden kasvu on nopeampaa kuin mitä pelkän talouskasvun perustalla voisi olettaa, joten työmarkkinareformeilla on luultavasti ollut myös vaikutusta.”

Työllisyyden kasvun ”laatua” on kuitenkin myös epäilty. Kriittisissä arvioissa on huomautettu, että esimerkiksi hallituksen lanseeraama aktiivimalli olisi lisännyt hyvin lyhytaikaisia työsuhteita, joilla täytetään aktiivimallin työssäoloehto.

Huovari ei tätä väitettä purematta niele. Hänen mukaansa työllisyyden kasvu näyttää kuitenkin olevan pääosin seurausta ”kunnon” työpaikkojen määrän lisääntymisestä.

”Viime vuoden lopulta lähtien palkansaajien työtuntien kasvu on ollut yhtä nopeaa kuin palkansaajien määrän kasvun. Erittäin lyhyitä työpätkiä tekevien määrä siis tuskin on merkittävästi kasvanut.”

Myös palkansaajien määrän kasvun työsuhteen tyypin mukaan kertoo samaa. Ennustepäällikön mukaan työllisyyskasvun alkuvaiheessa vuonna 2016 osa-aikaiset työsuhteet kasvoivat nopeimmin. Viime vuodesta lähtien kasvu on kuitenkin tullut pääsiassa jatkuvista kokoaikaisista työsuhteista.