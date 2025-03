Donald Trump uhkaa Venäjää tulleilla

Presidentti Donald Trump sanoo olevansa ”raivostunut” Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Hän kertoi NBC News -uutiskanavan haastattelussa lauantaina puhelinhaastattelussa, että hän voisi asettaa lisätulleja Venäjän öljylle, jos Putin ei tee yhteistyötä meneillään olevissa neuvotteluissa Ukrainan sodan lopettamiseksi.

”Olin todella vihainen – raivostunut – kun Putin alkoi kyseenalaistaa Zelenskyin uskottavuutta, koska se ei vie asioita oikeaan suuntaan, ymmärrätkö?”, Trump kertoi Meet the Press -ohjelmassa.

Trump viittasi Putinin puheisiin, joissa tämä ilmaisi näkemyksensä Ukrainan tarpeesta saada uusi johtaja.

”Mutta uusi johtaja tarkoittaa, ettei sopimusta synny pitkään aikaan, eikö niin?” Trump sanoi.

Yhdysvaltain presidentti varoitti, että sopimuksen epäonnistuminen voisi johtaa toissijaisiin tullimaksuihin.

”Jos Venäjä ja minä emme pääse sopimukseen Ukrainan verenvuodatuksen lopettamisesta ja jos katson, että se oli Venäjän syytä – mikä ei ehkä ole – mutta jos katson, että se oli Venäjän syytä, aion asettaa toissijaiset tullit öljylle, kaikelle Venäjältä tulevalle öljylle.”

”Se tarkoittaisi, että jos ostat öljyä Venäjältä, et voi tehdä liiketoimintaa Yhdysvalloissa. Kaikelle öljylle asetetaan 25 prosentin tulli, 25–50 prosentin tulli kaikelle öljylle”, Trump uhkasi.

