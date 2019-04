Näitä halpisosakkeita analyytikot suosittelevat ostamaan

Helsingin pörssistä löytyy kuusi yhtiöitä, joissa analyytikoiden konsensussuositus on osta ja joiden P/E-kerroin on alle 10.

Listan P/E-kertoimeltaan halvin yhtiö on päiväkoti-, hoiva- ja palvelukiinteistöihin keskittyvä oululainen kiinteistöyhtiö Suomen Hoivatilat. Hoivatilat kasvaa ryminällä. Yhtiö on aloittanut ensimmäiset Ruotsin hankkeet. Paitsi että kyseessä ovat hoivatilojen ensimmäiset hankkeet Ruotsissa, ovat ne myös ensimmäiset hankkeet Suomen ulkopuolella.

Hoivatilat kertoi myös sopineensa alkuvuodesta Suomessa noin 30 miljoonan euro arvosta uudishankkeita. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön keskeneräisten ja aloittamattomien kiinteistöjen hankekanta on noussut viime vuoden lopun noin 122 miljoonasta eurosta nyt karkeasti noin 34 prosentilla noin 163 miljoonaan.

Viime vuonna yhtiön kaikki keskeiset tunnusluvut kasvoivat voimakkaasti: liikevaihdon kasvu oli lähes 40 prosenttia, sijoituskiinteistöjen arvo nousi 41 prosenttia ja kauden tulos kasvoi 45 prosenttia.

Rakennusyhtiö Lehto Groupin loka–joulukuun tulos jäi reippaasti edellisvuodesta, mikä selittänee osaltaan yhtiön alhaista arvostuskerrointa. Liikevoitto oli 15,3 miljoonaa, kun vuotta aiemmin se oli vielä 39,1 miljoonaa euroa.

Lehto Groupin kustannukset ovat karanneet odotettua korkeammiksi erityisesti peruskorjaushankkeissa.

Osake Markkina-arvo P/E (TTM) Osinko-tuotto% Toimiala Suomen Hoiva-tilat 211,65M 5,82 2 Kiinteistöt Lehto Group 260,67M 8,41 5,74 Rakentaminen Nordea Bank 32,63B 9,23 9,84 Rahoitus Aspocomp Group 31,27M 9,54 2,55 Teknologia Cramo 792,36M 9,64 4,91 Teollisuus UPM-Kymmene 14,13B 9,8 4,73 Metsäteollisuus

Lehto Groupin taloudellisen rakentamisen malli on silti toiminut hyvin yhtiön Housing ja Business Premises -yksiköissä, arvioi Handelsbanken helmikuussa.

Tämä malli on pankin mukaan tukenut yhtiön liikevaihdon kasvua ja kannattavuutta, mutta marginaalit kohtasivat painetta viime vuonna heikosti sujuneiden projektien takia Renovation, Social Care ja Educational Premises -yksiköissä.

Handelsbanken näkee Lehto Groupin arvostuksen houkuttelevana suhteessa kilpailijoihin.

Nordean alhaista arvostuskerrointa selittää osakekurssin raju notkahdus viime syykuusta lähtien. Syyskuusta tähän päivään pankin markkina-arvosta on sulanut yli 37 prosenttia. Kurssilaskua kiihdytti muhkean osingon irtoaminen, mutta taustalla on muutakin.

”Nordea on toistuvasti esittänyt arvioita piristyvästä tuottomomentumista, mutta lukuisten pettymysten jälkeen markkinat säilyvät skeptisenä. Tuottojen kääntäminen kestävälle nousutrendille vaikuttaa olevan pankille haastavaa, eikä nähtävissä oleva Ruotsin asuntomarkkinoiden hiipuminen helpota tilannetta”, arvio OP maaliskuun lopulla.

Aspocomp on teknologiayhtiö, joka tarjoaa korkealaatuista piirilevyjen suunnittelu- ja valmistuspalvelua. Sen valmistamia piirilevyjä käytetään esimerkiksi tietoliikenneverkoissa ja -laitteissa, autoelektroniikassa sekä teollisuuden automaatiosovelluksissa.

