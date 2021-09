Soininvaara: Asuntopulaan on vain yksi ratkaisu

Asuntomarkkinat käyvät nyt kovilla kierroksilla kasvukeskuksissa. Korkea tontin vuokra ei tee asumisesta kalliimpaa, muistuttaa Osmo Soininvaara.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat heinäkuussa viime vuoteen verrattuna suurimmissa kaupungeissa ja kaikilla suuralueilla Länsi-Suomea lukuun ottamatta. Kesäkuuhun verrattuna hinnat laskivat koko maassa 0,4 prosenttia.

Suurista kaupungeista vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten Espoossa ja Helsingissä. Vuodesta 2015 hinnat ovat nousseet Espoossa noin 13 prosenttia ja Helsingissä lähes 26 prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen hinnat nousivat vuodentakaiseen verrattuna 4,6 prosenttia ja rivitaloasuntojen hinnat 5,9 prosenttia.

Koronakriisi on luonut asuntomarkkinoille patoutuneita tarpeita, jotka ovat nyt aukeamassa.

”Osa ihmisestä on selvästi kaipaillut korona-aikaan suurempia neliöitä etätyön luotua uusia tarpeita. Lisäksi muun kulutuksen pienentyminen ja kertyneet säästöt ovat kanavoituneet asuntomarkkinoille sekä omaan asumiseen liittyvän kysynnän että sijoitusasuntojen hankkimisen kautta”, arvioi Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Toimiiko hintasääntely?

Asuntojen hinnat nousevat, kun kysyntää on paljon suhteessa tarjontaan. Muuttoliike ylläpitää kovaa asuntojen kysyntää kasvukeskuksissa.

Miten asuntopula sitten ratkaistaan?

Aina aika-ajoin ongelmaan esitetään ratkaisuksi hintasääntelyä. Taloustieteilijät ovat kuitenkin laajasti yhtä mieltä vuokrasääntelyn tai asuntojen hintasääntelyn haitallisuudesta. Sääntely vähentää tarjontaa synnyttäen pulaa asunnoista ja jonoja, mikä vaikeuttaa työvoiman liikkuvuutta ja hidastaa talouskasvua.

Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen pitää Ruotsia varoittavana esimerkkinä vuokrasääntelyn tuhoisuudesta.

”Ruotsalainen taloustieteilijä Assar Lindbeck on todennut osuvasti, että vuokrasääntely on pommituksen jälkeen tehokkain tapa tuhota kaupunki. Ruotsi on varoittava esimerkki vuokrasääntelyn tuhoisuudesta. Kaupunkeja riivaa krooninen vuokra-asuntopula ja pimeät markkinat”, Rokkanen toteaa.

Metropolialueen laidoilla hinnat laskeneet

Entinen vihreiden kansanedustaja ja tietokirjailija Osmo Soininvaara ottaa blogissaan kantaa asuntohinnoitteluun.

”Vaikka viime aikoina Helsinkiin on rakennettu ennätyksellisen paljon uusia asuntoja, asuntojen hinnat ovat vain nousseet. Hintojen nousu johtuu matalista koroista. Jos korko olisi pysyvästi nollassa, kannattaisi asunnosta parhaalla paikalla maksaa kuinka paljon tahansa. Vähän siihen suuntaan asiat ovat monessa maailman metropolissa kehittyneet. Muualla keskusta-asumisen hinnannousu on ollut paljon rajumpaa kuin Helsingissä. Näin myös Tukholmassa. Jonottaminen Tukholmassa koskee vain vuokra-asuntoja”, Soininvaara toteaa.

Soininvaaran mukaan asuntotarjonnan lisäys näkyy siinä, että metropolialueen laidoilla asuntojen hinnat ovat laskeneet jo yli kymmenen vuoden ajan.

”Tämä menee aivan teorian mukaan”, Soininvaara toteaa. Vuokrat ovat hänen mukaansa laskussa.

”Asuntojen markkinavuokrataso – siis se vuokrataso, joka tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan – näyttä kääntyneen kasvaneen tarjonnan myötä laskuun. Vuokranantajat eivät vain ole tilannetta vielä hyväksyneet. Kyllä ne vuokrat kohta laskevat. Pelkästään Oikotiellä on tarjolla 4200 vuokra-asuntoa.”

Tontin vuokra ei nosta asuntojen vuokria

Soininvaara muistuttaa myös, ettei tontin korkea vuokra tee asumisesta kalliimpaa.

”Se mitä monen – esimerkiksi Helsingin Sanomien – on vaikea ymmärtää, että tontin korkea vuokra ei tee asumisesta kalliimpaa. Jos vuokrat olisivat matalampia, asuntojen hinnat olisivat vastaavasti korkeampia ja asumiskustannus yhtä iso. Asuntojen markkinaehtoisiin vuokriinkaan tontuin vuokrat eivät vaikuta. Vai tietääkö joku kaupallisen vuokranantajan, joka tarjoaa asuntoaan vuokralle alle markkinavuokran, koska on saanut tontin edullisesti.”

Asuntojen markkinavuokrat määräytyvät markkinoilla, eikä siihen vaikuta se, mitä kukin vuokranantaja yhtiövastikkeena joutuu maksamaan, Soininvaara painottaa.

Soininvaaran mukaan tonttien myynnin kilpailutus on kaupungille hyvä tapa saada tonteista maksimaalinen tulo ilman, että se jarruttaa rakentamista.

”Hinta ei rajoita tonttien menekkiä, koska yksikään tontti ei jää luovuttamatta”, Soininvaara toteaa.