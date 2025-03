BlackRockin helmikuun raportti: Korkosijoitukset ja Euroopan osakkeet houkuttelivat, kullan kysyntä kasvoi

BlackRockin helmikuun pörssilistattujen tuotteiden (ETP) sijoitusvirtoja koskeva raportti antaa selkeän kokonaiskuvan sijoittajien käyttäytymisestä. Erityisesti korkosijoitukset ja Euroopan osakemarkkinat olivat merkittäviä vetovoimatekijöitä helmikuussa, kun taas kullan suosio jatkoi vahvistumistaan.

Helmikuussa pörssilistattuihin korkotuotteisiin virtasi 54,3 miljardia dollaria, mikä oli kaikkien aikojen toiseksi korkein kuukausi — vain heinäkuu 2024 on ollut suurempi (61,1 miljardia dollaria). Korkosijoitusten nousua vauhditti riskillisten korko-omaisuuserien kysyntä. Luottoluokitukseltaan vakavaraisten IG-lainojen sijoitukset kasvoivat 9,2 miljardiin dollariin, spekulatiivisten HY-lainojen nousivat 3,4 miljardiin ja kehittyvien markkinoiden velkakirjoihin virtasi 2,9 miljardia dollaria. Myös inflaatiosuojattujen pörssilistattujen korkorahastojen suosio oli vahvaa, kun nettomerkinnät olivat positiivisia toisena peräkkäisenä kuukautena.

EMEA-alueen (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) korkosijoitusten kysyntä oli erityisen vahvaa. Nettomerkinnät kasvoivat helmikuussa tammikuun 4,8 miljardista dollarista 8,6 miljardiin dollariin. Yhdysvaltoihin listattujen korkosijoitusten virrat olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta EMEA-alueen nousu oli merkittävä tekijä globaalien virtojen kasvussa.

Samaan aikaan eurooppalaiset osakemarkkinat kiinnostivat sijoittajia poikkeuksellisen paljon. Eurooppalaisiin pörssilistattuihin osakerahastoihin virtasi 13,4 miljardia dollaria – yli kolminkertainen määrä tammikuuhun verrattuna ja toiseksi korkein kuukausittainen lukema koskaan. Suurimman osan sijoitusvirrasta muodostivat EMEA-listatut tuotteet (10,4 miljardia dollaria), mutta myös Yhdysvaltoihin listattujen, mutta Eurooppaan sijoittavien osake-ETP:ien varat nousivat 2,7 miljardiin dollariin.

Sektoritasolla erityisesti suuret ja laajasti hajautetut markkinaindeksit keräsivät sijoittajien kiinnostusta. Eurooppalaisista sektoreista finanssisektori erottui edukseen 1,4 miljardin dollarin virralla – korkein taso sitten heinäkuun 2017.

Kullan suosio turvasatamana vahvistunut

Kolmas merkittävä havainto tuoreessa ETP-raportissa oli kullan vahva suosio. Helmikuu oli kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin kulta keräsi lisää varoja. Helmikuussa kultaan virtasi 9,4 miljardia dollaria, mikä on suurin kuukausittainen noteeraus sitten maaliskuun 2022.

Kullan asema turvasatamana on vahvistunut lähiaikoina, kun sijoittajat ovat huolestuneet Yhdysvaltain kasvavasta valtionvelasta ja korkeasta inflaatiosta. Myös kauppasodan riskin kasvu on lisännyt kullan kysyntää sijoituskohteena. Bank of American rahastonhoitajakysely osoitti, että 58 prosenttia rahastonhoitajista uskoo kullan tuottavan parhaiten kauppasodan aikana. Vaikka kauppasota yleensä vahvistaa Yhdysvaltain dollaria, rahastonhoitajat uskovat kullan hinnan nousevan edelleen.

Merkillepantavaa on, että rahavirtojen lähteet muuttuivat. Tammikuussa ne olivat lähes täysin EMEA-alueen tuotteista, mutta helmikuussa kasvu tuli pääosin Yhdysvalloista (6,9 miljardia dollaria) ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta (2,4 miljardia dollaria). EMEA-listattujen tuotteiden virrat pysyivät ennallaan. Kultatuotteisiin allokoidut varat ovat vuoden alusta nousseet 11,7 miljardia dollaria – selvästi yli vuoden 2024 koko vuoden kertymän (3 miljardia dollaria).

Magnificent 7 on karhumarkkinassa

Helmikuun ETP-virrat ovat linjassa viimeaikaisen osakemarkkinoiden kehityksen kanssa. Yhdysvaltain osakemarkkina on ollut alkuvuoden häviäjä suhteessa muihin keskeisiin markkinoihin. Erityisesti markkina-arvoltaan suurten kasvuosakkeiden tuotto on ollut matala. Niin kutsutuista Magnificent 7 -yhtiöistä rakennettu kerran kuukaudessa rebalansoitu tasapainotettu portfolio oli karhumarkkinassa tiistain 18. maaliskuuta pörssipäivän päätöskursseilla. Portfolio oli tuottanut kurssihuipuista -20,4 prosenttia, kun karhumarkkinan raja on vähintään -20 prosenttia.

Korjausliike ei ole ollut laaja-alaista. Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sektoreista teknisen korjausliikkeen piirissä on vain kolme – kestokulutushyödykkeet, teknologia ja materiaalit. Kahdeksan yhdestätoista sektorista on tuottanut plussaa tänä vuonna. Tämä indikoi, että varoja on allokoitu muiden omaisuusluokkien ja markkinapaikkojen lisäksi myös Yhdysvaltain osakemarkkinoiden sisällä, erityisesti matalan markkinabeetan ja volatiliteetin kohteisiin sekä arvo-osakkeisiin.