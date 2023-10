Mihin seikkoihin käytetyn auton ostajan kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota?

Käytetyn auton ostajan on syytä olla tarkkana autokaupoilla.

Vaikka auton myyjällä on autokaupassa virhevastuu, normaalista käyttöön liittyvästä kulumisesta ja sen aiheuttamista korjaustarpeista vastaa aina omistaja. Siksi käytetyn autonostajan kannattaakin huomioida korjauskustannusten mahdollisuus jo auton hankintavaiheessa.

Yksityisten henkilöiden välisiin kauppoihin ei sovelleta kuluttajansuojalakia, mutta tämä laki suojaa autoliikkeen asiakasta. Autokaupassa ostajan suoja on siis parempi, koska yksityishenkilöiden välisen riidan ratkaisemiseen käytettäviin keinoihin sisältyy usein huomattavasti suurempaa epävarmuutta lopputuloksesta sekä merkittävämpiä taloudellisia riskejä kuin kuluttajakaupassa.

Autokeskus Oy:n Autokeskus liikkeessä -sivustolla kerrotaan, että joskus autoliikkeet ottavat autoja niin sanottuun myyntitiliin, jolloin yksityinen henkilö on auton myyjä ja maksaa liikkeelle vain komission auton säilyttämisestä ja mainostamisesta. Tällaiseen myyntitilissä olevaa autoa ei koske tavanomainen kuuden kuukauden virhevastuu, sillä kauppa syntyy edelleen yksityishenkilöiden kesken.

Huoltokirjan läpikäynti on autonostajalle tietysti ensiarvoisen tärkeä toimenpide. Huoltokirjasta näkyy huoltojen ajankohdat sekä erityisesti tärkeän jakopäänhihnan vaihtoa koskevat tiedot, jos sellainen autosta löytyy.

Autonostajan kannattaa myös huomioida, että varaosien hinta vaihtelee automerkeittäin ja -malleittain. Yleissääntö on, että erikoisempi ja kalliimpi malli on kyseessä, sitä enemmän maksavat myös varaosat.

Pitkäikäisissä autoissa täytyy ostajan tarkistaa tietysti mahdolliset ruostevauriot – esimerkiksi lokasuojien reunat sekä ovien pielet. Kori muodostaa nimittäin merkittävän osan auton arvosta. Yleensä katsotaan, että korin osuus on jopa 2/3 auton arvosta.

Renkaista kannattaa tarkistaa urasyvyys. Jos se on alle kolme millimetriä, on syytä varautua myös renkaiden ostoon ja siten se kulu on syytä huomioida ostopäätöstä tehtäessä.

Autokeskus liikkeessä -sivuston mukaan ostajan olisi hyvä päästä testaamaan autoa sekä kylmänä että lämpimänä, sillä osa ongelmista voi tulla esille vasta jommassakummassa tilassa.

Entä onko olemassa jotakin kilometrirajaa, jonka yli ajettua autoa ei kannata hankkia?

Autokeskus liikkeessä -sivuston mukaan pelkillä kilometreillä ei ole merkitystä, jos huollot on tehty, vaikkakin kuluvien osien mahdollisiin vaihtoihin on hyvä varautua.

Kuitenkin Rinta-Joupin Autoliikkeen automyynnin johtaja Jukka Myntti kertoo Ilta-Sanomille, että 300 000 ylittävät ajokilometrit tuovat käytettyyn autoon jo huomattavasti suurempi riski rikkoutumiselle, kuin esimerkiksi 200 000 kilometriä ajettuun yksilöön.

”Kuluttajasuojalaissakin moottorin elinkaareksi on määritelty 300 000 kilometriä. Voisi sanoa näin, että kun autolla on ajettu noin paljon, niin murheet ja huolet sen suhteen alkavat olla yleisempiä”, hän toteaa.

Myntin mukaan 200 000 kilometriäkin ajetulla autollakin on todennäköisesti vielä todella pitkä käyttöikä, ja seuraavat 100 000 kilometriä voivat olla huoletontakin ajoa, kunhan autoa huolletaan säännöllisesti ja hyvin.