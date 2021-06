“Big Short”-sijoittaja Michael Burry varoittaa historian suurimmasta pörssikuplasta

Michael Burry on amerikkalainen sijoittaja ja hedgerahasto Scion Capitalin perustaja. Suurelle yleisölle Burry tuli tunnetuksi Big Short -nimisestä kirjasta ja ennen kaikkea samannimisestä elokuvasta vuodelta 2015.

Burry teki oikean analyysin Yhdysvaltojen ylikuumentuneista asuntolainamarkkinoista, jotka sitten puhkesivat vuonna 2007 ja aiheuttivat finanssikriisin. Hän sijoitti ennen kuplan puhkeamista yli miljardi dollaria asuntojen hintojen laskun puolesta.

Burry ansaitsi finanssikuplan puhkeamisessa henkilökohtaisesti 100 miljoonaa dollaria, ja Scion Capital ylsi lähes 490 prosentin tuottoon vuosien 2000 – 2008 välillä. Myös teknologiakuplan puhjettua 2000-luvun vaihteessa Burryn hedgerahasto ylsi koviin tuottoihin myymällä lyhyeksi teknologiaosakkeita.

Markkinoita vastaan sijoittamista Burry on harrastanut myöhemminkin. Viime toukokuussa Burryn hedgerahasto sijoitti Teslan osakkeita vastaan peräti 543 miljoonan dollarin arvoisilla myyntioptioilla.

Koska Burry on osannut haistaa kahden suuren osakemarkkinoiden kuplan, on tietenkin selvää, että hänen näkemyksiään seurataan.

Nyt Burry on ottanut kantaa tämän hetken markkinatilanteeseen ja se nousi heti uutiseksi amerikkalaisissa sijoitusmedioissa.

Tiistaina Burry varoitti Twitterissä historian suurimmasta kuplasta.

”Ihmiset kysyvät minulta aina, mitä markkinoilla tapahtuu. Se on yksinkertaista. Kaikkien aikojen suurin spekulatiivinen kupla”, Burry tviittasi.

People always ask me what is going on in the markets. It is simple. Greatest Speculative Bubble of All Time in All Things. By two orders of magnitude. #FlyingPigs360