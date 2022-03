Maailman suurin varainhoitaja uskoo Yhdysvaltain ja Japanin osakemarkkinoihin

BlackRock suosii osakkeita ja pitää korkotuotteet alipainossa.

Varainhoitaja BlackRock julkaisee viikoittain tuoreen markkinanäkemyksensä. Tällä viikolla yksittäisinä teemoina korostuivat energiashokki ja Fedin uudet näkymät rahapolitiikan suhteen.

Viikkokirjeessä kerrotaan, että BlackRock arvioi nyt inflaation kiihtyvän Ukrainan sodan aiheuttaman energiakriisin vuoksi.

BlackRock pienensi jo alkuvuonna sijoitustensa riskitasoa, kun se arvioi rahapolitiikan kiristymisen heikentävän osakesijoitusten tuottoa. Tosin silloin korkean inflaation kesto ja hyödykkeiden hinnannousu ei ollut BlackRockille yhtä hyvin tiedossa kuin tällä hetkellä. Myös keskuspankkien haukkamaisuus selvisi vasta myöhemmin.

Fedin rahapolitiikan osalta BlackRock toteaa, että se ei usko yhtä moneen koronnostoon kuin korkomarkkina. Markkina hinnoittelee (tilanne 22.3.) Fedin ohjauskoron nousevan 2,75-3,00 prosentin haarukkaan syyskuuhun 2023 mennessä. BlackRock arvioi, että Fedin ja muiden keskuspankkien täytyy tottua elämään korkean inflaation kanssa.

Siispä BlackRock ei usko, että korkoja nostettaisiin selvästi yli ”neutraalin” tason, joka on keskuspankkiirien mediaaniarvion mukaan 2,4 prosenttia Yhdysvalloissa. Neutraali ohjauskorko on se korkotaso, jolla inflaatio onnistutaan pitämään vakaana, kun työmarkkinoilla on täystyöllisyys. BlackRockin arvion mukaan korkotason nostaminen yli neutraalin tason vaarantaisi talouskasvun ja työllisyyden.

BlackRock myös toteaa, että sen perusskenaarioon eli maltillisiin koronnostoihin liittyy riskejä. Niitä ovat luonnollisesti muun muassa stagflaatio eli korkea inflaatio sekä hidas talouskasvu tai taantuma. Toinen keskeinen riski on, että inflaatio-odotukset saattaisivat nousta ja markkina sekä kansalaiset menettää uskonsa keskuspankin kykyyn hillitä inflaatiota.

Kaiken kaikkiaan siis BlackRockin näkemyksen mukaan joukkolainoja eli valtionlainoja ja yrityslainoja kannattaa nyt välttää, siis pitää ne salkussa alipainossa.

Yhtiö on jo vähentänyt eurooppalaisten osakkeiden painoa ja suosii nyt amerikkalaisia ja japanilaisia yhtiöitä. Osakkeet kokonaisuutena jatkavat kuitenkin ylipainossa.