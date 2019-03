Pariskunnan 250 euron sijoitus virtuaalivaluuttaan johti 120 000 euron sijoitushuijaukseen

Hyvinkääläiseltä pariskunnalta huijattiin 120 000 euroa virtuaalivaluuttaan liittyvällä huijauksella.

Huijauksesta kertoo Itä-Uudenmaan poliisilaitos. Itä-Uudenmaan poliisille ilmoitettiin reilu kuukausi sitten tapauksesta, jossa hyvinkääläiseltä pariskunnalta oli huijattu virtuaalivaluuttavyyhdissä 120 000 euroa.

Keskusrikospoliisi varoitti alkuvuodesta sijoitushuijauksista, jossa suomalaisia yksityishenkilöitä on huijattu sijoittamaan jopa satoja tuhansia euroja ulkomaalaisten tahojen järjestelemiin sijoitushuijauksiin. Useissa näistä huijauksista nämä tekaistut sijoitustuotteet liittyvät virtuaalivaluuttoihin.

”Ulkomaalainen huijari lähestyi pariskunnan miestä sähköpostilla, jossa kehotettiin uhria sijoittamaan virtuaalivaluuttaan 250 euroa. Mies oli jättänyt sähköpostissa mainituille nettisivuille yhteystietonsa, jonka jälkeen hänelle alkoi tulla ulkomailta useita puheluita, jopa kymmenkunta puhelua päivässä”, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Markku Lylykangas Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Pienet summat suurenivat

Lylykankaan mukaan taitavasti puhunut huijari sai uhrin sijoittamaan ensiksi pieniä summia huijaukseen ja myöhemmin summat suurenivat. Ulkomaalainen huijari soitteli uhrille useita kertoja ja kertoi tälle mukamas hyvistä tuotto-odotuksista.

Suhteellisen pienistä summista alkanut huijaus sai hieman myöhemmin vieläkin ikävämmän käänteen.

Lylykankaan mukaan huijari alkoi painostaa uhria lähettämään lisää rahaa toitottamalla puhelimessa, että uhri menettäisi muutoin kaikki aiemmat sijoituksensa.

Tämä on poliiisin mukaan hyvin perinteinen huijaustapa eli huijari yrittää saada aikaan ”kiireentunnun”, jotta uhri tekisi nopeita ja harkitsemattomia päätöksiä, Lylykangas tietää.

Huijari oli kaiken lisäksi kehottanut uhria lataamaan tietokoneeseensa etäkäyttöyhteyden, jonka avulla huijari pääsi käsiksi uhrin tietokoneeseen.

”Kaikenlaisiin tämäntyyppisiin lähestymisyrityksiin kannattaa suhtautua erityisellä varauksella. Erityisesti virtuaalivaluutta-asioissa lähestyviin ihmisiin kannattaa suhtautua nyt varauksella, sillä kyseessä vaikuttaa olevan selkeä tämän hetken rikosilmiö”, Lylykangas muistuttaa.

Kansainvälistä rikollistoimintaa virtuaalivaluutoilla

Itä-Uudenmaan poliisin mukaan viimeaikaisia virtuaalivaluuttahuijauksia yhdistää se, että suomalaisiin numeroihin on tullut lähiaikoina lukuisia puhelinsoittoja ulkomaisista puhelinnumeroista, joiden epäillään liittyvän kokonaisuuteen.

Keskusrikospoliisi arvioi, että toiminta on kansainvälistä ja rikosvahinko saattaa nousta kokonaisuudessaan jopa miljooniin euroihin.

Poliisin tietoon tulleissa uusissa tapauksissa uhriin on oltu yhteydessä puhelimitse ja englantia puhuva ulkomaalaisen yrityksen edustaja on kysellyt uhrin varallisuudesta ja sijoitustavoista. Sen jälkeen puhelussa on kerrottu tuottavasta sijoitusmahdollisuudesta ulkomaiseen yhtiöön huimalla tuotto-odotuksella.

Sijoitettava pääoma on pyydetty maksamaan ulkomaiselle pankkitilille tai virtuaalivaluutan vaihtopalveluun. Useissa tapauksissa uhria on lähestytty muutaman päivän sisällä uudelleen ja pyydetty lisäsijoituksia tai lisämaksua.

Poliisin tietoon on myös tullut tapauksia, joissa uhria on pyydetty asentamaan etäkäyttösovellus tietokoneeseen, jolloin huijauksesta epäillyillä on ollut täysi pääsy uhrin tietokoneelle. Etäkäyttösovelluksen avulla rikollisten on ollut mahdollista hallita uhrin tietokonetta ja seurata uhrin maksuliikennettä. Tämä on mahdollistanut maksujen tekemisen uhrin puolesta.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa, millä muulla tavoin etäkäyttömahdollisuutta on mahdollisesti käytetty hyväksi.

Näin poliisi neuvoo toimimaan puhelimella tapahtuvissa sijoitushuijauksissa

Poliisi neuvoo, ettei sijoituspäätöstä ei tule tehdä, ellei tunne tarjouksen tehnyttä yritystä tai ei ymmärrä tarkalleen, millaiseen tuotteeseen on sijoittamassa.

Varoja ei kannata koskaan siirtää tuntemattomille tahoille ilman huolellisia taustaselvityksiä. Pankkitunnuksia ei koskaan pidä luovuttaa toiselle henkilölle, eikä sallia etäyhteyden muodostamista omalle koneelle. Epäselvissä tilanteissa on parempi kohteliaasti lopettaa puhelu ja olla jatkossa vastaamatta mahdollisiin uusiin yhteydenottoihin.

Useissa poliisin tietoon tulleissa tapauksissa uhrit ovat olleet iäkkäämpiä henkilöitä. Olisikin hyvä, että erilaisista huijauksista ja niiden välttämiskeinoista puhuttaisiin läheisten kanssa jo etukäteen.

Poliisi pyytää mahdollisia uhreja tekemään asiasta rikosilmoituksen, joko paikallispoliisille tai netissä sähköisellä rikosilmoituslomakkeella.