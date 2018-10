Onko USA:n talous ylikuumenemassa?

USA:n työttömyysasteen kehitys

Yhdysvaltojen talous on elpynyt vakuuttavasti vuonna 2008 alkaneesta finanssikriisistä. Työttömyysaste on painunut vain 3,7 prosenttiin, mikä on alhaisempi kuin kertaakaan lähes 50 vuoteen.

Myös muut makromittarit osoittavat koilliseen.

”Yhdysvaltojen talous vastaa nyt tosissaan elvytykseen ja kuukausi-indikaattorit paranevat huimaa vauhtia. Palvelusektorin luottamus on erittäin vahvaa ja yritykset suunnittelevat yhä laajemmin lisätyöllistämistä oloissa joissa työttömyysaste on painunut 3,7 prosenttiin”, toteaa varainhoitokonserni eQ tuoreimmassa viikkoraportissaan.

Alhainen työttömyysaste lisää kuitenkin jo huolia USA:n talouden ylikuumentumisesta.

”Onneksi osallistumisasteessa on vielä tilaa parantua, mutta markkinat seuraavat herkeämättä, milloin jatkuva työllisten määrän kasvu alkaa vahvistaa tuntiansioiden nousua”, eQ toteaa. Noususuhdanne alkaa näkyä palkkavaatimuksissa. Varainhoitoyhtiö muistuttaa myös, että esimerkiksi Amazon ilmoitti juuri nostavansa minimituntipalkkaa 7,25 dollarista 15 dollariin.

Maan keskuspankki on vaikeassa tilanteessa. Sillä on paineita kiristää historiallisen aggressiivista rahapolitiikkaa.

”Riittävätkö neljännesvuosikoronnostot ja taseen alasajo suunnitellulla 50 mrd. dollarin kuukausivauhdilla hillitsemään talouden ylikuumenemispaineita vai pitääkö rahapolitiikan kiristämistä vauhdittaa? Jos Trumpilta kysytään, niin vahvaa taloutta ei pidä sotkea korkoja nostamalla. Myös globaalille taloudelle tasainen ja ennakoitava US-kiristys on paras, vaikka inflaatio ylittääkin keskuspankkitavoitteen”, eQ toteaa.

Varainhoitoyhtiön mukaan tämän viikon inflaatioluvut tulevat olemaan äärimmäisen tärkeät.

”Yhdysvaltojen 10-vuoden korko odottaa 3,20 % ja EUR/USD 1,15 tuntumassa. Vahva dollari on ongelma EM-talouksille ja korkosijoittajat tietävät hyvin, kuinka huonosti velkamarkkinat kestävät laajamittaista myyntiä.”

Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksin nousu on vuositasolla tällä hetkellä 2,7 prosenttia. Inflaatio on kiihtynyt kevään 2015 jälkeen melko tasaisesti. Tosin viime heinäkuun jälkeen hintakehitys on pysytellyt 2,7 – 2,9 prosentin nousussa.

Fed nosti ohjauskorkoaan odotetusti neljännesprosenttiyksiköllä korkokokouksessaan syyskuun lopussa. Fed nosti Fed funds -koron tavoitehaarukan 2,00–2,25 prosenttiin avomarkkinakomiteansa kokouksessa.

Keskuspankin koronnosto on jo kolmas tänä vuonna ja korko on noussut korkeammalle kuin kertaakaan yli 10 vuoteen. Viimeksi ohjauskorko oli yhtä korkealla maaliskuussa 2008. Edellisen kerran Fed nosti korkoa kesäkuussa, jolloin se nosti tavoitehaarukan 1,75–2,00 prosenttiin aiemmasta 1,50–1,75 prosentista. Viime kokouksessaan heinäkuussa Fed piti koron ennallaan.

Koronnosto ei ollut yllätys, sillä uutistoimisto Bloombergin kokoamassa ennusteessa vain kolme yhteensä 92 ekonomistista odotti koron nyt pysyvän ennallaan.

Keskuspankin kiristyvä rahapolitiikka ja korkojen nousupaineet saattavat tuoda pahimmassa tapauksessa ikäviä yllätyksiä sijoitusmarkkinoille ja laajemminkin talouskehitykseen.

Lähes kaikki lähihistorian korkojen nousukaudet ovat johtaneet taantumaan ja finanssi- tai pankkikriisiin, väittää analyytikko Jesse Colombo Forbes-sivuston artikkelissaan.

”Ei ole syytä olettaa, että tällä kertaa asiat olisivat toisin”, Colombo toteaa.