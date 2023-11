Strategi: Ylipaino kehittyvien markkinoiden osakkeille

Useat tekijät antavat nyt tukea kehittyvien markkinoiden osakkeille, arvioi Nordean päästrategi.

Lokakuu toi kylmät tunnelmat osakemarkkinoille, kun maailmantaloudessa nousi esiin uusia haasteita. Nordean päästrategi Antti Saari kertoo pankin viikkoraportissa, että heinäkuun lopun kurssihuipuista alkanut korjausliike kiihtyi lokakuussa Gazan sodan, USA:n sisäpoliittisen väännön ja korkojen ripeän nousun saattelemana.

Näkymät eivät kuitenkaan ole markkinoiden kannalta toivottomat.

”Samalla kuitenkin talouskuva pysyi riittävän myönteisenä tukeakseen yritysten tuloskasvua, mikä myös ennen pitkää kirittää kurssinousua”, Saari toteaa. Hänen mukaansa tulosten nousukäänne on tärkein syy siihen, miksi uskomme nousumarkkinan jatkuvan.

Vaikka maailmantalouden kasvu onkin hidastumassa, vauhti on sijoitusstrategin mukaan riittävää tukemaan yritysten tuloskasvua. Toimialojen ja markkinoiden välillä nähdään kuitenkin muutoksia.

”Viime vuonna tulokset kasvoivat lähinnä energia-alalla ja perusteollisuudessa, jotka kannattelivat globaaliakin tuloskasvua. Tänä ja ensi vuonna roolit vaihtuvat. Itse asiassa vaikka tälle vuodelle odotetaan kokonaisuutena karkeasti nollakasvua, ilman näitä toimialoja oltaisiin reippaasti plussan puolella. Tulosten kasvukäänne on jo todellisuutta Yhdysvalloissa, kun taas Euroopassa tätä saadaan vielä odotella ensi vuoteen. Tämä on myös johdonmukaista alueiden eriävien taloustilanteiden kanssa”, Saari analysoi.

Arvostustasot painuneet houkuttelevalle tasolle

Myös korot, jotka viime kuukausina ovat jarruttaneet osakemarkkinoiden kehitystä, saattavat jatkossa hellittää otettaan.

Saaren mukaan sijoittajan näkökulmasta tärkeintä on, että markkinakorot liikkuvat jatkossa entistä selvemmin talous- ja inflaatiolukujen perässä.

”Tämä on osakkeiden näkökulmasta hyvä asia, sillä korkojen nousu ei tällaisessa tilanteessa enää jarruta kurssinousua samaan tapaan kuin viime vuonna. Myös joukkolainojen tuottonäkymät ovat parantuneet reippaasti nousseen korkotason myötä.”

Sijoitusten arvostustaso on nyt houkutteleva kautta linjan, Saari arvioi. Tämä koskee niin osakkeita kuin korkosijoituksiakin.

”Sekä osakkeiden että joukkolainasijoitusten tuottonäkymät ovat houkuttelevia. Korkojen kovan nousun ansiosta joukkolainasijoituksista on tarjolla parempia tuottoja kuin reiluun vuosikymmeneen.”

Saaren mukaan osakkeidenkin arvostus on painunut kurssilaskun ja tulosnäkymien elpymisen myötä pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle.

”Tämä taas tarkoittaa sitä, että osakesijoittajakin voi odottaa sijoituksilleen hieman parempaa tuottoa kuin yleensä, mikä taas peittoaa edelleen joukkolainoista tarjolla olevat tuotot. Samalla sijoittajien tunnelmat ovat synkentyneet entisestään. Tämä viittaa siihen, että osakkeiden tilapäinen alamäki alkaa olla takanapäin”, hän arvioi.

Näiden syiden takia on perusteltua pitää osakkeet sijoitussalkuissa ylipainossa, Saari toteaa.

Kiina ja Intia houkuttelevat – mutta eri syistä

Nordea suosittelee edelleen ylipainoa kehittyville osakemarkkinoille.

”Kiina-huolia on hinnoiteltu jo reippaasti, mikä on jarruttanut alueen kurssikehitystä. Muilla kehittyvillä markkinoilla on mennyt hyvin ja odotamme niiden näkymien paranevan edelleen”, Saari toteaa.

Tosin Kiinan taloudesta saatiin viime viikolla odotettua heikompia makrotilastoja. Keskiviikkona julkaistu lokakuun Kiinan teollisuuden ostopäällikköindeksi, Caixin manufacturing PMI, laski lukemaan 49,5. Ekonomistien konsensusennuste oli 50,8 ja syyskuun lukema oli 50,6.

Alle 50:n lukema indikoi teollisuustuotannon aktiviteetin heikentymistä. Tänä vuonna alle 50:n lukemia on aiemmin ollut tammikuussa, huhtikuussa ja heinäkuussa. Tosin kausiluonteiset tekijät saattavat selittää osittain heikkoja lokakuun ostopäällikköindeksilukuja. Kiinassa oli kahdeksan päivän loma lokakuun alussa.

Kiinan talouden yksi suurimmista haasteista on ollut kiinteistösektorin ongelmat. Kiinan hallinto antoi vastikään ymmärtää, että se on valmis tukemaan kiinteistökehittäjiä ja auttamaan paikallishallinnon velkaongelmien ratkaisemisessa.

Intiassa puolestaan talouskasvu jatkuu edelleen reippaana, mikä tukee myös maan osakemarkkinoita, sijoitusstrategi kertoo.

Vaikka Intialle povataan aiempaa maltillisempaa talouskasvua, ovat sen kasvuluvut yhä tasolla, joista länsimaissa voi vain haaveilla.

Muita Aasian kehittyviä markkinoita taas tukee Saaren mukaan puolijohdevalmisteiden kysynnän elpyminen. Latinalainen Amerikka hyötyy oikea-aikaisesta rahapolitiikan kiristämisestä, mikä mahdollistaa politiikan keventämisen talouden tukemiseksi, Saari arvioi.

Kehittyvien maiden osakemarkkinoiden houkuttelevuutta lisää maltillinen arvostustaso.

Jenkkimarkkinoilla kallista

Pohjois-Amerikka jatkaa Nordean allokaatiosuosituksissa alipainossa lähinnä korkean arvostuksen takia.

Amerikkalainen taloustieteilijä ja hedge-rahaston johtaja John Hussman varoittaa, että USA:n S&P 500 -osakeindeksi näyttää erittäin kalliilta ja sen hinnoittelu on niin korkealla, että tulevat tuotot ovat sijoittajille negatiivisia, hän ennustaa.

”Markkinoiden arvostukset ovat yksi Yhdysvaltain historian kolmesta suuresta kuplan ääripäästä, jotka kilpailevat vuosien 1929 ja 2000 huippujen kanssa”, Hussman toteaa viimeisimmässä tutkimusmuistiossaan.

Nordea pitää edelleen myös vakavaraisten yritysten joukkolainat ylipainossa. Näiden lainojen luottoriskimarginaalit ja korot ovat yhä houkuttelevilla tasoilla, ja yritysten maksukyky on hyvä.