Mitä Yhdysvaltain matala työttömyysaste indikoi tulevien osaketuottojen kannalta?

Bruttokansantulon kasvu on hidastunut alle pitkän aikavälin trendin.

Yhdysvaltain talouskasvu on osoittautunut nousevien korkojen ympäristössä odotettua sitkeämmäksi. Useiden tahojen odottama taantuma on siirtynyt kerta toisensa jälkeen.

USA:n bruttokansantuote kasvoi alustavan tilaston mukaan 3,3 prosenttia vuoden neljännellä kvartaalilla ja 2,5 prosenttia koko vuonna 2023. Se on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2022, jonka aikana bruttokansantuote kasvoi 1,9 prosenttia.

Bruttokansantuotteen (BKT) kasvun lisäksi bruttokansantulon (BKTL) analysointi auttaa arvioimaan Yhdysvaltain talouskehityksen suuntaa. Siinä missä bruttokansantuote mittaa kokonaistuotantoa tietyllä aikajaksolla, niin bruttokansantulo muodostuu muun muassa palkoista, voitoista, korkotuotoista, vuokratuotoista, tuista ja veroista.

Bruttokansantuotteen ja bruttokansantulon tulisi olla teoriassa samansuuruiset. Jokainen tuotettu dollari menee jollekin. Käytännössä niin ei usein ole tilastojen mukaan lyhyellä aikavälillä, mutta luvut lähestyvät ennen pitkää toisiaan.

Bruttokansantulo on tärkeä talouden indikaattori

Tutkimusten mukaan BKTL saattaa olla vähintään yhtä hyvä indikaattori kuin BKT. BKTL on ollut historiallisesti jopa parempi ennakoimaan suhdannevaihteluita ja on ennakoinut useat aikaisemmat taantumat (mukaan lukien vuonna 2007) ennen BKT:ta. Lisäksi BKTL:n ennakkotilasto on tyypillisesti BKT:n ennakkotilastoa lähempänä niiden lopullisia lukuja.

Yhdysvaltain BKTL on kasvanut viime kvartaaleina huomattavasti hitaammin kuin BKT. Se jopa laski noin 0,2 prosenttia edellisen neljän kvartaalin aikana viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen mennessä. BKT kasvoi kolme prosenttia samalla aikavälillä. Neljännen kvartaalin BKTL-lukua ei ole vielä julkaistu.

BKT:n ja BKTL:n kasvun keskiarvo on ekonomistien keskuudessa suhteellisen suosittu talouskasvun indikaattori. Sen vuosilukema oli viime vuoden kolmanteen kvartaalin mennessä 1,4 prosenttia. Kasvu oli alle pitkän aikavälin trendin. Lukema on BKT:ta paremmin linjassa hidastuneen inflaation ja suhteellisen heikkojen kuluttajaluottamuslukujen kanssa.

Kireä työmarkkina indikoi keskimääräistä matalampia tulevia osaketuottoja

Yhdysvaltain taloussuhdanteet ovat noudattaneet samaa kaavaa. Työttömyysaste laskee tyypillisesti tasaisesti ja hitaasti nousukaudella taantuman jälkeen. Itse matalan työttömyyden vaihe kestää suhteellisen lyhyen ajan ennen kuin talous ajautuu sykliseen tai rakenteelliseen taantumaan. Välillä taantuma on myös alkanut ulkoisen shokin vuoksi kuten vuonna 2020.

Yhdysvaltain osakemarkkina (Wilshire 5000 -indeksi) on tuottanut historian saatossa merkittävästi enemmän, kun työttömyysaste on ollut laskeva. Indeksi tuotti keskimäärin 15,4 prosenttia vuodessa aikavälillä 1970-2022, jos työttömyysaste madaltui 12 kuukauden aikana. Sitä vastoin nousevan työttömyysasteen ympäristöissä vuosituotto jäi 4,5 prosenttiin.

Korkea työttömyysaste ei ole siis lähtökohtaisesti huono asia tulevien osaketuottojen näkökulmasta. Se tarkoittaa paremminkin sitä, että jatkossa työttömyysaste saattaa laskea ja sen positiiviset vaikutukset reaalitalouteen tukevat osakemarkkinoiden kehitystä.

Sitä vastoin täystyöllisyyden tilanteessa työttömyysasteen suunta on ennemmin tai myöhemmin ylöspäin. Näin ollen matala työttömyysaste on keskimäärin huono asia tulevien tuottojen kannalta.

Yhdysvaltain työttömyysaste on ollut jo lähes kahden vuoden ajan alle neljä prosenttia. Joulukuun lukema oli 3,7 prosenttia. Historiallisen matala työttömyysaste antaa syyn varovaisuuteen.

Toisaalta matalan työttömyyden aikajakso saattaa venyä suhteellisen pitkäksi, jos inflaatio hidastuu myös jatkossa ja ulkopuolisilta shokeilta vältytään. Kyseinen nk. ”soft landing” on markkinoiden perusskenaario. Sijoittajan kannattaa kuitenkin varautua historian perusteella siihen, että taloussuhdanne saattaa muuttua nopeasti täystyöllisyyden tilanteessa.

Mikäli historia toistuisi ja taloussuhdanne heikkenisi, niin sijoittajalle hyviä vaihtoehtoja olisivat muun muassa defensiiviset osakemarkkinoiden sektorit, kuten terveydenhoito, yhdyskuntahyödykkeet ja päivittäistavarat. Korkotuotteista erityisesti Yhdysvaltain pitkät valtionlainat olisivat houkutteleva sijoituskohde, jos taloussuhdanteen heikentyminen alentaisi inflaatiopaineita ja pakottaisi Fedin koronlaskuihin.