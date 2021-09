Automyyjä Kamux nostaa myyntinäkymiään

Kamux nostaa vuoden 2021 liikevaihtonäkymiään 850‒900 miljoonaan euroon. Oikaistun liikevoiton näkymät yhtiö pitää entisellään.

Kamux päivittää vuoden 2021 näkymiään. Yhtiö nostaa vuoden 2021 liikevaihtonäkymiään, mutta säilyttää näkymät muuttumattomina koskien vuoden 2021 oikaistua liikevoittoa.

Näkymien päivityksen taustalla on ennen kaikkea ensimmäisen vuosipuoliskon vahva kasvu, Kamuxin autokaupan suotuisa kehitys kolmannen vuosineljänneksen aikana, myytyjen autojen keskihinnan nousu kuluneen vuoden aikana sekä yhtiön arvio Kamuxin liiketoiminnan suotuisan kehityksen jatkumisesta loppuvuoden aikana huolimatta koronapandemian aiheuttamasta epävarmuudesta.

Kamuxin päivitetyt näkymät vuodelle 2021 ovat: Vuonna 2021 Kamux odottaa liikevaihdon olevan 850–900 miljoonaa euroa. Yhtiö arvioi oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Aiemmin Kamux odotti vuoden 2021 liikevaihdon olevan 800–850 miljoonaa euroa ja oikaistun liikevoiton kasvavan edellisvuodesta.

Epävarmuus koronapandemian jatkumisesta, virusvarianteista ja niiden vaikutuksesta eri maiden talouteen jatkuu edelleen, mikä aiheuttaa epävarmuutta myös Kamuxin vuoden 2021 näkymiin.

Aiemmin elokuun lopussa yhtiö kertoi, että se jatkaa kansainvälistymistään avaamalla myymälän Ruotsin Malmössä vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä.

“Kamux tavoittelee strategiansa mukaisesti vahvaa kasvua. Avasimme kesän alla Göteborgin suurmyymälän, joka on kooltaan nelinkertainen keskivertoliikkeeseen verrattuna. Heinäkuussa käynnistimme sen yhteydessä autojen prosessointikeskuksen. Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki, ja tulevan myymälän myötä meillä on erittäin vankka läsnäolo Ruotsin isoimmissa kaupungeissa”, Kamuxin Ruotsin maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo.

Kamuxin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 38 prosenttia vuotta aiemmasta lähes 440 miljoonan euroon. Oikaistu liikevoitto kasvoi 15 prosenttia ja oli 12,4 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusennusteen mukaan yhtiön osakekohtainen tulos kuitenkin laskee viime vuoden 0,58 eurosta 0,53 euroon tänä vuonna. Ensi vuodelle odotuksissa on 0,74 euron osakekohtainen tulos. Kuluvan vuoden tulosennusteella Kamuxin P/E-kerroin on 25,5x.