Yhtiön loka-joulukuun tulos ylitti selvästi analyysitalo Inderesin odotukset vielä positiivisen tulosvaroituksenkin jälkeen, toteaa Inderesin analyytikko Juha Kinnunen yhtiöpäivitysraportissaan. Kinnusen mukaan pirteiden näkymien perusteella Aspocompin tuloskasvu jatkuu hyvällä tasolla myös tänä vuonna.

Kinnusen mukaan osakkeen arvostustaso on edelleen maltillinen, mutta merkittävin riski on Inderesin näkemyksen mukaan nykyisen vahvan kannattavuuden kestävyys sekä mahdolliset tulospettymykset odotuksien ollessa jo korkealla.

”Menestyksekäs vuosi 2018 parantaa yhtiön taloudellista track-recordia ja vahvistaa luottamusta myös siitä, että yhtiön tuloskehitys on kestävällä uralla eikä pelkästään esimerkiksi 5G-kysynnän varassa. Yhtiön sisäinen ja strateginen kehitys on ollut viime vuosina todella vakuuttavaa, mutta yhtiön näkyvyys kysyntään on kroonisesti heikko pikatoimituksiin nojaavan liiketoimintamallin takia”, Kinnunen toteaa.

Konevuokraaja Cramo on jakautumassa kahdeksi yhtiöksi. Jakautumissuunnitelman mukaan Cramo jakautuu siten, että kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat ‑liiketoimintaan kuuluvat varat, velat ja vastuut siirtyvät jakautumisessa syntyvälle uudelle itsenäiselle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Adapteo Oyj.

Epävarmuutta yhtiön ympärillä luo yllättävät henkilövaihdokset. Yhtiö kertoi tällä viikolla, että sen skandinavian kone- ja laitevuokraus -segmentin ja Ruotsin maajohtaja Peter Bäckström ja viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja Mattias Rådström jättävät tehtävänsä välittömästi.

Cramon toimitusjohtajan mukaan lähdöt liittyvät Cramon tulevaan jakautumiseen kahdeksi erilliseksi yhtiöksi, eikä niillä ole hänen mukaansa suoraa linkkiä skandinavian segmentin operatiiviseen kehitykseen.

”Skandinavian kone- ja laitevuokraus -segmentti muodosti noin 50 % Cramon vuoden 2019 liikevaihdosta ja lähes 60 % liikevoitosta, joten olisi erittäin negatiivista, jos yhtiön johtajavaihdokset olisivat signaali yhtiön suurimman segmentin operatiivisen kehityksen heikentymisestä. Näin ei kuitenkaan toimitusjohtajan kanssa käymämme keskustelun pohjalta ole käynyt. Cramon kohdalla yllättävien uutisten luomaa epävarmuutta kasvattaa osaltaan se, että yhtiö ei ole viime vuosina antanut numeerista tai sanallista tulosohjeistusta”, henkilöstövaihdoksia kommentoi Inderesin analyytikko Petri Aho.

Cramon raportoitu liikevoitto loka-joulukuussa laski 28,7 miljoonaan euroon vertailukauden 31,8 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusennuste ennakoi 33,9 miljoonan euron liikevoittoa. Suomen tulosta painoi alas kiristynyt kilpailutilanne, joka vaikutti epäsuotuisasti hintoihin ja liikevaihtoon. Suomen kannattavuus parani kuitenkin edellisestä vuosineljänneksestä.

Metsäyhtiö UPM-Kymmenen tulos on noussut jo peräti 23 neljännestä peräkkäin. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi loka-joulukuussa 10 prosenttia 404 miljoonaan euroon edellisvuoden 366 miljoonasta eurosta.

Yhtiö ei odota selluliiketoiminnan liikevoiton yltävän vuoden 2018 tasoille, mutta uskoo tämän kompensoituvan pitkälti yhtiön Euroopan paperiliiketoiminnan korkeamman kannattavuuden kautta. Kyseinen segmentti hyötyy suoraan matalammasta sellun hinnasta.

Lisäksi graafisten paperien markkinahinnat Euroopassa ovat jatkaneet vahvaa kehitystään myös alkuvuoden aikana, arvioi Evli helmikuussa. Evli odottaa UPM:n paperitoimitusten hintojen nousevan neljä prosenttia vuonna 2019, kun vuonna 2018 ne kasvoivat seitsemän prosenttia.