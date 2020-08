Keskuspankki Fedin linjanmuutos saattaa laukaista lisää rahapoliittista elvytystä

Keskuspankin Federal Reserven pääjohtajan Jerome Powell kertoi eilisessä puheessaan USA:n Jackson Holen konferenssissa, että Fed tavoittelee jatkossa keskimäärin kahden prosentin inflaatiota pidemmällä aikavälillä. Fed ottaa käyttöön ”joustavan keskiarvoinflaation tavoitteen”. Käytännössä linjaus merkitsee sitä, että inflaatio voi hetkellisesti ylittääkin tuon tavoitteen.

Powellin mukaan keskuspankki tavoittelee jatkossa mahdollisimman korkeaa työllisyysastetta. Erittäin matala työttömyysaste ei jatkossa ole keskuspankin näkemyksen mukaan ole inflaation kiihtymisen kannalta niin vakava asia kuin mitä aiemmin on ajateltu.

Jatkossa Fed keskittyy etenkin mahdollisimman laajan työllisyysasteen tavoitteluun.

”Maksimaalinen työllisyyden taso on laaja-alainen ja kattava tavoite. Tämä muutos kuvastaa sitä, kuinka tärkeänä pidämme vahvojen työmarkkinoiden hyötyjä”, Powell kertoi puheessaan.

Keskuspankin uusi inflaatiolinjaus voi laukaista lisää rahapoliittista elvytystä uusien ohjeistuksien ja mahdollisesti uusien arvopaperiostojen muodossa, arvioi Handelsbanken aamukatsauksessaan.

Korkopolitiikkaan tuskin kuitenkaan tulee muutosta.

”Pitkät korot ovat kuitenkin jo erittäin alhaalla eikä Fed halua negatiivista korkoympäristöä, joten korkopolitiikan osalta sen kädet ovat sidotut”, pankki toteaa.

Fed ilmoitti päivittäneensä pitkän aikavälin strategiansa ja tavoitteensa. Keskuspankki tavoittelee inflaatiota, joka on keskimäärin kaksi prosenttia pitkällä aikavälillä.

Nyt kun inflaatio on jäänyt jo pitkän aikaa perinteisen kahden prosentin tavoitetason alle, sallii Fed sen ylittävän kaksi prosenttia jonkin aikaa. Lausunto oli Handelsbankenin mielestä kuitenkin ”melko epämääräinen” eikä Powell kertonut kuinka paljon yli kahden prosentin inflaatiovauhtia keskuspankki nyt tavoittelee ja millä tasolla inflaatio nähtäisiin liian korkeana.

Nyt kun uudet raamit on rakennettu, Fedin täytyy miettiä, kuinka politiikka säädetään vastaamaan tavoitteiden toteutumista, Handelsbanken arvioi.

”Viime korkokokouksen pöytäkirjan mukaan avomarkkinakomitean jäsenet tuntuivat päässeen lähelle yhteisymmärrystä siitä, että rahapolitiikan ohjeistusta täytyy vahvistaa”, pankki toteaa.

Nordean analyytikko Robert Suomi ja pääekonomisti Tuuli Koivu arvioivat, että tyypillisesti keskuspankit mukauttavat korkoja odotetun inflaation perusteella. Nyt USA:n keskuspankki tuo rahapolitiikkaansa lisää joustavuutta, kun se keskittyy inflaation keskimääräiseen tavoittamiseen.

”Toisin sanoen inflaatio voi olla nyt korkeammalla kuin virallinen kahden prosentin tavoite, jotta ns. menetetty inflaatio voidaan kiriä kiinni”, Suomi ja Koivu toteavat.

Käytännössä Fedin muutos rahapolitiikkaan tarkoittaa Suomen ja Koivun mukaan sitä, että korot luultavasti pysyvät matalalla vielä pitkän aikaan.

Jenkkiosakkeille Fedin linjanmuutos puolestaan teoriassa tarkoittaisi osakkeiden hinnoille piristystä, kun diskontattu arvo nousee samalla, kun talous saa lisää tukea jatkuneesta kyyhkymäisestä rahapolitiikasta, Suomi ja Koivu toteavat.

Saksalaisen Welt-lehden toimittaja Holger Zschaepitz muistuttaa, ettei Fedin inflaatiotavoite ole mikään helppo tavoite. Fedin uuteen inflaatiotavoitteeseen liittyy epäilyjä, sillä keskuspankki ei kerro, miten se tavoitteeseen pääsee, Zschaepitz toteaa Twitterissä. Keskuspankki on päässyt inflaatiotavoitteeseen viimeksi vuonna 2012.

Fed's new plan to lift inflation faces skepticism that new approach will achieve goals. Powell’s new framework doesn’t explain how they’ll get there. Fed has missed 2% inflation objective since 2012. https://t.co/1E7F4OFNUL pic.twitter.com/b20THvWIeX