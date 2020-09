Sijoituslegenda Peter Lynch etsii tylsiä sijoituskohteita

Hurjasta menestyksestään salkunhoitajana ja sijoituskirjailijana tunnettu Peter Lynch etsii osakkeita, joiden arvo voi kymmenkertaistua.

Arvosijoittaja korostaa osakkeen hinnan edullisuutta suhteutettuna tasearvoon ja tulokseen. Arvosijoittaja etsii osakkeita, jotka ovat niiden todellisen arvon alapuolella. Kasvusijoittaja puolestaan korostaa korkeita kasvunäkymiä, jolloin arvosijoittajan käyttämät keinot osakkeiden analysoinnissa eivät toimi.

Peter Lynchin kehittämä hybridistrategia keskittyy yhtiöihin, jotka kasvavat, mutta eivät ole ylihinnoiteltuja. GARP-sijoittaja analysoi osakkeita esimerkiksi PEG-luvulla, joka ottaa huomioon osakkeen hinnan ja tuloksen suhteen lisäksi tulevaisuuden kasvunäkymät. Nyrkkisääntönä toimii, että jos PEG-luku on alle yksi, osake on aliarvostettu.

Lynch nousi kuuluisuuteen toimittuaan Fidelity Magellan salkunhoitajana. Hänen luotsaamanaan rahaston salkku kasvoi 14 miljardiin dollariin vuosina 1977 – 1991. Rahaston keskimääräinen vuosituotto oli peräti 29 prosenttia. Tuona aikana rahaston tuotto oli yli kaksinkertainen S&P 500 -osakeindeksiin verrattuna. Lynchin johtama oli maailman menestynein sijoitusrahasto maailmassa.

Lynch on kirjoittanut lukuisia suosittuja sijoituskirjoja, joista tunnetuin lienee One Up On Wall Street, jossa hän lanseerasi baseballista tutun ”tenbagger”-käsitteen kuvaamaan pörssiyhtiöitä, joilla on mahdollisuus kasvaa kymmenkertaa nykyistä suuremmaksi. Nämä yhtiöt eivät ole vain kasvuyhtiöitä, vaan rajun kasvun yhtiöitä.

Lynch painottaa – kuten niin moni muukin sijoitusguru – sijoituskohteen perusteellista ymmärtämistä. Hän on kertonut löytäneensä parhaat sijoituskohteet tutusta ympäristöstään, esimerkiksi tuttujen kanssa jutellessaan. Lynchin mukaan sijoitettavaksi yritykseksi kannattaa valita sellainen, jota voi johtaa ”kuka vain idiootti”.

Lynch luettelee 13 hyvän yhtiön tunnusmerkkiä, jotka Karo Hämäläinen ja Jukka Oksaharju esittelevät Sijoita kuin Guru -kirjassaan. Nämä tunnusmerkit ovat seuraavat:

Yhtiön nimi kuulostaa tylsältä tai jopa naurettavalta. Yhtiö myös tekee jotain tylsää. Lynchin mukaan sellainen yhtiö, joka ei kiinnosta ketään, on mainio sijoituskohde. Yhtiö tekee jotain vastenmielistä. Yhtiö on spinoff-yhtiö. Sillä tarkoitetaan yhtiötä, jonka liiketoiminta on eriytetty omaksi yhtiökseen emoyhtiöstö. Tämän spinoff-yrityksen omistusosa joko jaetaan tai myydään kokonaisuudessaan tai osaksi emoyhtiön osakkeenomistajille omistussuhteen perusteella. Jos tällainen yhtiö listautuu pörssiin, voi se olla mielenkiintoinen sijoituskohde. Lynchin mukaan listautuvien spinoff-yhtiöiden taseet ovat kunnossa, koska emoyhtiö ei halua oman maineensa vuoksi sen joutuvan vaikeuksiin. Yhtiötä eivät seuraa analyytikot eivätkä instituutiot omista sitä. Sen ympärillä liikkuu ikäviä huhuja. Yhtiössä on jotain masentavaa. Yhtiö toimii jollain perinteisellä toimialalla, joka ei kasva. Näillä aloilla kilpailu ei ole yhtä veristä kuin kasvutoimialoilla. Yhtiö hallitsee jotain aluetta, kuten maantieteellistä aluetta tai jonkin tuotteen markkinoita. Ihmiset ostavat yrityksen tuotteita tai palveluja jatkuvasti. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi lääkkeet ja virvoitusjuomat. Yhtiö hyödyntää jotain teknologiaa ja tehostaa toimintaansa jatkuvasti. Sisäpiiriläiset ostavat yhtiön osakkeita. Yhtiö ostaa omia osakkeitaan.