Evli laski roimasti Verkkokauppa.comin osakkeen tavoitehintaa

Evlin käsityksen mukaan mukaan kilpailu kodinelektroniikan markkinalla on ollut kiristymään päin kolmannella vuosineljänneksellä.

Tämän vuoksi Evli leikkasi Verkkokauppa.comin kolmannen kvartaalin ennusteitaan ja hiukan myös vuosien 2019 ja 2020 ennusteita.

”Kodinelektroniikan markkinan kasvu ei ymmärryksemme mukaan myöskään ole parantunut Q3:lla vaatimattomaan alkuvuoteen (H1 markkinakasvu noin +2 %) nähden. Tästä huolimatta odotamme Verkkokauppa.comin pääsevän H1:n +3 %:n kasvua parempaan 11 %:n kasvuvauhtiin Q3:lla”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Evlin ennusteissa kolmannen vuosineljänneksen kasvu perustuu pääasiassa Raision myymälään mukanaoloon tänä vuonna, joskin se odottaa myös lievää vertailukelpoista kasvua. Tukkuvolyymien laskun ei tulisi ohjeistuksen mukaan enää aiheuttaa vastatuulta kolmannella kvartaalilla, kuten tapahtui tammi-kesäkuun aikana.

Fellow Finance - sijoittaminen tuottavasti ja ilmaiseksi rajatulla riskillä Vertaislainat ja yrityslainat tarjoavat sijoittajalle korkeaa korkotuottoa

Keskimääräinen vuotuinen korkotuotto on ollut 10% huomioiden luottotappiot Lue lisää

Evli päivitti myös skenaarioanalyysiään laskeneiden ennusteiden ja verrokkien selvästi alentuneiden arvostuskertoimien perusteella.

”Johtopäätöksemme on, että viimeaikaisesta kurssilaskusta huolimatta osakkeen riski/tuotto suhde ei edelleenkään ole erityisen houkutteleva, kun huomioidaan verrokkien arvostuskertoimien lasku, Amazonin uhka ja että ennustepettymyksiin ei loppuvuonna ole tilaa ohjeistuksen puitteissa.”

Sijoittajien mielissä se suurin kysymys Verkkokauppa.comin kannalta on, mitä tekee verkkokauppajätti Amazon. Markkinoilla odotetaan biljoonan dollarin markkina-arvon haamurajan ylittäneen yhtiön vyöryä Suomen verkkokauppamarkkinoille.

Keväällä ruotsalainen Dagens Industri -lehti laittoi liikkeelle huhun, jonka mukaan Amazon olisi laajentamassa pohjoismaihin. Yhtiön päätavoitteena lienevät Ruotsin markkinat, mutta on täysin mahdollista, että samalla rysäyksellä yhtiö vyöryy myös Suomeen.

Suomen kodintekniikan markkinoilla on jo ilman Amazoniakin erittäin raaka kilpailu, jossa Verkkokauppa.comin kustannusrakenne on antanut sille kilpailuedun.

Inderesin analyytikon Olli Koposen mukaan Amazonin laajentuminen ei automaattisesti tarkoittaisi, sitä että se pystyisi kaappaamaan markkinan. Yhtiö ei tyypillisesti ole ostanut pienempiä toimijoita, vaan se yleensä valtaa markkinaa kaatamalla tehottomia toimijoita, joiden kustannusrakenne ei ole kilpailukykyinen sitä vastaan.

Verkkokauppa.comin kustannusrakenne saattaa siis olla jonkinmoinen suoja Amazonia vastaan.

Sijoittajat näyttävät olevan Verkkokauppa.comin tulevaisuuden näkymistä huolissaan, sillä yhtiön markkina-arvosta on vuodessa sulanut lähes 47 prosenttia. Kurssihuipusta elokuun alussa 2017 osakekurssi on romahtanut jo 57 prosenttia.

Evli painottaa tavoitehinnassaan edelleen perus- ja pessimististä skenaariota ja laskee verkkokauppayhtiön osakkeen tavoitehintaa roimasti. Uusi tavoitehinta on 4,5 euroon, kun se aiemmin oli 5,7 euroa. Suositus pysyy tasolla pidä.

Evlin tulosennusteilla Verkkokauppa.comin EV/Ebit-arvostuskerroin kuluvalle vuodelle on 14,4x. Arvostuskerroin on selvästi alhaisempi kuin pohjoismaisilla ja eurooppalaisilal verrokeilla, joiden EV/Ebit-kerroin on keskimäärin 18,7x.

Verkkokauppa.com raportoi kolmannen vuosineljänneksen tuloksensa 26.10.