Kiinan osakemarkkinat kokivat kovia – osakkeet halventuneet selvästi

Kiinan Shanghai Composite -osakeindeksin ja USA:n S&P 500 -osakeindeksin tuottovertailu vuodelta 2018.

Kiinan osakemarkkinoiden arvostuskerroin on viimeksi ollut yhtä alhainen kuin nyt vuonna 2014.

Tuottokehitys on jäänyt useilla osakemarkkinoilla pakkaselle vuonna 2018. Erityisen hankala viime vuosi oli Kiinan osakemarkkinoille, sillä esimerkiksi Shanghai Composite -indeksi romahti vuonna 2018 peräti yli 26 prosenttia. Se on selvästi enemmän kuin vaikkapa Yhdysvaltojen S&P 500 -indeksin hieman yli kahdeksan prosentin lasku.

Viime vuoden tuotto Kiinan osakemarkkinoilla oli kehnoin 10 vuoteen. Kaikki 10 toimialasektoria laskivat merkittävästi viime vuonna ja pahin romahtaja oli IT-sektori, jonka osakkeet menettivät yhteensä 34 prosenttia markkina-arvoistaan. Parhaiten menestynyt hyödykesektorikin laski 11 prosenttia. Hong Kongin pörssin romahdus ei ollut yhtä jyrkkä kuin Manner-Kiinassa. Siellä osakkeet romahtivat 16,5 prosenttia.

Syy Kiinan osakemarkkinoiden ongelmiin on ennen kaikkea USA:n ja Kiinan kauppasota. Maat ovat vuoden 2018 aikana asettaneet väliselleen kaupalle raskaita tuontitulleja. Joulukuun alussa maat sopivat kuitenkin aselevosta, joka tarkoitti uusien kaupparajoitteiden jäädyttämistä 90 päiväksi.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kehui viime lauantaina Twitterissä, että kauppaneuvotteluissa Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on tapahtunut ”suurta edistystä”. Trump kertoi keskustelleensa aiheesta Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa puhelimessa.

Kiinalla on kuitenkin taloushuolia omastakin takaa.

Kiinan virallinen tuotannon ostopäällikköindeksi PMI laski joulukuussa pistelukuun 49,4. Lukema oli ekonomistien odotuksia alhaisempi, sillä konsensusennuste oli Reutersin kyselyn mukaan 49,9.

Ostopäällikköindeksi oli heikoin lukema sitten helmikuun 2016. Indeksilukema laski marraskuun lukemasta selvästi, jolloin se oli 50,0. Alle viidenkymmenen lukema kertoo talouskehityksen hidastumisesta.

Kenties huolestuttavinta on uusien tilausten lasku jo seitsemättä kuukautta peräkkäin. Tilausten pisteluku laski joulukuussa lukemaan 46,6, kun marraskuussa lukema oli ollut 47,0.

Business Insider -sivuston mukaan on syytä pelätä vielä syvempää osakemarkkinoiden sukellusta Kiinan markkinoilla. Syynä tähän on osakkeiden ”pakkomyynnit”. Kiinassa sadat yritykset käyttävät omia osakkeitaan lainojen vakuutena, Business Insider kertoo. Kun kiinalaisosakkeiden kurssit sukeltavat, joutuvat yritykset myymään osakkeitaan, koska niillä on velvollisuus pitää tietty taso osakevälittäjien tileillä.

Kiinalaisen The South Morning Post -lehden mukaan yli 600 yrityksen osakkeiden arvo on romahtanut pakkomyynteihin johtaneelle tasolle. Kyseessä on noidankehä, jossa osakkeiden kurssilasku johtaa osakemyynteihin ja myynnit puolestaan voimistavat kurssilaskua, varoittaa kiinalainen sijoitusjohtaja Wang Zheng The South Morning Post –lehdelle.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Kiinassa osakkeita on annettu lainojen vakuudeksi noin 603 miljardin dollarin edestä. Summa on peräti 11 prosenttia maan osakemarkkinoiden tämän hetken markkina-arvosta.

Kiinan makrotalouden vaikeudet ovat heijastuneet paitsi pörssin markkina-arvoon myös osakemarkkinoiden arvostuskertoimiin.

Kuva: Shanghai Composite -osakeindeksin P/E-kertoimen kehitys

Shanghai Composite -osakeindeksin P/E-kertoimen kehitys 10 vuoden aikana.

Shanghai Composite -indeksin P/E-kerroin on laskenut tasolle 12,9x. Lukema on viimeksi ollut näin alhaalla vuonna 2014. Shangain pörssin arvostuskerroin on selvästi alhaisempi kuin esimerkiksi jenkkipörssien arvostustaso. Tosin se ei ole mitenkään poikkeuksellista, vaan Kiinan osakkeet hinnoitellaan yleensä länsimarkkinoiden osakeindeksejä matalammalle.