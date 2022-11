Ei pelkästään Googlen hakukonepalvelu – Alphabet pitää sisällään arvokkaan helmen

Alphabetin pilvipalvelut kasvavat nopeasti. Sen arvo teknojätille voi olla tulevaisuudessa Googlen hakukonepalvelua tärkeämpi.

Teknologiajätti Alphabet on parhaiten tunnettu hakukonepalvelu Googlestaan, mutta se on paljon muutakin. Yhtiöllä on Android-käyttöjärjestelmä, Youtube, Gmail-sähköposti ja Chrome-selain. Lisäksi yhtiöön kuuluu nopeasti kasvava Google Cloud -pilvipalvelu.

Alphabetin vuosi on ollut mollivoittoinen. Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Alphabetin myynti jäi analyytikkojen ennusteista jo kolmannen kerran peräkkäin. Liikevaihdon kasvu hidastui vertailukelpoisin valuuttakurssein 11 prosenttia.

Yhtiön liikevaihdosta edelleen suurin osa tulee hakukonepalvelusta. Kolmannen vuosineljänneksen 69 miljardin dollarin liikevaihdosta lähes 40 miljardia oli Googlen hakukonepalvelun mainosmyyntiä.

Googlen syömähammas on siis yhä hakukoneesta ja muista palveluista tulevat mainostulot. Mainostulojen kasvu on kuitenkin laskussa.

Yksi syy tähän on korkea inflaatio, arvioi Adam Spatacco The Motley Fool -sijoitussivuston artikkelissaan. Tavaroiden ja palveluiden kallistumisen vuoksi mainostajat ovat varovaisempia ja valikoivampia mainosbudjettiensa kohdentamisessa.

Lisäksi YouTube on jo jonkin aikaa taistellut laajalti suosittua lyhytvideosovellus TikTokia vastaan, Spatacco toteaa. Vaikka YouTube kerää edelleen miljardeja katselukertoja, jotkut mainostajat saattavat kyseenalaistaa videosivuston suunnan nyt, kun TikTok kasvattaa markkinaosuuttaan.

Pilvipalvelut on kasvava tähti

Mistä Alphabet siis saa jatkossa kasvua, jos mainostulot vähenevät? Spataccon vastaus on selvä: pilvipalvelusta eli Google Cloud Platformista.

Pilvipalvelut ovat kasvavaa liiketoimintaa. Fyysinen tila on rajallinen resurssi, ja paikallisiin palvelimiin liittyy riskejä, kuten ylikuumeneminen ja skaalautuvuuden puute.

Sitä vastoin tietojen virtuaalinen tallentaminen pilvipalvelimiin antaa yrityksille mahdollisuuden ostaa lisää tallennuskapasiteettia tarpeen mukaan ja skaalautua tehokkaammin. Pilvipalveluita ostaessaan yritykset maksavat vain ja ainoastaan siitä kapasiteetista mitä ne käyttävät, eivät yhtään enempää.

Pilvipalvelu toi kolmannella vuosineljänneksellä 6,9 miljardin dollarin myynnin, mutta sen kasvu on kovaa. Vuotta aiemmin pilvipalvelun myynti oli kolmannella vuosineljänneksellä 5,0 miljardia dollaria.

Google Cloudin neljännesvuosittainen liikevaihto kasvaa lisäksi paljon nopeammin kuin kilpailevaa pilvipalvelua tarjoavan Amazon Web Services -pilvipalvelun. Vaikka molempien yritysten neljännesvuosittainen liikevaihdon kasvu on laskenut, Google Cloudin vuotuinen kasvu on edelleen lähes 38 prosenttia, kun se Amazon Web Servicesillä on 28 prosenttia.

Pilvipalvelua tarjoava teknojätti Pilvipalveluiden vuosikasvu (Q3) Amazon 27,5% Microsoft 35% Alphabet 37,6% Alphabetin pilvipalvelut kasvavat nopeammin kuin kilpailijoiden.

Spatacco muistuttaa kuitenkin, että Amazon Web Services tuottaa jatkuvasti voittoa, kun taas Google Cloud tekee edelleen tappiota.

Spataccon mukaan Google Cloud toimii kuitenkin vielä kuin startup-yritys, kun taas Amazon Web Services muistuttaa enemmän kypsää yritystä.

Osasyynä Google Cloudin tappiollisuuteen on Spataccon mukaan se, että Alphabet on tehnyt viime vuoden aikana merkittäviä yritysostoja pilvialalla. Tämän seurauksena Alphabet on lisännyt pilvipalvelun kehittäjien ja insinöörien palkkaamista, mikä nostaa lähiajan kustannuksia.

Päällisin puolin nämä investoinnit näyttävät tuottavan tulosta lisääntyneen kysynnän muodossa.

”Vaikka Alphabet on tuhlannut miljardeja pilvipalvelualustansa laajentamiseen, yhtiö jatkaa johdonmukaista kasvua ja siirtyy kohti operatiivista tehokkuutta”, Spatacco arvioi.

Google Cloud on arvokas osa Alphabetin sisällä

Google Cloudin vuotuinen liikevaihto oli kolmannen neljänneksen lopussa lähes 28 miljardia dollaria. Amazon Web Services lähestyy 100 miljardin dollarin vuotuista liikevaihtoa, mutta Google Cloud kasvaa paljon nopeammin.

Alphabetin markkina-arvo on noin 1,1 biljoonaa dollaria. Jos Google Cloudin osuus tästä arvosta on edes 10 prosenttia, pilvestä voi tulla Alphabetille 100 miljardin dollarin vuotuinen liikevaihto. Kun otetaan kuitenkin huomioon pilvipalveluiden kasvuvauhti, erityisesti verrattuna mainonnan kaltaisiin perinteisiin liiketoimintoihin, Google Cloud on todennäköisesti paljon arvokkaampi kuin 10 prosenttia Alphabetin liikevaihdosta.

”Tästä syystä sijoittajilla on juuri nyt uskomaton tilaisuus sijoittaa kasvavaan liiketoimintaan jo ennestään vakaan ja arvostetun suuryhtiön sisällä”, Spatacco uskoo.

Alphabetin osake on romahtanut vuodessa 52 prosenttia. Sen seurauksena kuluvan vuoden konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin on 20x. Se ei le mikään kohtuuttoman korkea lukema kasvuyhtiölle.

Analyytikot odottavat Alphabetille tältä vuodelta 4,8 dollarin osakekohtaista tulosta, mutta ensi vuodelta jo 5,4 dollarin osakekohtaista tulosta.