Jopa kryptovaluutta bitcoin kohdannut koronaviruksen kielteiset vaikutukset

Koronavirus vaikuttaa bitcoinin louhintalaitehankintoihin.

Tähän mennessä Kiinassa koronavirukseen on kuollut yhteensä 1 523 ihmistä ja tartunnan on saanut yhteensä 66 492 ihmistä. WHO:n mukaan koronavirus on jo levinnyt useisiin ihmisiin, jotka eivät ole vierailleet Kiinassa.

Korona virus on heilutellut osakekursseja. Lisäksi koronavirus lisännyt odotuksia keskuspankkien toimenpiteistä, mikä on johtanut korkojen laskuun.

Kryptovaluuttoihin perehtynyt toimittaja Jiri Keronen kertoo Bittiraha.fi-sivustolla, että kiinalaiset Bitcoin-louhijat ovat joutuneet keskeyttämään tai lykkäämään uusia louhintalaitehankintoja maan asetettua erilaisia karanteenitoimenpiteitä, jotka muun muassa rajoittavat maan tuontia.

Kerosen mukaan tällä on puolestaan ollut suora seuraus Bitcoin-louhintaan. Bitcoin-louhinnan vaikeusasteen kasvu on hidastunut huomattavasti louhijoiden lykätessä laitehankintojaan.

”Bitcoinin vaikeusaste säätää itseään automaattisesti sen mukaan, kuinka paljon verkossa on louhintatehoa. Vaikeusasteen säätelyn tarkoituksena on, että jokaisen uuden lohkon louhimiseen menee keskimäärin 10 minuuttia riippumatta louhintatehon määrästä. Kun louhintatehoa on enemmän, louhinnan vaikeusaste kasvaa”, Keronen kertoo.

Koronaviruksen vuoksi myös joukko kryptovaluuttaan liittyviä tapahtumia ja konferensseja on jouduttu perumaan ympäri Aasian. Kerosen mukaan jotkut kryptoyritykset ovat joutuneet jopa sulkemaan palvelunsa koronaviruksen ja muun poliittisen kaaoksen vuoksi.

Bitcoinin vaihtokurssi suhteessa dollariin on kivunnut rajusti hieman yli vuodessa, lähes 190 prosenttia. Kerosen mukaan selkein syynä nousulle on lähestyvä lohkopalkkioiden puoliintuminen.

“Lohkopalkkiot tulevat puoliintumaan ensi toukokuussa, minkä seurauksena uusien bitcoinien syntytahti laskee. Kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan laskeva tarjonta tulee nostamaan hyödykkeen hintaa, mikäli kysyntä kasvaa tai pysyy samana”, Keronen kertoo.