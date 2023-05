Yhdysvaltain keskuspankilta odotettu korkopäätös

Taantumariski on edelleen korkea.

Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) nosti keskiviikkona ohjauskorkoa odotetusti 25 korkopistettä. Ohjauskorko on noston jälkeen 5,00-5,25 prosenttia.

Koronnosto oli kymmenes peräkkäinen reilun vuoden aikana ja todennäköisesti viimeinen lähiaikoina. Keskuspankki on nyt valmis pitämään taukoa ja tarkkailemaan koronnostojen vaikutuksia. Siispä Fed ei enää todennut tiedotteessaan, että koronnostot saattavat olla vielä jatkossa tarpeen.

FAO Economicsin pääekonomisti Robert Brusca kertoi talouslehti MarketWatchille, että keskuspankki ei ole määrätietoisesti päättänyt pitää taukoa, vaan se paremminkin seuraa tilannetta ja toimii tarvittaessa.

Fedin pääjohtaja Jerome Powell kertoi keskiviikon lehdistötilaisuudessa, että korkotaso saattaa olla nyt riittävän korkea, jotta kahden prosentin inflaatiotavoite on mahdollinen.

Yhdysvaltain inflaatio on hidastunut viime kuukausina. Kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi maaliskuussa viisi prosenttia vuodessa. Fedin suosima PCE-inflaatio oli maaliskuussa 4,2 prosenttia vuodessa.

Ohjauskorko on nyt samalla tasolla kuin korkohuippu ennen finanssikriisiä

Markkinoilla hinnoitellaan Fedin laskevan ohjauskorkoa loppuvuoden aikana. Powell totesi kuitenkin lehdistötilaisuudessa, että se ei ole Fedin omissa ennusteissa. Fed ennustaa ohjauskoron laskua vasta ensi vuonna.

Powell kertoi keskiviikkona, että Fed seuraa tarkasti luottomarkkinoita pankkisektorin haasteiden vuoksi. Hänen mukaansa luottomarkkina kiristyi jo ennen pankkiongelmia, mutta pankkisektorin haasteet ovat heikentäneet luotonantoa entisestään.

Fedin ohjauskorko on nyt samalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2006. Fed nosti ohjauskorkoa yhteensä 17 kertaa vuosina 2004-2006. Viimeinen koronnosto oli 29. kesäkuuta 2006. Ensimmäiset finanssikriisin merkit ilmaantuivat marraskuussa 2006, kun Department of Housing and Urban Development varoitti uusien rakennuslupien laskeneen 26 prosenttia vuodessa. Fed ei reagoinut tilanteeseen, vaan piti ohjauskoron samana syyskuuhun 2007 saakka.

Taantumariskin kasvu näkyy sijoitusmarkkinoilla

Osakemarkkinat päätyivät miinukselle Powellin kommenttien jälkeen. Keskeisistä osakeindekseistä S&P 500 halpeni 0,70 prosenttia ja teknologiaindeksi Nasdaq 100 laski 0,64 prosenttia.

Markkinoilla hinnoitellaan taantumariskin kasvua. Raakaöljyn hinta on laskenut voimakkaasti viime päivinä. Kesäkuussa erääntyvän WTI-raakaöljyfutuurin hinta on torstaina noin 69 dollaria barrelilta. Vielä toukokuun alussa hinta oli noin 76 dollaria. Raakaöljyn hinnanlasku indikoi öljyn kysynnän heikentymistä hidastuvan globaalin talouskasvun vuoksi.

Korkomarkkinoilla on jo useiden kuukausien ajan hinnoiteltu keskimääräistä korkeampaa taantumariskiä. Yhdysvaltain 10 vuoden ja kolmen kuukauden korkokäyrä on laskevin noin 40 vuoteen. Korkoero on -1,84 prosenttiyksikköä. Se indikoi historian perusteella todennäköistä taantumaa seuraavan neljän kvartaalin aikana.

DoubleLine Capitalin Jeffrey Gundlach on varovainen talouskehityksen suhteen. Hän kertoi CNBC:lle, että taantumariski on kohonnut ja Fed ei enää todennäköisesti nosta ohjauskorkoa.

PGIM Fixed Incomen salkunhoitaja Lindsay Rosner kommentoi talousuutistoimisto Bloombergille, että yhtiö odottaa teknistä taantumaa. Taantuman ajankohta on kuitenkin epävarma.

Rosner arvioi, että Fed muuttaa rahapolitiikan suuntaa taantumassa, koska tällä hetkellä keskuspankki odottaa maltillista talouskasvua. Suunnanmuutos tarkoittaisi koronlaskuja. Powell mainitsi keskiviikkona, että lievä taantuma on mahdollinen. Hän kuitenkin pitää taantuman välttämistä todennäköisempänä.

Atlantan Fedin GDPNow-indikaattorin toukokuun alun tilanteen mukaan Yhdysvaltojen bruttokansantuote on kasvanut 1,8 prosenttia vuoden toisella vuosineljänneksellä. Hyvää talouskehitystä indikoi myös keskiviikkona julkaistu maatalouden ulkopuolisten työpaikkojen lukumäärän muutos. Se oli huhtikuussa 296 000. Ekonomistien konsensusennuste oli 148 000. Toisaalta tiistaina julkaistu avoimien työpaikkojen lukumäärä oli pettymys. Se enteilee työmarkkinoiden aktiviteetin heikentymistä.