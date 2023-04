Maltillisesti hinnoiteltu Nokia on analyytikoiden suosikki

Nokian osakkeen hinnoittelu näyttää näkymiin nähden houkuttelevalta.

Yhtiö julkaisi uuden strategiansa helmikuussa Barcelonan Mobile World Congress 2023 -tapahtumassa.

Nokian uudessa strategiassa on kuusi kohtaa, joita yhtiö kutsuu pilareiksi. Nokia haluaa kasvattaa liiketoimintaa teleoperaattoreiden kanssa markkinoita nopeammin. Koska globaali markkina kasvaa vain prosentin vuodessa, tarkoittaa se markkinaosuuksien kasvattamista.

Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark uskoo, että Nokia on erittäin hyvässä asemassa tehdäkseen niin.

“Meillä on tänä päivänä paljon kilpailukykyisempi tuotetarjooma kuin muutama vuosi sitten ja geopoliittiset myötätuulet ovat takanamme.”

Nokia haluaa kasvattaa langattomien ratkaisujen myyntiä yritysasiakkuuksille ja segmentin osuutta kokonaisuudesta. Tällä hetkellä liiketoiminta on liikevaihdoltaan noin kaksi miljardin euron kokoinen ja kahdeksan prosenttia koko Nokiasta.

“Näen, että kasvuvauhdin pohja on vähintään kaksinumeroinen”, Lundmark sanoo.

Seuraavaksi pilariksi strategiaan on otettu tuotelinjajohtajien mieliksi tuoteportfolion aktiivinen hallinta. Nokia haluaa olla johtaja jokaisella tuotealueellaan. Tämä voi tarkoittaa sitä, että liiketoimintoja karsitaan aiempaa herkemmin.

Nokia Technologies yksiköllä on myös jatkossa tärkeä rooli yhtiön tuloskunnon kannalta. Nokia kehittää yhä aktiivisesti patenttiportfoliotaan. Viidentenä, Nokia pyrkii myymään enemmän pilvipohjaisia palveluita asiakkailleen uusilla liiketoimintamalleilla.

Nokia haluaa tehdä ESG:stä kilpailuedun. Lundmark uskoo, että markkinoilla on tilaa toimijalle, joka pystyy takaamaan vihreiden arvojen täyttymisen.

Nokian tuloskunto oli loka-joulukuussa vakuuttava ja selvästi odotettua vahvempi.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka–joulukuussa 1 154 miljoonaan euroon, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 944 miljoonaa euroa. Viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen tulos oli 908 miljoonaa euroa.

Teknologiayhtiön viimeisen neljänneksen liikevoittomarginaali parani edellisvuodesta johtuen Teknologia-liiketoimintaryhmässä käytetystä optiosta ja Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän liikevoittomarginaalin parantumisesta. Nämä kompensoivat Matkapuhelinverkot-liiketoimintaryhmän alueellisesta liikevaihdon jakaumasta johtuvaa marginaalin laskua sekä konsernin yhteiset toiminnot ja muut -osion suurempaa liiketappiota. Tämä suurempi liiketappio liittyi pääasiassa vertailukauden vahvaan venture fund ‑sijoitusten tuottoon.

Viimeisen vuosineljänneksen kohokohta on erityisesti Verkkoinfrastruktuuri-liiketoimintaryhmän hyvä tulos. Sen liikevaihto kasvoi 14 prosenttia ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ja liikevoittomarginaali parani merkittävästi.

Handelsbankenin analyytikot Daniel Djurberg ja Fredrik Lithella arvioivat pankin aamukatsauksessaan, että Nokian investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön ovat tarjonneet kohtuullisia tuloksia tähän mennessä, mutta pankki näkee vielä suurempia positiivisia vaikutuksia pidemmän päälle.

Tutkimus- ja tuotekehityspanostukset mahdollistavat yhtiön tavoitteet kasvaa markkinoita nopeammin, analyytikot uskovat.

Nokian osake on näkymiin nähden alhainen, analyytikot arvioivat.

”Mielestämme 2023 ennusteiden mukainen P/E-luku (noin 10x) on merkittävästi liian alhainen, joten pidämme osakkeen positiiviset suosituksemme ennallaan”, Djurberg ja Lithella toteavat.

Analyytikoiden kuluvan vuoden konsensusennusteiden mukainen P/E-kerroin Nokialle on 12,6x ja EV/Ebitda-kerroin on vain 4,9x.

Handelsbankenin kolmen kuukauden suositus Nokian osakkeelle on osta ja kolmen vuoden tavoitehinta on 6,5 euroa. Osake noteerataan tällä hetkellä 4,45 euron hintaan.

Nokiaa seuraa 25 analyytikkoa, joista 11 antaa osakkeelle ostosuosituksen. Kuuden suositus on lisää ja kahdeksan suositus on pidä. Vähennä tai myy -suosituksia ei ole lainkaan. Keskimääräinen tavoitehinta on 5,8 euroa.

Nokia julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tulosraportin 20. huhtikuuta.