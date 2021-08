Markkinointitoimisto Avidly kipusi +11 prosenttia pörssissä vahvan tulosraportin ansioista

Avidly on jatkossakin valmis kasvamaan kannattavuuden kustannuksella.

Avidly on markkinointiteknologia-alan palveluntarjoaja, joka on listattu Nasdaq First North Growth -markkinapaikalla Helsingissä. Yhitö tarjoaa kokonaisvaltaisia digitaalisia markkinoinnin ja myynnin palveluja ja ratkaisuja. Avidlyn tiimiin kuuluu noin 230 henkilöä yhteensä 16 toimipisteessä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa.

Vuodet 2019 ja 2020 ovat olleet yhtiölle vaikeita. Vuoden 2019 liikevoitto painui tappiolle -2,4 miljoonaa euroa. Yhtiö antoi tulosvaroituksen vuoden 2020 helmikuussa. Kasvupanostukset eivät olleet tuottaneet toivottuja tuloksia.

Avidly toteutti viime vuonna yhteistoimintaneuvottelut toiminnan tehostamiseksi sekä 2,5 miljoonan euron suuruisen merkintäoikeusannin yhtiön oman pääoman vahvistamiseksi. Lisäksi Avidly sopi 2,5 miljoonan euron pitkäaikaisestarahoitusjärjestelystä yhtiön likviditeetin vahvistamiseksi ja kasvun tukemiseksi.

Yhtiö julkisti viime joulukuussa uuden strategiansa. Asiakaskokemus, data ja teknologia ovat kiinteästi mukana strategiassa, jonka kautta Avidly tavoittelee vaikuttavuutta, kannattavaa kasvua sekä johtavaa asemaa eurooppalaisena markkinointiteknologia-alan (Martech) palveluntarjoajana.

Uusi strategia alkaa näyttää nyt kyntensä.

Yhtiö julkisti perjantaina huhti-kesäkuun tulosraporttinsa. Avidlyn toinen vuosineljännes sujui väkevästi, kun vertailukautena oli koronapandemian heikentämä jakso.

Yhtiön liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 30,1 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myyntikate nousi 31,2 prosenttia viime vuodesta ja oikaistu liiketulos nousi 0,35 miljoonaan euroon viime vuoden -0,17 miljoonasta eurosta.

Toteutunut oikaistu liikevoitto ylitti hieman analyysitalo Inderesin ennusteen, joka oli 0,2 miljoonaa euroa.

Uudet asiakkuudet toivat ison osan kasvusta

Toimitusjohtaja Jesse Maula kertoo, että yhtiön toimintaympäristö oli suotuisa kaikissa toimintamaissa ja läpi palvelutarjonnan, mutta erityisesti yhtiön asiakkaita kiinnostivat myynnin ja markkinoinnin automaatiota vauhdittavat digitaaliset palvelut.

”Onnistuimme kasvattamaan nykyisiä asiakkuuksiamme, minkä lisäksi uudet asiakkaat muodostivat lähes neljänneksen kauden kasvusta. Voitettuja uusia asiakkuuksia ovat muun muassa Estrella ja Martela Suomessa, Bauer Media Audio Tanskassa, Canea Ruotsissa ja Cognigy Saksassa. Jatkuvien palveluiden osuus myyntikatteesta nousi 49 prosenttiin”, Maula kertoo.

Asiakastyön rinnalla Avidly jatkoi sisäisten prosessien ja palvelualustan kehitystä. Lisäksi se panosti Avidlyn tunnettuuden kasvattamiseen.

Maula kertoo, että Avidlyn tavoitteena on pitää kannattavuus tulevaisuudessakin kohtuullisella tasolla, mutta strategiansa mukaisesti se painottaa jatkossakin kasvua ja palvelualustan kehitystä lyhyen tähtäimen kannattavuuden optimoinnin sijasta.

”Odotamme liiketoimintamme hyvän vireen jatkuvan vuoden 2021 toisella puoliskolla. Lisäksi jatkamme kasvu- ja kumppanuusmahdollisuuksien etsimistä martech-ekosysteemin sisällä”, Maula toteaa.

Operatiivinen johtaminen parantunut

Yhtiö tarkensi näkemystään koko vuoden myynnistä ja tuloksesta.

Avidly arvioi nyt, että vuonna 2021 sen liikevaihto on 28–30 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli 25 miljoonaa euroa. Oikaistun liiketuloksen yhtiö odottaa olevan voitollinen, kun viime vuonna se oli 0,3 miljoonaa euroa.

Aiemmin maaliskuussa yhtiö oli arvioinut, että vuonna 2021 yhtiön liikevaihto kasvaa ja oikaistu liiketulos on voitollinen.

Avidlyn tulosraportti antoi vahvoja näyttöjä yhtiön profiilin kääntymisestä käänneyhtiöstä kannattavan kasvun yhtiöksi, arvioi Inderesin analyytikko Antti Luiro. Tämä tukee edelleen yhtiön vahvistuvaa arvostuskuvaa.

”Yhtiön operatiivinen johtaminen on nähdäksemme parantunut merkittävästi, mikä on luonut edellytykset kannattavalle kasvulle. Yhtiö kommentoikin raportissa liiketoimintansa ennustettavuuden parantuneen, minkä myötä kasvua on voitu toteuttaa aiempaa kurinalaisemmin. Kannattavuusparannukseen on nähdäksemme siten vaikuttanut erityisesti vertailukaudesta vahvistuneet laskutusasteet ja myyntihinnat”, Luiro toteaa.